Sa kohë i duhet organizmit të njeriut të marrë veten pas COVID-19?

Nga James Gallagher, BBC

Covid-19 doli vetëm në fund të vitit 2019, por tashmë ka shenja se mund të duhet një kohë e gjatë që disa pacientë të kthehen në shëndet të plotë.

Koha e rikuperimit do të varet nga sa i sëmurë do të jeni në radhë të parë. Disa njerëz do ta kalojnë sëmundjen shpejt, por përdisa të tjerë mund të lërë probleme të qëndrueshme, njofton BBC.

Mosha, gjinia dhe problemet e tjera shëndetësore rritin rrezikun për t’u sëmurë më seriozisht nga Covid-19.

Po sikur të kem vetëm simptoma të lehta?

Shumica e njerëzve që janë të infektuar me Covid-19 do të kenë vetëm simptomat kryesore – një kollë ose ethe. Por ata mund të përjetojnë dhimbje trupi, lodhje, dhimbje të fytit dhe dhimbje koke.

Kollë fillimisht është e thatë, por disa njerëz përfundimisht do të fillojnë të kollitin jashtë mukozën që përmban qeliza të vdekura të mushkërive të vrara nga virusi.

Këto simptoma trajtohen me pushim në shtrat, shumë lëngje dhe lehtësim të dhimbjes siç është paracetamoli.

Njerëzit me simptoma të buta do të kenë një shërim të mirë dhe të shpejtë.

Ethet do të ulen në më pak se një javë, megjithëse kolla mund të zgjasë. Një analizë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) e të dhënave kineze thotë se duhen mesatarisht dy javë për tu rikuperuar.

Po sikur të kem simptoma më serioze?

Sëmundja mund të bëhet shumë më serioze për disa. Kjo ka tendencë të ndodhë rreth shtatë deri në 10 ditë pas infeksionit.

Transformimi mund të jetë i papritur. Frymëmarrja bëhet e vështirë dhe mushkëritë acarohen. Kjo për shkak se megjithëse sistemi imunitar i trupit po përpiqet të luftojë – në të vërtetë është tepër reagues dhe trupi pëson dëme kolaterale.

Disa njerëz do të duhet të jenë në spital për terapinë e oksigjenit.

Dr. Sarah Jarvis thotë: “gulçimi do të dojë një kohë të konsiderueshme për t’u përmirësuar … trupi po merr përsipër dhëmbje dhe pezmatime.” Ajo thotë se mund të duhen dy deri në tetë javë për t’u rikuperuar, me lodhjen që zgjat.

Po sikur të kem nevojë për kujdes intensiv?

OBSH vlerëson se 1 në 20 persona do të ketë nevojë për trajtim intensiv, i cili mund të përfshijë qetësim dhe vendosje në një ventilator.

Do të duhet kohë për t’u rikuperuar në një njësi të kujdesit intensiv, pavarësisht nga sëmundja. Pacientët zhvendosen në një repart normal para se të shkojnë në shtëpi.

Dr Alison Pittard, Dekan i Fakultetit të Mjekësisë Intensive të Kujdesit, thotë se mund të duhen 12 deri në 18 muaj për t’u rikthyer në normalitet pas ndonjë kure në kujdesin intensiv.

Kalimi i një kohe të gjatë në një shtrat spitalor çon në humbje të masës së muskujve. Pacientët do të jenë të dobët dhe muskujt do të marrin kohë për t’u forcuar përsëri. Disa njerëz do të kenë nevojë për fizioterapi për të ecur përsëri.

Për shkak të asaj që kalon trupi në ICU, ekziston edhe mundësia e delirit dhe çrregullimeve psikologjike.

“Duket se ka një element të shtuar me këtë sëmundje – lodhja virale është padyshim një faktor i madh”, thotë Paul Twose, fizioterapist i kujdesit kritik në Bordin e Shëndetit të Cardiff dhe Universitetit Vale.

Ka pasur raportime nga Kina dhe Italia për dobësi të trupit, gulçim pas çdo niveli të ushtrimit, kollitjes së vazhdueshme dhe frymëmarrjes së parregullt. Plus, keni nevojë për shumë gjumë.

“Ne e dimë se pacientët kërkojnë një periudhë të konsiderueshme, potencialisht disa muaj, për t’u rikuperuar”.

Por është e vështirë të përgjithësohet. Disa njerëz kalojnë periudha relativisht të shkurtra në kujdes intensiv, ndërsa të tjerë ventilim për javë të tëra.

