Sa i përfshirë është Edi Rama në skandalin e Unazës?

Si dihet, të tre lotet e tashme të Unazës së Madhe, në një shumë të përgjithshme prej 40 milionë euro (dhe ky është vetëm fillimi, sepse historikisht, në të gjitha qeveritë, financimet janë rritur deri në dyfishim, si në Rrugën e Kombit, në Autostradën Tiranë- Elbasan) tashmë janë, ose të bllokuar përfundimisht ose presin të bllokohen dhe gjithçka të nisë nga e para.

Në lotin e parë, i njohur si loti nga Pallati me Shigjeta deri tek Shqiponja, më të rëndësishmin, ku, sipas Zërit të Amerikës, qëndron i fshehur biznesmeni i njohur Bashkim Ulaj, në një shumë prej 18 milionë euro, është bërë njëri ndër falsifikimet më të trasha dhe naive, jo thjeshtë nga një 26 vjeçar, Avdjol Dobi, i cili kulmin e karrierës së tij e kishte si recepsionist, por nga një sistem i frikshëm, por që nuk ka asnjë lloj droje nga shteti.

Në të tre lotët konkurrimi është bërë sipas së njëjtës skeme korruptive. Njëra firmë pjesëmarrëse, “Vëllezërit Hysa”, në të tre rastet, merr pjesë në garë dhe bën ofertën zero, por pas përfundimit të tenderimit, ajo befas bëhet kompania nën kontraktore, që do të thotë ka direkt pjesën e saj të fitimit, e ndoshta njërën nga pjesët më të mëdha.

Jo rastësisht, firma e trajtuar nga Zëri i Amerikës, por edhe nga provat tashmë krejt të qarta, si fshehja e fundit e Bashkim Ulajt, fiton edhe një tender tjetër, përsëri përmes falsifikimit të dokumentave, kësaj here në OST, në një shumë prej afro 12 milionë euro.

E gjitha në harkun e pak më shumë se pak javëve. Një filial mafioz i një firme të huaj, DH Albania, e krijuar me 25 qershor 2018, posaçërisht për të marrë në dorëzim nga shteti tenderët e parafolur dhe të rënë paraprakisht në një mendje, por që duhej të fshiheshin. Shtetit i duhej të fshihte gjurmët e tij, pasi e keqja, pra rendja pas një biznesmeni, po bëhej mullar dhe duhej krijuar domosdo një filial fantazmë.

Të katër tenderët, tre në Unazën e Madhe dhe tjetri në OST, kanë lidhje direkte me ministrin Gjiknuri, varen prej tij dhe janë miratuar edhe nga ai. Të jetë kaq i verbër një ministër kaq i rëndësishëm, dhe të mos i diskutojë ai me shefin e tij fatet e milionave euro në një rrugë kaq të rëndësishme? Pak e besueshme. Në fakt, aspak e besueshme!

Problemi nuk është vetëm ai dhe deklarata e tij skandaloze se “falsifikimi ka ndodhur jashtë Shqipërisë”. Është më tej se kaq.

Ndoshta është në kohën e duhur që të sqarohen.

A ka qenë në dijeni Edi Rama në kësaj skeme korruptive?

A është e mundur që shefi i qeverisë në katër tenderë, që kapin mbi 55 milionë euro, është kaq dorëjashtë dhe kaq i pavëmendshëm, sa që të mos ketë as dijeninë më të vogël?

A i kanë bërë përshtypje atij, pra kryeqeveritarit dhe Gjiknurit, fakti që në tre tenderët e Unazës së Madhe është përdorur e njëjta skemë piramidale, ku gjithnjë njëra firmë qëndron në hije dhe ka një ofertë zero, ndërsa tri të tjerat i besojnë më pas kësaj “firme zero” pjesë nga tenderët e sapo fituar?

Sa ka të vërtetë në shifrën e përafruar, pra në përqindjen skandaloze që bizneset janë të detyruar të paguajnë kur fitojnë një tender, aq më tepër në kushtet e falsifikimit skandaloz.

