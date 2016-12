Rusia dhe Kina do të lidhen me urë

Një urë që do të ndërtohet mbi lumin Amur do të lidhë Kinën me Rusinë.

Ura do të nisë ndërtimin pas 28 vitesh negociata mes dy vendeve dhe do të lidhë qytetin e largët lindor të Rusisë Blagoveshchensk me qytetin verilindor të Kinës, Heihe.

Ura e re ndërkufitare dhe infrastruktura e saj përkatëse Do të kushtojë rreth 355 milionë dollarë dhe do të jetë 19.9 km e gjatë.

Pjesa më e madhe 13.5 km i përket Rusisë, pjesa tjetër Kinës bën të ditur agjencia e lajmeve kineze CNS. Gjerësia e urës do të jetë 14. 5 metër

Ura pritet të hapet në 2019 dhe do të lehtësojë marrëdhëniet tregtare mes dy shteteve pasi rruga do të jetë 3 500 km më e shkurtër. Deri në 2020 qarkullimi i mallrave pritet të dhjetëfishohet