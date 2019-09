Hapet sesioni i ri, flet Ruçi: Kushtetuta u rezistoi aventurave

Ashtu si ishte njoftuar më parë, pasditen e kësaj së hëne ka filluar sesioni i ri parlamentar.

Seancën e parë plenare e hapi kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, i cili gjatë fjalës së tij dha mesazhe të rëndësishme, duke cekur edhe çështjet e “nxehta” politike në vend.

Duke iu referuar vështirësive të sesionit të kaluar, kreu i Kuvendit theksoi se “Si asnjëherë në historinë e pluralizmi, Kushtetuta u rezistoi aventurave duke shpëtuar kështu sistemin demokratik të Shqipërisë nga anarkia dhe kaosi”.

Ai falendëroi opozitën e re parlamentare për impenjimin dhe përmendi prioritet e këtij sesioni, mes të cilave, më e rëndësishmja çelja e negociatave.

Ruçi u shpreh:

“Kuvendi përballoi me dinjitet sfida të jashtëzakonshme dhe unike. Demokracia liberale si asnjëherë gjatë tre dekadave u provua si demokraci kushtetuese dhe vetë konstutucionalizmi si tendencë solide e saj. Si asnjëherë në historinë e pluralizmi, Kushtetuta u rezistoi aventurave duke shpëtuar kështu sistemin demokratik të Shqipërisë nga anarkia dhe kaosi. Rreth 70% e mandateve janë zëvendësuar shumë shpejt nga deputetët e rinj të opozitës, gjë që ndihmoi në rikthimin e normalitetit të Kuvendit.

Kuvendi ushtroi me intensitet funksionin e tij legjislativ. Grupi i ri opozitar meriton mirënjohjen e gjithë shqiptarëve. Reforma në drejtësi ishte argumenti më bindës për rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Kjo reformë është meritë ekskluzive e Kuvendit. Në Kuvend do dorëzohen shumë shpejt kandidaturat për Gjykatën Kushtetuese. Prioritet kemi përmbylljen e Reformës Zgjedhore, që do jetë një produkt i Kuvendit, duke përfshirë edhe opozitën jashtëparlamentare”.

Kreu i Kuvendit shtoi:

“Prioritetet për këtë sesion janë çelja e negociatave, do përmbyllim gjithashtu reformën zgjedhore, përfshirë këtu futjen edhe të rekomandimeve të OSBE /ODIHR. Dora e shtrirë e Kuvendit për opozitën nuk është një mëshirë, por harmonia e demokracisë. Mbrojtja e Kushtetutës është garancia e Kushtetutës nesër. Reforma në Drejtësi do të vijojë me formimin e institucioneve të reja, mbështetjen me burime njerëzore dhe financiare. Kontrolli parlamentar do të forcohet parmes seancave dhe formave të tjera. Kontrolli i deputetëve me pyetje dhe përgjigje dhe publikimi i tyre në faqen e Kuvendit”.

e.ll./dita