Që biznesmeni Bashkim Ulaj ka vepruar trashë, kjo dihet tashmë. Vetëm një njeri që e ndjen veten mbi pushtetin dhe njerëzit e tij i kushton kaq pak vëmendje përmbyslljes së një akti mashtrues. Ose një që është palë me pushtetin.

Në të gjithë veprimet e Ulajt, pavarësisht se kush ka qeverisur, ka pasur gjithnjë një kujdes për të fshirë gjurmët, si në rastin e kabllove e fijeve optike, tender i dhënë dorë pas dore deri tek ai nga qeveria Berisha; në hidrocentralet që po shkatërrojnë lumin e luginën e Valbonës, përsëri nga miku i tij Berisha, në ndërtimet masive pranë RTSH, në Kullat, me të cilën ka shpërblyer familjen Berisha, por edhe më pas, deri në fillesën e këtij viti.

Bashkim Ulaj është njëri ndër biznesmenët që ka qëndruar gjithnjë afër PD-së, dhe kjo ka qenë zgjedhja e tij politike. Që politika i ka shërbyer atij për të bërë kapitalin që ka sot, edhe kjo është saktësisht e ditur. Askush nuk mund ta dijë se si e ka bërë ai milionin e parë, ndërsa për të tjerat mund të dëshmojnë rrugët që ka bërë përmes politikës. Nuk është i vetmi dhe as nuk do të jetë i fundit.

Ndoshta për këtë lidhje biznes-politikë, ai, si pak të tjerë, për shumë vite, ka qenë në tehun e sulmit të opozitës së kohës dhe të Edi Ramës. Pak të thuash se i kanë bërë një autopsi të përgjithshme.

Bashkim Ulaj, theksonin asaj kohe socialistët, i ka përfituar bizneset e tij pasi është me origjinë nga i njëjti fshat, Vuthaj, nga është edhe gruaja e zotit Berisha. Ata, dhe vetë Rama, cilësonin pikërisht këtë lidhje si shkakun e vetëm për rritjen e një biznesmeni, i cili i filloi ndërtimet në vitin 1997 kur Albert Brokaj drejtonte Bashkinë e Tiranës, dhe, sidomos pas vitit 2005, kur Berisha rikthehet në pushtet. Ata, socialistët, e akuzonin se ishte pikërisht Ulaj dhe njerëzit e tij, të cilët, kishin vendosur një lidhje mes shefit të presidencës shqiptare dhe kryeministrit malazez. Si paradhënie për bizneset e ardhshme, Ulaj ndërtues, i kishte dhënë familjes Berisha tri apartamente, të deklaruara me çmime simbolike, në njërën prej të cilave ajo banon edhe sot e kësaj dite.

Pushteti demokratas ia shpërbleu besnikërinë. Në një kohë shumë të shpejtë, nga një ndërtues periferik ai bëhet drejtuesi i një kompanie lider, dy patur dy licenca për fabrikat e çimentos, miliona euro tenderë të ndryshëm në KESH dhe rrugë, shpesh herë fitues i padiskutueshëm i tenderëve ku bënte sikur merrte pjesë.

Bashkim Ulaj dhe një seri biznesmenësh të njohur për afërsinë e tyre me demokratikasit ishin ndër ato oligarkë ndaj të cilëve pritej të vinte shumë shpejt ashpërsia e ligjit dhe vendosjen e tyre në një start të barabartë me gjithë të tjerët.

Premtimi i Ramës në zgjedhjet e vitit 2013, për t’i dhënë fund këtij binomi oligarki financiare – oligarki politike, ishte ndër më joshësit, dhe ngjalli shpresën e sundimit të ligjit, në vend të sundimit të “Maliqit”.

Periudha e ftohjes zgjati veç pak muaj. Qeveria Rama 1 vetëm në ditët e para u duk se po ndërmerrte një përpjekje për të mbajtur fjalën e dhënë dhe, kur u duk se koha e akullimit po shkrihej, gjeti versionin tjetër: gjobitjen, arrestimet dhe ndëshkimet e shumë banorëve për problemet e tyre me energjinë elektrike. Ishte një masë e domosdoshme, por jo e mjaftueshme.

