Sa të ketë kapitalizëm, s’ka “dekomunistizim” të vendit!

Muharrem Xhafa

Po bëhet shumë zhurmë për heqjen e dekoratave, gradave etj. komunistëve e kuadrove, të cilët kanë mbajtur poste në dekadat e socializmit dhe të pushtetit popullor! Një çështje kjo e thënë dhe e stërthënë më parë, po që Kuvendi duket të jetë kësaj here i vendosur për të miratuar ligjin e posaçëm të “dekomunistizimit” të vendit!

Një ligj “qesharak”! Qesharak, se në këta 27 vjet të sundimit të borgjezisë asgjë s’ka mbetur pa bërë për të “dekomunistizuar” vendin! Qesharak, se mbajtësve dekoratat u janë dhënë në bazë të ligjeve të kohës së socializmit dhe për shërbime ndaj tij.

Qesharak, se prej atyre që prek ky ligj, shumë kanë vdekur dhe, pra, do t’u heqin gradat, titujt e dekoratat pas vdekjes! Qesharak, se jo pak teë tjerë janë gjallë dhe në kokë të partive politike e institucioneve të shtetit borgjez, të cilët edhe mund t’i kenë dorëzuar nga frika!

Basha publikoi në televizion se PD-ja “e tij” do të propozonte të ndalen me ligj simbolet e komunizmit, siç ka vepruar Gjermania me simbolet e nazizmit! Përse ky simpatizant i nazizmit nuk e bëri me ligj këtë gjë, kur në pushtet ishte partia e tij fashiste? A nuk e di ky se në vendet e BE-së lejohen edhe simbolet, edhe veprimtaria e partive komuniste? A, të ketë harruar ky brashnjar se ishin të tjerë ata të cilët urdhëruan lejimin e vepimtariseë e të simboleve komuniste, si dhe rilegalizimin e PKSH-së, e nxjerrë jashtë ligjit nga diktatura e PD-së? A s’e di Basha se faktori vendimtar që i bëri zap nazizmin e Hitlerin ishte komunizmi – Bashkimi I madh Sovjetik me J. V. Stalinin në krye? Ja pse, kjo që bën Basha, ngjan më shumë si presion për t’ua lënë të tjerëve “dobiçin” në derë! Basha “harron” se populli nuk i ha më pallavrat e tij!i

Regjimi i “Bashës” duhet të dijë se jo t’u hiqen titujt, gradat e dekoratat, komunistëve, kuadrove, intelektualëve dhe njerëzve të punës e të nderit në socializëm, po edhe kokat t’u priten “dekomunistizimi” i vendit nuk arrihet të bëhet as në Shqipëri e as në botë! As nga PD-ja, as nga PS-ja, as nga të tjerë! Se komunizmin e mban gjallë jo dekoratat e gradat, jo propaganda e simbolet komuniste në vetvete, po pabarazia shoqërore, shtypja klasore e shfrytëzimi i egër borgjezo-kapitalist! Populli është ngopur me gënjeshtra! Borgjezia do ta gënjente popullin diçka me gjatë nëse ajo do t’i rriste atij mirëqenien materiale e kulturor, do t’i siguronte jetën e qetësinë, do ta trajtonte të barabartë me ligj, do ta bindte se po lufton me të vërtetë korrupsionin, mafien, trafiqet! Bëni kujdes, porosiste Enver Hoxha, se regjimi i Zogut nuk luftohet me llafe e me dekrete administrative, po duke punësuar gjithë njerëzit e aftë për punë, duke ngritur mirëqenien materiale e nivelin arsimor, shkollor e kulturor të të gjithë njerëzve, duke i çliruar ata nga taksat e tatimet deri në eliminimin e plotë të këtyre, duke i kuruar e shëruar falas, përfshirë edhe ilaçet, duke i trajtuar të gjithë të barabartë para ligjit, duke u siguruar atyre jetën e qetësinë në fshat e në qytet, duke qenë një vend i lirë e i pavarur etj.

Kuvendi i Shqipërisë nuk duhet të bjerë në grackën e neofashistëve; as të bëhet vegël qorre e botës; po as shërbejë si “pararojë” eksperimentale e BE-së!