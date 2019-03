Rustem Peçi: Edi Rama, mos ua fërko kokën ballistëve!

Dje në Patos u përkujtua ashtu si i kishte hije 75-vjetori i rënies së katër Heronjve të Popullit, Mustafa Matohiti, Dino Kalenja, Lefter Talo dhe Meleq Gosnishti. Mijëra njerëz që morën pjesë në tubimin përkujtimor, u përulën me nderim të thellë para veprës dhe kujtimit të heronjve. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe Kryetari i Komitetit Kombëtar të organizatës së veteranëve të LANÇ-it, Rustem Peçi. Fjala e tij bëri përshtypje të thellë për mesazhet që përcolli. Pas këtij tubimi i morëm një intervistë ekskluzive për DITA-n zotit Rustem Peçi.

-Zoti Rustem, ju sapo morët pjesë në një ceremoni ku u nderua jeta dhe vepra e katër Heronjve të Popullit në Patos. Me çfarë përshtypjesh u larguat nga kjo veprimtari?

– Me përshtypjet më të mira. Ishte shumë emocionuese. U nderuan katër bij nënash, katër heronj të popullit Mustafa Matohiti, Dino Kalenja, Meleq Gosnishti dhe Lefter Talo. Po aty u nderuan me respektin më të thellë dhe dëshmorët që dhanë jetën në një nga betejat më të përgjakshme të Luftës sonë Antifashiste. Ishte 75 vjetori i rënies së tyre. Pas disa ditësh, më 12 prill do të nderojmë në Kuç Heroin e Popullit Dervish Hekali. Si të mos i nderojmë ata heronj? Bij të shquar të Mallkastrës heroike, por edhe nga Labëria e gjithë Jugu. Sado vite të kalojnë, epopeja që ata e shkruan me gjak do të vazhdojë të ndrijë dhe të frymëzojë brezat e shqiptarëve… Ne këtë vit kemi shumë ngjarje dhe data për të kremtuar.

– Sidoqoftë, kanë kaluar 75 vjet dhe ka zëra që thonë se nuk duhet të merremi shumë me të kaluarën dhe sidomos me luftën, duke theksuar se partizanët ishin komunistë. Si do t’u përgjigjeshit këtyre zërave?

– Le të kalojnë edhe 750 vjet. Ajo luftë e madhe antifashiste mbetet një nga faqet më të ndritura të historisë sonë mijëravjeçare. Shqiptarët jo vetëm nuk do ta harrojnë, por vetëm do ta nderojnë atë luftë që ishte shpëtimtare për Shqipërinë dhe për shqiptarët si komb. Po, është e vërtetë se atë luftë e udhëhoqën komunistët, por jo të gjithë partizanët dhe dëshmorët që dhanë jetën në atë luftë ishin komunistë. Jo. Shumica e tyre dërrmuese ishin djem e vajza që e deshën atdheun me gjithë shpirt, deri sa dhanë edhe jetën. Janë pallavra ata që thonë se lufta jonë antifashiste ishte luftë vëllavrasëse, luftë civile që të vinin komunistët në pushtet. Jo. Ata që hedhin baltë mbi luftën janë kolaboracionistë të pushtuesve nazifashistë dhe pinjollë të tyre… Ata e kanë vendin në koshin e plehrave të historisë dhe nuk meritojnë asnjë respekt, çfarëdo justifikime të nxjerrin!

– Dakord, zoti Rustem! Por më duket se Kryeministri Edi Rama nuk ndan të njëjtin mendim me ju, porsa i përket luftës. Si ta quajmë këtë?

– Keni të drejtë. Edi Rama ka bërë disa veprime që bien në kundërshtim me qëndrimin tonë. Për shembull, ai nderoi me ceremoni shtetërore pak muaj më parë kryeballistin dhe kryekolaboracionistin e kohës së Luftës, Mit’hat Frashërin. Ishtë një provokim i rëndë ky për ndjenjat e gjithë antifashistëve, veteranëve dhe të gjithë atyre që e konsiderojnë veten të majtë dhe shkojnë e votojnë vazhdimisht për Partinë Socialiste. Ne, si organizatë e Veteranëve e quajtëm këtë një lajthitje dhe e dënuam këtë qëndrim të Kryeministrit. Sepse zoti Rama, përveçse Kryeministër, është edhe Kryetar i Partisë Socialiste, radhët e së cilës janë mbushur dhe mbushen me veteranë dhe pasardhës veterënësh që e nderojnë luftën tonë antifashiste si një gjë të shenjtë. Unë, në emër të kësaj organizate, i bëj thirrje Edi Ramës: Mos ua fërko kokën ballistëve! Ata kanë qenë dhe do të mbeten turpi i historisë sonë. Përndryshe, do të kesh pasoja të pallogaritshme…

– Mirëpo jemi në vitin jubilar të 75-vjetorit të çlirimit të atdheut dhe nuk po shikojmë ndonjë reflektim të Edi Ramës në raport me luftën që ju e mbroni me aq shumë zjarr. Nuk ka asnjë program nga qeveria, nuk është ngritur asnjë komision qeveritar… Si ta quajmë këtë?

– Po. Jemi në vitin jubilar të 75-vjetorit të çlirimit. Qeveria është shumë e vonuar me masat e saj. Jemi edhe para zgjedhjeve shumë të rëndësishme vendore. Çfarë pret Edi Rama? Që luftën dhe dëshmorët t’i mbrojë fashisti Sali Berisha? Kurrën e kurrës. E po ta bëjë këtë Saliu, të gjithë do t’i kthejnë krahët. Edhe të vetët. Edi Rama duhet të reflektojë thellë dhe të veprojë urgjentisht. Të mos vazhdojë të shkojë më tutje me mendimin se sa të kem përballë dordolecin Berisha, këta (pra, ne veteranët dhe gjithë anëtarët e Partisë Socialiste) për Ramën do të votojnë. Ia them sinqerisht se ky është një mendim i gabuar, i kapërcyer. Socialistët dhe veteranët duan të shikojnë një Ramë të majtë, që të mbrojë interesat e atyre që e sollën dhe e mbajnë në pushtet. Prandaj thashë pak më parë që Rama të mos ua fërkojë kokën ballistëve, por edhe Berishës e Bashës, se atyre u ngrihen veshët shpejt. Ne kërkojmë nga Kryeministri të ndryshojë qëndrimin ndaj luftës, ndaj dëshmorëve… Deri tani Edi Rama është treguar i pavëmendshëm dhe shpërfillës. Mirëpo rruga është e gjatë… Gjithsesi unë mendoj se Edi Rama nuk ka rrugë tjetër veçse të përulet para asaj luftë antifashiste dhe dëshmorëve të saj. Sidoqoftë, ne si Organizatë e Veteranëve të Luftës do të bëjmë tonën: Do të vazhdojmë të përkujtojmë e të nderojmë me respektin më të madh të gjitha ngjarjet e luftës, dëshmorët e saj të lavdishëm në këtë 75 vjetor. Do t’i japim Luftës sonë Antifashiste Nacionalçlirimtare vendin e merituar, duan apo nuk duan politikanët!

– Kështu që besoj se do të kemi rastin të takohemi sërish për të folur në gazetën DITA…

– Padyshim! Me kënaqësinë më të madhe do të flas unë dhe shokët e mi në këtë vit jubilar në DITA-n tonë të dashur! /Intervistoi Xhevdet Shehu