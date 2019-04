Rumania rikonfirmon mbështetjen për hapjen e negociatave Shqipëri – BE

Rumania ka rikonfirmuar mbështetjen e saj për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

Lajmi u bë i ditur nga ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin dhe zëdhënëse e Qeverisë, Elisa Spiropali e cila zhvilloi një takim me homologun e saj Viorell Ilie, me të cilin diskutoi për nxitjen e mëtejshme të marrëdhënieve mes 2 vendeve.

“Në Bukuresht me homologun Viorel Ilie, Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin i Rumanisë, ku diskutuam mbi nxitjen e mëtejshme të marrëdhënieve mes të dy vendeve dhe shkëmbimet ndërinstitucionale. Me këtë rast, Ministri Ilie rikonfirmoi mbështetjen e Rumanisë për çeljen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE”, thekson Spiropali.

v.l/ Dita