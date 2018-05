Rudi Vata: Më vjen turp, Vllaznia luajti cirk! Lojtarët luajnë bixhoz

Ish-trajneri i Vllaznisë dhe legjenda e futbollit shqiptar, Rudi Vata, sot ka komentuar rënien nga Kategoria Superiore të ekipit shkodran.

Sipas tij, kjo që ndodhi sot pas fitores me Skënderbeun pritej.

“Vllaznia u pa që nuk e kishte kapacitetin për të qëndruar. Qyteti ishte përgatitur për këtë që u bë realitet. Mangësitë janë të shumta, tani është tepër vonë për të diskutuar e analizuar gabimet. Kjo është një ditë e trishtë për futbollin shqiptar, një ditë e zezë për qytetin e Shkodrës”, – u shpreh ai për TVSH.

“Ndeshjen e pashë në internet. Nuk besoj se ka njeri që nuk e kuptoi çfarë ndodhi aty. Vllaznia nuk ka nevojë për mëshirim. Këtë pashë sot. Ndeshja ishte cirk. Ndihem i turpëruar”.

“E kam thënë gjithmonë se në Shqipëri çdo gjë funksionon mbrapsht, edhe futbolli. Shkatërrimi i Vllaznisë mendoj se nisi që kur Valter Fushaj la klubin dhe drejtimin e mori bashkia”, – shtoi Vata me keqardhje.

Vata ka shigjetuar drejtuesit shkodran për problemet e klubit që solli rënien nga Kategoria.

Ai tregon se lojtarët e Vllaznisë janë egoistë dhe luajnë bixhoz.

“Unë mendoj që është një problem i përgjithshëm. Teknik, administrativ, organizativ. Unë mendoj që Vllaznia ka pasur dy nga trajnerët më të kampionatit shqiptar këto sezonet e fundit.

Është filluar me Armando Cungun. Një shkodran i vërtet që i njeh mirë problemet e brendshme të Vllaznisë. Ka vazhduar me një trajner kampion si Gjoka, i cili është një trajner që u shpall kampion me Kukësin. Nuk e kuptoj si mund të jetë problem teknik kur ke 2 trajnera të suksesshëm dhe nuk je në gjendje të bësh një skuadër kompetitive.

Skuadra ka pasur lojtar brenda që mund të funksiononte më mirë se kaq.

Aspekti financiar ka qenë mjaftueshëm i mirë. Në Shkodër ka njerëz që zgjohen nga gjumi dhe mundohen për të prishur punën dhe ekuilibrat.

Për mendimin tim te skuadra e Vllaznisë ka shumë lojtar që janë egoistë dhe që kanë probleme me veset. Kanë probleme bixhozi, probleme bastesh. Harxhojnë kohën në bixhoz. Unë me eksperiencën time kam pasur futbollistë që kanë luajtur deri në 4 të mëngjesit me letra, kur ditën tjetër kishim një ndeshje të rëndësishme ndaj Skënderbeut. Vetë zyrtarët e klubit kanë qenë bastexhinj. Si mund të marrin futbollistët shembuj nga ketë persona:.

Duke qenë se Vllaznia priste një dhuratë nga Partizani, ju prisnit diçka të tillë?

“Mendoj se me logjikë normale, nuk e prisja. Pas ndeshjes me Kamzën, gjithë Shkodra ishte e bindur që nuk kishte mundësi të mbijetonte. Mënyra se si ka funksionuar, ka marrë atë që ka merituar.

Si zgjidhet kjo situatë? Situata zgjidhet nga një bashkëpunim miqësor dhe të ngushtë nga njerëzit profesionistë, që kanë kontribuuar në futbollin shqiptar. Nëse këta njerëz pyeten, mendoj se Shkodra ka kapacitete të mjaftueshme për futbollin shqiptar, por edhe atë europian. Varet nga vullneti, dëshirat dhe planet që ka Bashkia për të ardhmen”, u shpreh Rudi Vata.

