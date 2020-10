“Sa për shkopin magjik ai e di shumë mirë se si zgjidhen këto me një mbledhje qeverie”, naftëtarët i përgjigjen Ramës: Të presim këtu në shesh!

Menjëherë pas thirrjes së kryeminsitrit Rama për të lënë grevën dhe për t’u ulur në diskutime, kanë reaguar naftëtarët nga Ballshi.

Në një prononcim për mediat, naftëtarët kanë refuzuar të kenë ushtruar presion ndaj qeverisë, teksa shtojnë se kërkojnë vetëm zgjidhje.

“Ne nuk kemi bërë asnjë presion karshi qeverisë dhe nuk kemi kërkuar asnjë të pamundur që ai nuk mund ta zgjidhë. Kemi kërkuar një vendim gjyqi të formës së prerë që na jep të drejtën për pagat tona. Për të dalë nga greva për diskutim siç thotë kryeministri, takimi është te naftëtaret, te nënat dhe motrat tona që janë në grevë urie. Ne kemi shkuar në Tiranë te kryeministri dhe ministja Balluku dhe nuk kemi marrë përgjigje, nuk na është dhënë mundësi për këtë takim.

Ne sot në emrin tuaj si naftëtarë dhe në emrin e atyre motrave që po dergjen atje, i themi kryeministrit dhe belinës tij, Ballukut që takimi me naftëtarët është në këtë shesh dhe në atë dhomë. Ta vijë të na sqarojë dhe të na japë të drejtën tonë. Sa për shkopin magjik ai e di shumë mirë se si zgjidhen këto me një mbledhje qeverie, me një ligj të posatçëm për naftëtarët. Thirrja jonë është zgjidhja është këtu në Ballsh“, thonë naftëtarët.

Sakaq edhe gratë greviste nuk pranojnë të dalin nga greva deri në zgjidhje të problemit të tyre.

Kujtojmë se më herët kryeministri Edi Rama me një postim në Twitter u bëri thirrje naftëtarëve të tërhiqen nga greva, teksa shtoi se qeveria nuk ka shkop magjik për të zgjidhur menjëherë këtë çështje.

Naftëtarët duhet të dalin nga greva që të bisedojmë për të mos i lënë vetëm në këtë hall që as e ka shkaktuar qeveria, as zgjidhet me presion e me ultimatume! Ne nuk kemi shkop magjik, po kemi gjithë vullnetin të lehtësojmë situatën. Me logjikë dhe solidaritet si një familje.”- shkroi Rama.

h.b/dita