Rusët me serbët, çeçenet me shqiptarët! (V)

Shaqir Vukaj*

(Vijon nga numri i kaluar – Lexo KETU )

31.03.1999

Sot prita në ambasadë një përfaqësi të Bashkimit të Komiteteve të Nënave të Ushtarëve të Rusisë.

Dua të sqaroj se në Rusi, veçanërisht, gjatë dhe mbas Luftës së Afganistanit, janë krijuar disa komitete të tilla nënash, për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve të tyre. Gjatë luftës në Çeçeni, këto komitete kanë qenë edhe më aktive, si për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve të tyre, ashtu dhe për të kundërshtuar luftën.

Drejtueset e këtij Bashkimi V. Mjelnikova dhe L. Kuznjecova, shprehën shqetësimin e organizatës së tyre për “veprimet ushtarake që po zhvillohen në territorin e Jugosllavisë, për pasojat që mund të sjellin në rajon e më gjerë, si dhe për fatin e refugjatëve”

Duke ditur se ato nuk janë të informuara për situatën e Kosovës (ashtu si krejt populli rus), u përpoqa t’u shpjegoja me hollësi të kaluarën tragjike të saj, politikën e ndjekur historikisht, që nga pushtimi i saj nga Serbia e Jugosllavia ndaj shqiptarëve. U fola për politikën e egër shkombëtarizuese, dhunën e masakrat e përdorura ndaj shqiptarëve që nga koha e Mbretërisë Jugosllave e Titos e deri tek ajo e Millosheviçit.

Ato u përpoqën të më bindnin se do të bënin të gjitha përpjekjet për zgjidhjen paqësore të problemit. Më bëri përshtypje se folën për Milloshevicin si për një diktator që e ka vendin në bankën e të akuzuarve, gjë mjaft e rrallë për rusët.

Qarkullojnë zëra për një bisedë telefonike midis Presidentit francez Zh. Shirak dhe kryeministrit rus Primakov. Thuhet se Shiraku i ka kërkuar Primakovit që ai përsëri të shkojë në Beograd si ndërmjetës, por Primakovi i prekur nga qëndrimi i Perëndimit për mospërfilljen ndaj propozimeve të tij, mbas vizitës së parë në Beograd, i ka kërkuar pozicionin real të NATO-s, përndryshe, ”me flamur të bardhë“ nuk ka ndërmend të shkojë tek Millosheviçi – thuhet se është përgjigjur Primakovi.

Sot Këshilli i Federatës i Rusisë iu drejtua me një Thirrje Senatit të Kongresit të SHBA, ku i bën thirrje që të japë kontributin e vet për të ndaluar përhapjen e veprimeve ushtarake dhe ku shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar për këtë qëllim.

02.04.1999

Në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Shtypit në Moskë, organizuam një konferencë shtypi në ambientet e këtij Instituti. Salla ishte mbushur plot me përfaqësues të gazetave, radiove e kanaleve televizive ruse e të huaja.

Ishte hera e parë që fliste përfaqësuesi i Shqipërisë (edhe i shqiptarëve kudo që jetojnë në botë) në Rusi, mbas fillimit të bombardimeve kundër Jugosllavisë, kështu që interesi ishte tepër i madh.

Që në fillim thashë se “tematika e kësaj konference shtypi është situata tepër e rëndë e krijuar kohët e fundit në Kosovë, si rezultat i sulmeve të ndërmarra nga forcat e armatosura serbe kundër popullsisë paqësore shqiptare, me qëllim spastrimin etnik“.

Duke iu referuar të dhënave të ditëve të fundit, thashë se vetëm për pak ditë është përzënë me forcë rreth një e katërta e popullsisë shqiptare të Kosovës që me shifra do të thotë rreth 600 mijë vetë. Duke iu referuar njoftimeve të agjencive të huaja, fola për krimet e dhunën që po ushtrojnë serbët e Millosheviçit në Kosovë e, në këtë kuadër, përmenda vrasjen në sy të nxënësve të mësuesve të shkollës së fshatit Goden, mbajtjen peng të mijëra kosovarëve në Skenderaj, zhdukjen e njerëzve të kulturës e artit etj.

Më poshtë fola për rreth 130 mijë refugjatë që vetëm këto katër – pesë ditë kanë kaluar kufirin drejt Shqipërisë si dhe për rreth 40 mijë të tjerë drejt Maqedonisë.