Që të jem i saktë: në pesë vitet e qeverisjes së tij, kabineti Rama, sidomos gjatë mandatit të parë, ka bërë ndryshime të rëndësishme në shumë struktura jetike, të cilat e gjallëruan motivimin dhe ringritjen e ekonomisë. Mbi të gjitha nxori vendin nga një kolaps i jashtëzakonshëm, humneror, financiar, ku e kishte shpënë me dashje qeveria Berisha për të ardhur sa më shpejt në pushtet, përmes asaj që haptas e deklaronin, precedentit grek. Tjetër gjë se, megjithë këtë precedent të rrezikshëm, bartësin e saj, Ridvan Bode, qeveria e Rilindjes e shpërblen duke e dërguar në Bankën e Shqipërisë, kur kishte premtuar se do e dërgonte para gjyqit.

Si me Boden, bile para tij, ka ndodhur edhe me biznesmenët e mallkuar nga Rama kur ishte shefi i opozitës dhe të mikluar nga ai kur është shefi i qeverisë.

Duhet të jesh naiv të sulmosh në grup gjithë biznesmenët, përmes të cilëve gjenerojnë vende pune, zhvillim apo krijohen rrjete të gjëra tregtimi apo prodhimi.

Por, duhet të jesh, po ashtu, më shumë se naiv që, një ditë, të besosh se kjo lidhje e re, oligarki financiare dhe oligarkinë e re politike, është thjeshtë e vetëm për të mirën e shtetit.

Në Shqipëri ka një traditë të mallkimit opozitar dhe të bekimit pushtetor.

Kur ishte në opozitë Berisha kishte para vetes tre “bosë të krimit”, Rezart Taçin, Agron Dukën, “dukën e krimit” dhe Tanin e Topit.

Ata ishin e keqja e Shqipërisë.

Me dy të parët e gjeti shumë shpejt gjuhën e përbashkët, megjithëse në disnivele të mëdha.

Rezart Taçi, kreu i bandave, u bë miku i familjes. Njeriu më i afërt i tyre. Përkrahësi i madh i zonjës Berisha. Lideri i padiskutueshëm i botës financiare. Njeriu i aferave të stërmëdha u bë edhe njeriu i përfitimeve të mëdha. Ai luajti me shtetin sikur të ishte vetë shefi i qeverisë dhe prej saj përfitoi qindra milionë dollarë. Askush nuk e di se ku janë zhdukur fitimet e tij. Armiku i Berishës u bë si djali i madh i tij. Borxhet e ARMO-s, gjatë kohës që kishte pronar Taçin, nga viti 2008 deri në largimin e Berishës nga pushteti, gusht 2013, ishin mbi 300 milionë euro.

Mafiozit të madh Rezart Taçi, sipas deklarimit të Berishës opozitar, tani një tjetër Berishë, ai kryeministër, në vitin 2012 i jep kompaninë naftënxjerrëse ALBPETROL. Njësoj si në shitjen e ARMO-s, edhe tek Albpetrol paraqiten 4 kompani, por Vetro Silk Road Equizy Ltd, e regjistruar në Singapor, pas së cilës befas doli se ishte Taçi, ishte fituesi me 850 milionë euro. Vetro e Taçit dështoi të siguronte paratë e privatizimit të Albpetrol, dhe në janar të vitit 2013, qeveria tërhiqet nga tenderi, por bashkë me të zhduken edhe 85 milionë dollarë, garancia që kompania nën kontrollin e Taçit i kishte deklaruar të depozituara në Amerikan Chartered Bank në Çikago.

Edhe asaj kohe, si tani me Unazën e re të gjithë dokumentet ishin të falsifikuar. Edhe atëherë u tha se falsifikimi ishte bërë jashtë shtetit dhe Rezart Tapi, miku personal i familjes Berisha, nuk pësoi asgjë.

