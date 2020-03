Sa do të përfitojnë të vetëpunësuarit dhe si do të bëhet pagesa

Ministri i Rindërtimit, Arben Ahmetaj tha në “Opinion” se të gjithë të vetëpunësuarit dhe biznesi i vogël përfiton 26 mijë lekë në muaj, pagë për shkak të mbylljes të aktivitetit.

Ahmetaj tha se paga do të shpërndahet në llogaritë personale bankare të çdo përfituesi.

“Buxheti i shtetit do t’u japë 26 mijë lekë në muaj të vetëpunësuarve dhe biznesit të vogël, pra nga fasha 0 deri në 14 milionë lekë xhiro. Fondi i pagave për biznesin e vogël është 710 mln lekë. U vendos të bëhej edhe një hap tjetër, të paguhej edhe një person tjetër. Do të jepet 2-fishi i fondit. Pagat do t’u shkojnë bizneseve në llogaritë e tyre bankare”, tha Ahmetaj

Kërkesës të përsëritur nga biznesi i vogël për kompensimin e qerave të godinave, Ahmetaj tha se nuk do të merret në konsideratë.

Fondi për të vetëpunësuarit dhe biznesin e vogël që do të disbursohet nga qeveria është rreth 1.6 mld lekë nga 310 mln lekë që është fondi i pagave, sipas Kryeministrit Rama e konfirmuar nga regjistrat e tatimeve.

Ahmetaj shpjegoi se për biznesin e madh do të duhet të adoptohet në kohë luftë.

“Nëse një restorant është mbyllur ka mundësi të zhvillojë biznesin online, sektori i gastronomisë e mundëson këtë zhvillim. Ky biznes, ndërkohë që punon mund të shkojë të marrë edhe kredi. Ekonomia ka kaluar në rrezik serioz dhe do të kolapsohej nëse puna nuk vijon. Këto sipërmarrje mund të shkojnë te bankat me risk zero.

Paketa Rama 2, që ishte sot mund të pasohet edhe nga paketa tjetër. Task-force është duke verifikuar në terren se kush nga kompanitë e mëdha po punojnë”, u shpreh ministri.

Ministri Ahmetaj tha se mesatarisht pagesa e ndihmës ekonomike është 5.300 deri në 8.200 lekë në muaj. “Edhe kjo shumë do të dyfishohet.

Më herët kryeministri Rama njoftoi se nga disbursimi i fondit prej 65 mln dollarë do të përfitojnë 123 mijë persona.

e.k. / dita