Fola shkurtimisht për historinë e dhimbshme të Kosovës e cila që me pushtimin nga serbët dhe malazezët në vitin 1912 e zyrtarizimin nga Fuqitë e Mëdha të këtij pushtimi në Konferencën e Londrës në vitin 1913, nuk ka parë një ditë të mirë. Pikërisht ky bashkim i dhunshëm i Kosovës me Serbinë e, më vonë me Jugosllavinë, është burimi i gjithë atyre që kanë ndodhur e po ndodhin në Kosovë deri në ditët e sotme. Pikërisht politka e Beogradit është shkaku që shqiptarët e Kosovës nuk e kanë ndërprerë asnjëherë rezistencën kundër dhunës, shtypjes, shfrytëzimit e politikës shkombëtarizuese që ka ndjekur vazhdimisht Serbia ndaj shqiptarëve të Kosovës e më gjerë. Mbasi fola me këtë ton për disa minuta, thashë se edhe tani shqiptarët, ashtu si shumë herë në historinë e tyre, deshën t’i zgjidhnin problemet e tyre nëpërmjet bisedimeve dhe se ata firmosën në Paris marrëveshjen e përgatitur. Por ishte Millosheviçi dhe bashkëpunëtoret e tij që, në vend që të firmosnin këtë marrëveshje, përqendruan në Kosovë mbi 40 mijë trupa ushtarake, qindra tanke, artileri të rëndë etj. për të realizuar një herë e mirë ëndrrën e përhershme shoviniste – spastrimin etnik të Kosovës.

Në fund thashë se “Sigurisht që hapi i ndërmarrë nga NATO nuk është më i miri, por ai është i vetmi për të detyruar Millosheviçin të tërhiqet”

Konferenca shkoi shumë mirë dhe më bëri përshtypje të veçantë se të pranishmit dëgjuan me shumë vëmendje. Siç më tha drejtoresha e këtij Instituti mbas konferencës, atyre u kishin bërë përshtypje faktet dhe shifrat e përmendura, mbasi, sipas saj, “në Rusi këto gjëra nuk dihen”

Mbrëmë, përsëri, presidenti Jelcin doli para opinionit me një deklaratë që u bë publike nga të gjitha mjetet e informacionit. Ndërmjet tjerave, ai tha:

– Situata në Jugosllavi, sa vjen e po merr përpjesëtime më të gjëra.

– Kjo nuk duhet lejuar. Ne jemi kundër bombardimeve ndaj një shteti sovran siç është Jugosllavia.

– Problemi duhet dhe mund të zgjidhet vetëm në rrugë paqësore. Për këtë më bindi vizita e kryeministrit Primakov në Beograd.

– Kam thirrur dhe kam porositur Ministrin e Punëve të Jashtme, I. Ivanov, që t’u drejtohet ministrave të punëve të jashtme të Tetëshes (Shtatë vendet më të industrializuara, plus Rusia) për organizimin sa më shpejt të një mbledhjeje të jashtëzakonshme për problemin e krizës jugosllave.

Sot u zhvillua në Moskë mbledhja e nivelit të lartë e Bashkësisë së Vendeve të Pavarura. Presidenti i Bjellorusisë A. Llukashenko, propozoi që në rendin e ditës të futej edhe një pikë e veçantë për situatën në Jugosllavi dhe të dilej me një Deklaratë të përbashkët, qoftë edhe gojore, ku të dënoheshin bombardimet e NATO-s kundër Jugosllavisë. Kryetarët e vendeve të kësaj Bashkësie, u shprehën për të dhënë kontributin e tyre për zgjidhje paqësore të konfliktit.

Dua të shtoj se vetë kjo, si organizatë, nuk po e justifikon qëllimin për të cilin është krijuar dhe, me sa shihet, ajo nuk mund ta shtyjë gjatë kështu. Vazhdimisht brenda saj lindin probleme, qëndrime të ndryshme, mosmarrëveshje. Edhe sot nuk u ra dakord për zgjatjen e afatit të Traktatit të Mbrojtjes Kolektive. U shprehën kundër Uzbekistani, Gjeorgjia e Azerbaixhani. Ka dhe vende të tjera që kanë rezerva.

Lajmi ishte formuluar me kujdes por, gjithsesi, kuptohej se kishte patur qëndrime të ndryshme për problemin e Jugosllavisë. Dhe kjo është e qartë sepse jo të gjithë mendojnë e veprojnë si Rusia e Bjellorusia… Madje kam mendimin se shumë shpejt, vende si Azerbajxhani e Gjeorgjija, do të dalin haptazi në mbrojtje të veprimeve të NATO-s dhe të shqiptarëve.