I vetmi nga “banditët” e opozitarit Berisha, Tani i Topit, do të ishte i njëjti, dhe kjo si duket, e shpejtoi largimin e tij nga kjo jetë. Ishte humbja më e madhe e medias, që shkatërroi shumë nga vlerat mediale, që solli ndërlidhjen mes botës oligarkike financiare dhe medias, bëri që pjesë të rëndësishme të saj të jenë gjobvënës apo ndërsjellës të së keqes.

Tani, si duket, erdhi radha e Ramës.

Ai nuk ka për zemër Taçin, por Bashkim Ulajn.

Ulaj është si një ndër pjesët më të rëndësishme të kabinetit Rama.

Si u bë kaq shpejt ai një i zgjedhur i ish opozitarit famoz, që kishte prioritet të pushtetit të tij ndëshkimin e krimit dhe që në fakt, nuk bëri asgjë?

Kaq i domosdoshëm ishte Ulaj dhe “Gener 2”, që vetëm në një vit shteti të investojë tek punët e tij afro një gjysmë miliardi euro dhe askush të mos e ndjekë vazhdimësinë e punës së tij?

Si është e mundur që kabinetin qeveritar nuk e trazon fakti që biznesmeni kontravers, ndërsa shpallet thuajse non grata në një shtet fqinj, ku po ashtu, po bën investime në resorte turistike, në vendin e tij i besohet shumëçka?

Rama dhe Ulaj kanë disa kohë që e kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Kjo nuk do të thotë apriori se mes dy njerëzve, njëri nga të cilët shefi i qeverisë dhe tjetri, biznesmen i fuqishëm, nuk do të ketë lidhje. Do të ishte larg mendsh. Biznesmeni gjithnjë e fuqizon ekonominë e një vendi.

Por, gjurmët e lidhjes Rama – Ulaj gjenden tani në aq shumë vende, sa që është e vështirë të gjesh një lidhje kaq të furishme.

Ulaj pasi fiton një tender të vogël në rrugën e Velipojës, ndoshta tenderi më i vogël që mund të ketë pasur, befas bëhet fitues i ndërtimit, përmes së famshmes PPP, të autostradës Thumanë – Kashar, e cila nuk dihet ende se sa do të kushtojë, nga 225 milionë euro në variantin e parë deri tek 335 milionë. Mund të jetë rruga më e shtrenjtë fushore, që për një kilometër do të kushtojë rreth 16 milionë euro.

Është vërtet ky çmimi i rrugës apo duhet një revizion i pavarur, jo nga ata që qeveritë gjejnë me shumicë, por të saktë, të sigurtë dhe bindshëm të qartë.

Në fund të fundit, edhe pse duket si ireal, do të jetë ky çmimi i fundit?

Rama dhe Ulaj janë tashmë të dy, pronarë televizioni, ERTV dhe A2, një variant i CNN shqip.

Ndoshta ky do të bëjë dallimin mes atyre që shefi i qeverisë i quan kazanë medial dhe medias së saktë. Nuk e paragjykoj këtë.

Por kjo lidhje, jo edhe aq e beftë, mes shefit të qeverisë dhe një biznesmeni të njohur për aferat e tij, nga të cilat më të rëndat janë 12 hidrocentralet në luginën e Valbonës dhe ato në Unazën e madhe dhe OST, nuk janë në fillesën e premtimit të kësaj qeverie.

Dy miq, edhe kur janë në role të ndryshme, me takime aq të shpeshta dhe të përmallshme do e kishin të vështirë të mos i tregonin njëri-tjetrit, apo i dyti të mos e falenderonte të parin, të paktën si mirënjohje, për tenderët e fituar, të cilët nuk janë grimca, por shumë milionëshe.

Distancimi i çuditshëm i Ramës, se “këto ndodhin edhe jashtë shtetit”, kur fjala ishte për falsifikimet e tenderëve të Unazës së Madhe, nuk janë alibia e tij, por pranimi se këto nuk janë bërë pa dijeninë e shtetit.

Dhe në krye të shtetit është vetë ai.

Bedri Islami / Dita