Rusmali: Berisha t’u thotë demokratëve çfarë valle po hedh Basha, të shpresës apo atë të vdekjes

I ftuar ne RTSH, Ilir Rusmali, ekpert konstitucionalist, iu pergjigj disa pyetjeve, midis te cilave edhe atyre qe kishin te benin me gjendjen ne Partine Demokratike.

Per sa i takon daljes me te fundit publike te ish- kryeministrit Sali Berisha dhe per te ardhmen e Partise Demokratike, Rusmali u shpreh:

“Nuk ka krisje mes Bashes dhe Berishes.

Pertej kritikes se shfaqur nga ish- kryetari i Partise, e cila nuk perben surprize (Berisha eshte i fundit jo i pari), Berisha u rreshtua shume fort me dhe pas Bashes dhe në nderhyrjen e tij ju tha dhe kundershtareve te zotit Basha, qe ju nuk do jeni me ne PD nese do vazhdoni te mbani kete qendrim.

Ne vleresimin e gjendjes nga interesi i partise, jo nga ai i kryetarit, zhvillimet nuk premtojnë per mire.

PD ka nevoje per ndryshim rrënjesor dhe kjo nuk behet duke mbytyr kritiken dhe duke larguar kritikuesit.

E ardhmja e te larguarve eshte e hapur.

E rendesishme ne dikutimin opozitar eshte shendoshja e PD dhe keto sinjale nuk po vijne.

Qendrimi i Berishes nuk ndihmon.

Berisha duhet t’u kishte shpjeguar me qartesi demokrateve se cila eshte vallja qe po hedh tani kryetari i Partise Demokratike. Nese kjo eshte vallja e shpreses, apo vallja e vdekjes.

Sa kohe demokratet nuk jane te qarte, situata do vazhdoje te precipitoje.

Duhet konsideruar edhe nje fakt tjeter. Situata qe po kalon PD i ka krijuar disbalancim te gjithe politikes.

Nga nje ane kemi performance solide te maxhorances dhe nga ana tjeter kemi nje performance shume diletanteske te opozites, dhe kjo reflektohet te deshperimi qe po krijon tek mbeshtetesit”.