Që me fillimin e bombardimeve kundër Jugosllavisë, persona të ndryshëm na kanë telefonuar në ambasadë, madje ka pasë edhe të tillë që kanë ardhur vetë e që kërkojnë të dinë se si mund të shkohet në Kosovë si vullnetar, për të luftuar përkrah shqiptarëve kundër serbëve. Sigurisht që jemi treguar të matur dhe jemi përpjekur t’u shmangemi provokacioneve. Që në fillim kisha porositur të gjithë shokët që të jenë të kujdesshëm në biseda me këdo qoftë për këtë problem.

Që dje jepen njoftime se regjistrimi i vullnetarëve për të shkuar në Jugosllavi po merr përmasa të reja. Krahas regjistrimit masiv, që ka përfshirë pothuajse të gjithë Rusinë, ka filluar regjistrimi i një kategorie tjetër, që duan të shkojnë në Jugosllavi, në Kosovë, për të luftuar jo kundër shqiptarëve, por në krah të tyre, kundër serbëve.

Sipas lajmeve të televizioneve qendrore ruse, në Tatarstan janë rregjistruar shumë vetë për të shkuar në Kosovë për të luftuar përkrah shqiptarëve, ndërsa në Çeçeni është krijuar një njësi ushtarake me rreth 1200 vetë nga ish – luftëtarë çeçenë, për të shkuar në Kosovë për të luftuar përkrah shqiptarëve. Duke folur për këtë problem, një analist rus, në një intervistë në kanalin televiziv NTV, tha se “tashmë njësitë e para me vullnetarë rusë kanë arritur në Jugosllavi, por, siç po zhvillohen ngjarjet, ka të ngjarë që atje të ndeshen me njëri – tjetrin armiqtë e vjetër, rusë e çeçenë”

Të jenë të vërteta njoftimet për regjstrime masive vullnetarësh tatarë, çeçenë apo të kombësive të tjera të besimit mysliman! Ndoshta. Mund të ketë të tillë e, me siguri ka, por unë dyshoj se kjo propagandë bëhet me qëllime të caktuara për të bindur rusët për ato që shumë herë ka folur propaganda ruse.

Shumë herë është folur e shkruar për kërkesat fetare të shqiptarëve, për fondamentalizmin e tyre…sikur shqiptarët, ndihmohen nga vendet islamike, nga organizatat terroriste fundamentaliste… sikur shqiptarët kërkojnë të krijojnë shtetin e tyre mysliman në qendër të Evropës etj etj.

Përsëri sot u fol shumë herë për stërvitjen e Flotës Ushtarake të Detit të Zi. U njoftua zyrtarisht nga Ministria e Mbrojtjes se doli nga porti i Sevastopulit dhe u nis drejt Adriatikut anija ruse e zbulimit “Liman”, e cila do të vëzhgojë nga afër zhvillimet në Jugosllavi. Po ashtu u dhanë njoftime se më 4 – 5 prill do të kalojnë ngushticat e Bosforit dhe të Dardaneleve gjashtë anije të tjera ushtarake. Fillimisht u deklarua se këto lëvizje bëhen në kuadrin e stërvitjes së planifikuar, ndërsa tani thuhet se qëllimi i daljes në Adriatik, afër brigjeve jugosllave, lidhet me vëzhgimin e situatës në Jugosllavi, në mbrojtje të interesave ruse. Njëkohësisht vihet në dukje reagimi i Perëndimit ndaj këtij veprimi, reagim mjaft i ashpër e kërcënues….

Mbrëmë vonë u dha një lajm i dyshimtë .U tha se Ibrahim Rugova ka shkuar ne Beograd dhe është takuar me Millosheviçin. Mënyra si u dha lajmi, të linte dyshime për vërtetësinë e tij.

Megjithatë, ajo që mbrëmë dukej e pabesueshme, sot u transmetua e plotë, me pamje të filmuara e me komente nga më entuziastet. Lajmi u transmetua sot gjithë ditën nga të gjitha kanalet televizive ruse. Nga mënyra si e kishin formuluar lajmin, të krijohej përshtypja sikur për rusët, tashmë, ishte gjetur çelësi i zgjidhjes së problemit të Kosovës e më gjerë….

Nuk më behet ta besoj. Dua që gjithçka të jetë e montuar, siç qarkullojnë disa thashetheme edhe në trupin diplomatik. E qeshura e I. Rugovës sikur ma shton dyshimin për montim. Por rusët flasin me bindje, me siguri absolute për të vërtetën e këtij lajmi. Dhe rusët dinë diçka, madje për Beogradin e Millosheviçin dinë shumë, shumë më tepër se mendojnë disa …

Me këto mendime në kokë u nisa në selinë e firmës shqiptare “Mabeteks” që kryen punime të ndryshme ndërtimi në Rusi, ku mblidhen shqiptarë që punojnë këtu, për të qarë hallet, për të marrë vesh ç’bëhet në Kosovë, ç’bëhet me familjet e tyre e, sigurisht, për të diskutuar e grindur…siç e kemi zakon ne.

