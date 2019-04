Sa i dhemb Erdoganit Stambolli dhe Ankaraja, dhe pushteti në duart e tij

Me një foto ku duket i shpërqendruar ka zgjedhur The Economist në cover të artikullit ku flet për Erdogan, fuqitë që ende ka, (pavarësisht humbjeve në Ankara dhe Stamboll), demokracia në Turqi që ka mbetur vetëm tek kutitë e votimit, lufta mediatike dhe mësimi, goditja që i dha populli.

Më poshtë keni artikullin:

Prej shumë vitesh në pushtet, presidenti turk Erdogan dhe qeveria e tij kanë kontrollin e plotë të gjyqësorit, kanë kontrollin e mediave, disa mundohen t’i shtypin, gjë që tregon se demokracia atje mbetet vetëm në kutitë e votimit dhe kjo u pa me zgjedhjet e fundit lokale. Pikërisht në kutitë e votimit, Erdogan mori goditjen .

Doli fitues në rang kombëtar, por partia e tij humbi në pesë nga gjashtë qytetet më të rëndësishme e më të mëdha. Duke përfshirë Stambollin aty ku ndodhen motorët e ekonomisë si dhe kryeqytetin e Ankarasë.

Duket se më shumë i ka dhembur për Stambollin, pasi aty lideri turk e nisi karrierën politike, prej më shumë se 20 vite më parë.

Përfaqësuesi i partisë së tij, kandidati që ka qenë kryeministër dhe ish kryetar parlamenti, Jildirim pati mbështetje nga mediat pro qeverisë si dhe të presidentit. E ndërsa kandidati i opozitës u mbështet nga partia e tij edhe pse në këto kohë po kalon paqëndrueshmëri.

Por Ekram Imamoglu është pikërisht ai që përmbysi gjithçka. Ndoshta goditjen më të madhe në historinë e zgjedhjeve në Turqi.

Pati një përplasje dhe shpallje fitoreje nga dy anët për Stambollin, dhe mediat shtetërore ndaluan së raportuari rezultatet. Imamoglu ishte 30 mijë vota më para dhe 10 mijë kuti ishin ende pa numëruar, gjë që shkaktoi edhe përplasje fizike.

Erdogan fitoi 52% të votave popullore, me fitore shumicën e 81 provincave. Vetë ai e pranoi se votuesit i kishin kthyer shpinën dhe se kjo gjë do bëjë që partia e tij të kuptojë gabimet të cilat sipas Erdogan do të ndreqen.

Megjithatë, Erdogan vazhdon të ketë fuqi, për shkak të Kushtetutës. Partia e tij ka shumicën në Parlament. Gjithsesi kryetarët e rinj të Bashkisë në radhët e opozitës do punojnë për të nxjerrë skandale, raste korrupsioni dhe vjedhje, si dhe skandale të tjera. Nëse flasim për një skenar shpërbërje, në dorë e kanë nacionalistët në koalicion me Erdogan.

Ata kanë fuqinë për të shpërbërë parlamentin dhe rrjedhimisht të ketë zgjedhje të parakohshme, kjo do të thotë se do ketë vështirësi në bashkëpunimin me kurdët./ tiranapost

l.h/ dita