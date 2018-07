Rusi–Kroaci: Të zotët e shtëpisë ëndërrojnë, por ballkanasit janë “kockë e fortë’”

Rusia organizatore e këtij Botërori vazhdon marshimin e saj me shpresën për të siguruar një vend në gjysmëfinale që do të habiste të gjithë, përfshi këtu edhe vetë rusët.

Edhe pse luante në shtëpinë e saj, pak vetë besonin se me këtë skuadër Rusia do të mund të shkonte larg. Por edhe pse arritën deri në çerekfinale, përballë Kroacisë, rusët do të kenë një tjetër sfidë tepër të vështirë.

Të dy skuadrat mbërritën në këtë ndeshje pasi fituan me penallti sfidat respektive në 1/8-at. Pasi arriti të frenojë Spanjën për 120 minuta Rusia vjen në këtë ndeshje e mbushur me vetëbesim, por me siguri disi e lodhur pasi shpenzoi shumë.

Edhe Kroacia hasi vështirësi kundër Danimarkës, edhe pse në grupe kishte bërë ndeshje të shkëlqyera duke shkatërruar edhe Argjentinën 3-0. Megjithatë, ballkanasit janë më favoritë për këtë ndeshje, pasi kanë një mbrojtje të hekurt duke pësuar vetëm dy gola deri tani në Botëror.

E nëse kualifikohet për në gjysmëfinale, do të jetë hera e parë për Kroacinë që prej Botërorit Francë ’98. Ndërsa fitorja për rusët do t’i çonte për herë të parë në këtë fazë që prej vitit 1966, kur Bashkimi Sovjetik e mbylli në vend të katërt atë turne.

Lojtarët kyç

Armiq të përbetuar me klubet e tyre, Ivan Rakitic dhe Luka Modric mbeten rrezik për çdo skuadër pasi krijojnë raste për vete dhe për sulmuesit.

Sergey Ignashevich pati një ndeshje me dy fytyra me Spanjën pasi shënoi autogolin në minutën e 12-të por realizoi nga pika e bardhë për të ndihmuar skuadrën të kualifikohej.

Shifra

Kroatët nuk janë mundur asnjëherë nga Rusia në tri ndeshje që palët kanë luajtur në të gjitha kompeticionet.

Kroatët gjithashtu vijnë në këtë ndeshje pas pesë fitoresh radhazi.

Rusia ka pësuar gol në tri ndeshjet e fundit.

a.s/dita