Njëri është me UÇK-në e tjetri, kushëri i tij, me I. Rugovën. Kur arrita aty, i gjeta duke “diskutuar me zë të lartë”. Admiruesit e UÇK-së dukeshin superiorë, shanin e fyenin Rugovën si tradhtar, si i shitur tek Beogradi etj. Simpatizantët e tij mbronin tezën se gjithçka e ka bërë Millosheviçi, se ai e ka marrë peng, se i kanë dhënë ilaçe etj. Por asnjëri nuk e mohonte se ka qenë në Beograd.

Qamë hallet tona të përbashkëta, si zakonisht.

NTV-ja vazhdon të transmetojë njoftime e pamje nga Kosova. Pamje rrëqethëse, veçanërisht Bllaca, nga ku thuhet se çdo ditë hyjnë mesatarisht 25 mijë vetë në Shqipëri. Thuhet se deri tani janë larguar nga Kosova 600 mijë shqiptarë…E kanalet tjera televizive ruse flasin për dëmet që po i shkaktohen industrisë jugosllave. Për Kosovën, pothuajse, asgjë…

04.4.1999

Në lajmet e orës 16, kanali televiziv NTV, duke iu referuar korrespondentit të tij nga Beogradi, njoftoi se sot, ambasadori i Rusisë në Jugosllavi është takuar në Prishtinë me Ibrahim Rugovën. Sipas njoftimit, I. Rugova i ka deklaruar ambasadorit rus se ai është takuar me Millosheviçin në Beograd. Po ashtu i ka thënë se ai është gati të vijë në Moskë për bisedime.

Hollësi të tjera nuk u dhanë, mbasi, siç u shpreh gazetari i NTV-së “ambasadori është ende në rrugë nga Prishtina për në Beograd”

Diçka po lëviz. Ky nuk është takim i thjeshtë kortezie. I. Rugova është gati të vijë në Moskë dhe rusët janë të gatshëm ta presin. (Sipas disa të dhënave që kam nga burime të sigurta që janë marrë me këtë problem, para disa kohësh janë bërë tentativa për një vizitë të I. Rugovës në Moskë, por ndërhyrja e Milloshiviçit ka bërë që të dështojë kjo tentativë). Sigurisht që ai mund të vijë në Moskë, në marrëveshje e me aprovimin e Millosheviçit. Dhe me një kusht të neveritshëm, që Moska t’ia kthejë përsëri Beogradit ….Po I. Rugova ç’pret nga Moska, e cila është angazhuar totalisht kundër NATO-s e aleatëve të vetëm të shqiptarëve në këto momente kyçe të historisë së tyre? Nga kjo Moskë që pavarësisht nga ndonjë tullumbace që lëshon, qëndron plotësisht në pozita pro serbe, pro Millosheviçit.

Sigurisht që takime duhen zhvilluar, madje shumë, çdo ditë për të shpëtuar Kosovën e shqiptarët, por në asnjë mënyrë me Millosheviçët e Beogradit apo të Moskës. Moska mund e duhet ëe bëjë takime sa më shumë me Millosheviçin e shokët e tij për ta bindur të ndërpresë vrasjet, masakrat, shpërnguljen masive e genocidin ndaj shqiptarëve e të lërë të lirë shqiptarët të vendosin vetë për fatet e tyre.

Nuk është e qarte për askënd se ç’kërkojnë tani rusët nga Rugova, kur ata, më mire se kushdo tjetër, e dine se në ç’pozita është ai, kur në Kosovë kanë mbetur tepër pak njerëz për ta dëgjuar …e, në se vjen në Moskë, kur të kthehet ai nga Rusia e largët, në Kosove mund të mos ketë mbetur kembë shqiptari.

Sidoqoftë, siç e mendoj unë prej këtej, I. Rugova është një personazh rreth të cilit do të vërtiten edhe serbët, edhe rusët, edhe Perëndimi e, më së shumti vetë shqiptarët….

Marr vesh se ditën e shtunë kryeministri Primakov ka pritur në një takim të veçantë ambasadorin jugosllav këtu, B. Millosheviç, ku, ndërmjet të tjerave i ka folur për rëndësinë e takimit të Millosheviçit me I. Rugovën dhe e ka porositur që takime të tilla të bëhen edhe në të ardhmen, sepse ato forcojnë pozitat e Beogradit, sidomos, po të deklarohet publikisht se aty është diskutuar për dhënien e autonomisë Kosovës.

*Ish-ambasador i Shqipërisë në Federatën Ruse

(Vijon)