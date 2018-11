Sa “cool” është Tirana

“Rritja e PBB prej 4%, bumi turistik. Shqipëria e re shikon në të ardhmen, duke ëndërruar Europën.” Kështu e nis artikullin Face Magazine, një ndër revistat e lifestyle dhe turizmit më e njohur në Itali.

“Gjithnjë e më të largëta vitet e errëta të socializmit brutale të Enver Hoxhës, ashtu siç është larg që më 8 gusht të vitit 1991, kur anija Vlora zbarkoi në portin e Barit, ngarkuar me 20 mijë shqiptarë, të cilët u larguan nga regjimi dhe varfëria. Sot, shqiponjat e mëdha, simboli i vendit, fluturojnë më lart, midis një PBB në rritje të vazhdueshme dhe dëshirës për ndryshim të gjeneratave të reja. Ekonomia rritet me 4%, duke tejkaluar parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore. Agjencia e vlerësimit Moody’s mirëpret reformat e qeverisë në funksion të bisedimeve të anëtarësimit në BE. Kryeministri karizmatik Edi Rama është njeriu i momentit. Arkitekt, artist, kryetar bashkie i Tiranës dhe më pas Ministër i Kulturës ai ishte shpikësi i projektit të rizhvillimit urban që ngjyroste ndërtesat gri të ndërtuara në stilin socialist. Ka tri fusha kryesore ku ju mund të admironi shtëpitë e pikturuara: përtej lumit Bulevardit gjatë Bajram Curri, pas Urës së Tabakëve, tek sheshi willson ne fund te Bllokut dhe Sheshi Zogu i Zi, ku ndalojnë autobusët që sjellin pasagjerë në Durrës dhe në Krujë.

E kaluara është një kujtesë e largët. E vetmja reminishencë është xhamia Muradie, një ish kishë bizantine konvertuar nga osmanët në 1537. Blloku është simbol i Tiranës së re. Këtu jetonin zyrtarët e regjimit komunist, sot është një varg i gjatë me bare dhe kafene, restorante dhe dyqane të modës.”- thuhet në artikull.

Tatimi i ulët dhe disa rregulla burokratike kanë sjellë shumë italianë dhe evropianë në vend, të cilët kanë vendosur të investojnë në Shqipëri, vijon më tej shkrimi. Universiteti i Tiranës ka aktivizuar bashkëpunime me ato italiane dhe Fakultetin e Mjekësisë katolik “Zoja e Këshillit të Mirë ”.

Në Shqipërinë e re, lulëzon turizmi, në sajë të çmimeve të ulëta, plazhet e bukura dhe kureshtje për të zbuluar një destinacion i ri, , citon artikulli. Për festat ishin 1,919,504 të huajt që hynë në vend në gjashtë muajt e parë të vitit 2018, 9 për qind më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2017. Nga viti 2012 deri në vitin 2017, hyrjet pothuajse u dyfishuan nga 3.2 milion në 5.1 milionë. Në vetëm dy muaj, nga qershori deri në korrik të këtij viti, numri i bizneseve që operojnë në zonat turistike u rrit me 58 për qind dhe 1,531 kompanive të reja të regjistruara në zonat turistik të Durrësit, Lezhës, Shkodrës, Vlorës.

Bumi sjell mundësi, por gjithashtu rrezikon, thekson artikulli. Çimento gjithashtu rritet me ekonominë: vendpushimet e ndërtuara mbi shkëmbinjtë rrezikojnë shumë zona arkeologjike pa ndonjë plan ndërtimi. Shqipëria më autentike mbetet kështu me qytetet historike të Gjirokastrës dhe Beratit, sitë të Trashëgimisë Botërore Unesco, me Përmetin dhe banjot e Bënjës dhe Luginës së Valbonës, e “mrekullia e Alpeve Shqiptare”, siç e quajnë shqiptarët./ monitor

l.h/ dita