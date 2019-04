Ruçi shkund institucionet: Mos u sillni me papërgjegjshmëri të tipit “Më qani pak burrin se unë po shkoj në dasmë!”

Sot, më 12 Prill 2019, Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, drejtoi takimin me 21 institucionet e pavarura kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj, të cilat raportojnë në Kuvendin e Shqipërisë. Në takim merrnin pjesë edhe Ambasadori i Bashkimit Europian Luigi Soreca, Ambasadori i OSBE-së Bernard Bochardt dhe përfaqësuesja e Zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë, Jutta Gutzkow.

Tema e mbledhjes ishte përmbushja e rekomandimeve të Rezolutave të Kuvendit, statusi i zbatimit të rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura adresuar Qeverisë dhe problematika të konstatuara nga Shërbimi i Monitorimit të Kuvendit gjatë vitit 2018.

Kryetari i Kuvendit tërhoqi vëmendjen se instiotucionet nuk i janë përgjigjur detyrimeve dhe afateve ligjore për të informuar mbi zbatimin e rezolutave. Gjatë vitit 2018, vetëm 8 institucione iu përgjigjën në kohë detyrimeve që u ngarkon Vendimi i Kuvendit dhe Manuali i Monitorimit dhe raportuan në afatet ligjore në komisionet parlamentare. Janë për të raportuar akoma edhe 13 institucione të tjerë.

Midis institucioneve që kanë reaguar dhe raportuar me korrektesë, Kryetari i Kuvendit përmendi Prokurorinë e Përgjithshme, Institutin e Lartë të Deklarimit të Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesave dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të cilët i kanë zbatuar të gjitha rekomandimet e Rezolutave të Kuvendit. Institucionet e tjera kanë mjaft rekomandime të realizuara pjesërisht ose të parealizuara.

Rezulton se nga 221 rekomandime, janë realizuar plotësisht 139 rekomandime, 72 janë realizuar pjesërisht dhe 10 rekomandime nuk janë realizuar.

“Institucionet e pavarura nuk mund të pengojnë dhe as të ngadalësojnë ritmet, forcën dhe rrezen e kontrollit parlamentar. Por edhe komisionet dhe shërbimet e Kuvendit duhet të bëhen më dinamike e rezultative në punën e tyre dhe të përmirësojnë cilësinë e rekomandimeve që bëhen pjesë e Rezolutave. Rezolutat e Kuvendit nuk ngarkojnë realizimin e objektivave të pamundura dhe as u kërkojnë institucioneve të pavarura të bëjnë çudira. Rekomandimet e tyre konsistojnë thjesht në zbatimin e ligjit dhe rritjen e eficencës së veprimtarinë së institucioneve. Kam kërkuar nga organet e Kuvendit që rekomandimet të jenë më konkrete, më të thelluara dhe me fokus rritjen e llogaridhënien ndaj qytetarit. ” tërhoqi vëmendjen Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi.

Në zbatim të nenit 103 të Rregullores së Kuvendit, vitin e kaluar Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar 20 Rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së institucioneve të pavarura.

Për vitin 2018, Avokati i Popullit, Autoriteti i Konkurrencës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisioneri për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil, gjatë vitit 2018 kanë dhënë gjithsej 200 rekomandime; rezultojnë të pa zbatuara 102 rekomandime ose 51 përqind.

Rekomandimet janë dhënë si më poshtë: 130 rekomandime nga Avokati i Popullit, 19 nga Autoriteti i Konkurrencës, 27 nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 8 nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe 16 rekomandime nga Komisioneri për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura gjatë vitit 2018 rezulton të jetë rreth 40 përqind, pra i pakënaqshëm Kryetari i Kuvendit tërhoqi vëmendjen për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, të cilat janë zbatuar në masën 83 përqind, ndërsa 17 përqind e tyre janë ta pazbatuara ose nuk janë pranuar nga institucionet. Institucionet duhet të tregohen më të ndjeshme edhe ndaj rekomandimeve që vijnë nga institucionet e tjera të pavarura. “Ne kemi vendosur afate tu përgjigjemi në kohë qytetarëve dhe nuk ka arsye që institucionet të vonojnë përgjigjet ndaj njeri-tjetrit.”, theksoi Kryetari Ruçi.

Kryetari i Kuvendit porositi që arsyet e kësaj situate të shqyrtohen gjatë raportimit në komisionet parlamentare, duke vazhduar më tej me koordinimin e punës mes institucioneve të pavarura, Kuvendit të Shqipërisë dhe Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Kuvendin.

Në mbyllje të mbledhjes, Kryetari i Kuvendit tërhoqi vëmendjen në disa çështje prioritare të kontrollit parlamentar që lidhen me zbatimin e detyrave që burojnë nga rezolutat e Kuvendit dhe rekomandimet e institucioneve të pavarura.

“Institucionet e pavarura duhet të bëjnë kujdes për ato aspekte për punës së tyre si edhe të rekomandimeve që lidhen me procesin e integrimit europian. Bashkimi i Shqipërisë me familjen europiane është kërkesë e 95 për qind të shqiptarëve. Por përmbushja e objektivave dhe standarteve për çeljen e negociatave nuk është detyre vetëm e Qeverisë dhe e Kuvendit, por e të gjithë institucioneve. Institucionet duhet të ndjekin në dinamikë e me përgjegjshmëri fatin e rekomandimeve që bëjnë dhe jo të sillen me papërgjegjshmëri të tipit “Më qani pak burrin se unë po shkoj në dasmë! ”

Këshilli i Ministrave dhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Kuvendin duhet të klasifikojnë dhe shqyrtojnë me më shumë vëmendje rekomandimet që adresojnë institucionet e pavarura për institucionet qendrore të administratës shtetërore dhe këto të dhëna t’i përcillen periodikisht Kuvendit.

Shërbimi i Monitorimit duhet të evidentojë me përparësi çështjet me ndjeshmëri të lartë publike, për të cilat janë dhënë rekomandime nga institucionet e pavarura dhe të sugjerojë vënien në lëvizje të mekanizmave të kontrollit parlamentar në Komisionet e Përhershme Parlamentare.

Pasi ekzekutivi të ketë vlerësuar përmbajtjen e rekomandimeve, të funksionojë ndërveprimi i Kuvendit me Ekzekutivin, në mënyrë që të përmbyllet vlerësimi i cilësisë dhe bazueshmërisë ligjore për rekomandimet e dhëna.

Institucionet e pavarura të riorganizojnë vendosjen e personave të kontaktit, për të shmangur vonesat në përgjigje nga ana e tyre.

Këshilli i Ministrave të respektojë afatet ligjore të paraqitjes së kandidaturave për vakancat në borde apo këshilla, dokumentacionin shoqërues, njoftimet për përfundimin e mandateve apo emërimeve të reja etj.

Raportimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve duhet të jetë më koherent, Kjo, për shkak të rëndësisë që ka, si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik financiar, dhe për shkak se adreson rreth 2000 rekomandime në vit.” përfundoi fjalën e tij Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi.

l.h/ dita