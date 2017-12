Sa përgjegjësi mban LSI për deputetin Rehovica? Flet Petrit Vasili

Teksa prokuroria ka kërkuar heqjen e mandatit për deputetin e LSI, Gledion Rehovica, kreu i grupit parlamentar të LSI tha se ende nuk është informuar zyrtarisht mbi çështjen.

Në një konferencë për mediat, ai tha se ka mjaft momente që duhen sqaruar në këtë çështje.

“Besoj që zoti Rehovica do ta sqarojë këtë situatë, ka mjaft momente që duhet sqaruar. Do të jetë në dispozicion dhe të sqarimit mediatik. Gjithçka ka të bëjë me një person konkret dhe do të njiheni më së miri. Besoj se do ketë mundësi të zbardhet shpejt dhe do të kuptoni rolin e gjithkujt në këtë çështje”, tha Vasili.

I pyetur sesa përgjegjësi mban LSI për deputetin në fjalë, Vasili pati këtë përgjigje: “Çdo përgjegjësi është individuale dhe jo kolektive. Për rastin e deputetit në fjalë do të keni mundësi të sqaroheni dhe do të kuptoni sa e ligjshme dhe sa e paligjshme është kjo kërkesë. Për çdo njeri që do të rezultojë në fund që ka shkelur ligjin do të përgjigjet si gjithë të tjerët. LSI nuk është investuar në asnjë rast në mbrojtjen politike të atyre që shkelin ligjin. Por përpara kjo çështje duhet të provohet”.