Kuvendi çel punimet për 2020, kryeparlamentari Ruci: Objektiv kryesor, hapja e negociatave

Viti 2020 i cili shënoi 100 vjetorin e veprimtarisë së Kuvendit, ka nisur ditën e sotme me fjalën e kreut të këtij institucioni Gramoz Ruçi. Teksa përmendi ngjarjen e rëndë të tërmeti të 26 nëntorit, Ruçi falenderoj palët politike për sjelljen e treguar për përballimin e kësaj situate. Ai e quajti vitin 2020, vitin e punëve të mbaruara duke renditur disa nga objektivat për këtë vit, duke nisur nga integrimin, reforma zgjedhore, reforma në drejtësi dhe ashpërsimi i masave për të minimizuar rreziqet nga fatkeqësitë natyrore. Ai prezantoi edhe një investim të Kuvendit, për votimin elektronik i cili, tha ai, do të rrisë aksesin e deputetëve në zhvillimet e Kuvendit.

“Një shekull më parë Kombi shqiptar ndodhej në udhëkryq por burra të shquar të vendit u mblodh në Kuvendin e Lushnjes dhe morën vendime për të mos lejuar copëtimin e mëtejshëm. Ishte vetëm zëri i presidentit Wilson që ndali copëtimin e Shqipërisë. Me Kongresin e Lushnjes fillon veprimtaria 100 vjeçare e Kuvendit të Shqipërisë. Sesioni fillon pas një ngjarje të madhe tragjike të tërmetit të 26 nëntorit. Kjo situatë shërbeu për të treguar humanizmin e gjithë shqiptarëve si dhe dëshmoi përgjegjësinë e qeverisë për t’iu gjendur pranë. Falenderoj deputetët që iu gjendën pranë të prekurve nga tërmeti jo si zgjedhës por si vëllezër dhe motra. Vlerësoj qëndrimin e opozitës e cila mbi interesat politike vuri solidaritetin. Nga kjo ngjarje duhet të reflektojmë për projektligjet që duhet të miratojmë për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Kuvendi është kujdesuar që në buxhetin 2020 të parashikohen fonde për funksionimin normal të institucioneve. Pas mbledhjes së Këshillit Europian i cili nuk hapi negociatat. Kuvendi vetëm sa na shton angazhimin dhe nuk na dekurajon. Në javën e parë të muajit shkurt presidenti i parlamentit europian do të vizitojë Shqipërinë. Ky sesion duhet dhe do të jetë sesioni i punëve të mbaruara. Gjatë këtij sesioni duhet të përqendrohemi në këtë objektiva”

-Celja e negociatave për anëtarësim para majit 2020. Do të rishikojmë ligjin për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit, do të rrisim transparencën dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile

-Për fundimi i Reformës Zgjedhore pas konsesusit të arritur me opozitën.

-Gjatë sesionit të ri do të përfundojë ngritja e të gjithë organeve të drejtësisë. Kuvendi do punojë që sistemi i drejtësisë që mos grabisë qytetarët por të jetë në shërbim të tyre

-Gjatë këtij sesioni do rishikojmë plotësimin dhe do hartojmë ligje të reja për përballimin e fatkeqësive natyrore si zjarret, përmbytjet, edukimin me kushtet antisizmike. Nuk mund të parandalojmë dukuritë natyrore por mund të minimizojmë rreziqet dhe dëmet prej tyre.

-Sistemi i ri i IT dhe votimit do fillojë të zbatohet dhe ofron mundësi që deputetët të njihen online me materialet që diskutohen në Kuvend. Kjo do të rrisë edhe aksesin e deputetëve në Kuvend”, tha Ruçi.

l.h/ dita