Sa të ketë Zylo Kamberë, Shqipëria s’ka qeder!

Xhevdet Shehu

Gjithçka ndodhi në mënyrë aq të rrufeshme sa që edhe unë vetë lëkundem midis së vërtetës dhe jo të vërtetës. Paska momente kur njeriu u mëdyshka midis reales dhe ireales. Le të thonë të tjerët çfarë të duan, por unë po ju tregoj një histori timen. Fakt është se sa më shumë kalon koha unë besoj se është krejt e vërtetë. Në vazhdim të këtij rrëfimi do të tregoj disa fakte të pakontestueshme që anojnë më shumë nga realiteti se sa nga fantazia.

Ngjarja ndodhi në klubin e famshëm “Dritëro” ku unë pi kafen e mëngjesit thuajse çdo ditë. Pasi ka ditë që edhe nuk e pi aty, për shembull në ditët e pushimeve, por edhe kur më dalin takime të paplanifikuara. Në punën e një gazetari si puna ime kjo është krejt e zakonshme. Por te klubi i Dritëroit thuajse më çojnë këmbët vetvetiu dhe unë ndodhem vazhdimisht midis miqsh dhe shokësh, gazetarë, shkrimtarë, deputetë, agronomë, regjisorë, kineastë, ish-ambasadorë e të tjerë, që nuk do të ma marrin për keq po nuk i përmenda profesionet e tyre…

Kamarieri erdhi e më tha:

– Ju kërkon një zotëri!

– Mirë se të vijë!, -ia prita pa e prishur terezinë, pasi ky nuk ishte rasti i parë që vinin e më takonin njerëz të panjohur, lexues të zellshëm të gazetës ‘DITA’. Prandaj dhe për kamerierin ky ishte një njoftim rutinë.

– Mirë se të vijë, – thashë prapë duke rrufitur kafenë e duke shfletuar gazetën. Është një rutinë e përditshme. Shiko ato se çfarë kemi shkruar gjatë natës së shkuar.

Dhe ai hyri. Ishte një burrë midis të pesëdhjetave dhe gjashtëdhjetave. Në këtë periudhë është e vështirë t’ua përcaktosh moshën e saktë njerëzve, si burrave, ashtu dhe grave. Gratë shtojnë tualetin, burrat shtojnë përkujdesjen ndaj flokëve dhe veshjes.

Ai hyri me një kapele republikë të vënë pakëz mënjanë nga e djathta dhe me një shall që e kishte lidhur rreth qafës që realisht stononte me klientët e lokalit dhe që janë përgjithësisht kambistë pa ndonjë sqimë në veshjet e tyre. Ishte një burrë ndryshe. Me mjekrën e ujdisur tip spirancë, pra me mustaqe nën hundë dhe të ujdisur me kujdes te pjesa e mjekrës që i ngjan një spirance anijesh.

– A mund të kem mirësinë të ulem në një tavolinë me ju, zoti gazetar? – pyeti i mirëseardhuri duke hequr kapelen republikë dhe e vënë në tryezë.

– Bujrum, i thashë. – Uluni!

– Në radhë të parë nuk duhet të thoni “Bujrum”. Ç’është kjo turqizëm që gjen vend në bashkëbisedimin tonë modern në shekullin e 21-të? Ç’është kjo fjalë parazite në shqipen tonë të bukur? Thoni të paktën “Ëelcome!” apo “Bien venu”! Këto janë shprehjet evropiane që u duhen ngulitur njëherë e mirë shqiptarëve. Do hyjmë në Europë apo jo? E përderisa pretendojmë të bëhemi europianë, do të duhet të komunikojmë europianisht. Kështu ka lezet. Ne si shqiptarë jemi pjesë e aleancës më të fuqishme të globit, NATO-s dhe pretendojmë të hyjmë në BE. Nuk na lejohen turqizmat në diskurin tonë oksidental.

Ishte një rrebesh fjalësh që mua më la pa frymë. E ndjeva që do të kisha një bisedë të vështirë me këtë person që erdhi dhe m’u ul përballë në tryezë. Ende pa u prezantuar, ai më bombardoi me një sërë vërejtjesh, që në të vërtetë qëndronin, por unë nuk e kisha menduar se do të derdheshin mbi mua si ndonjë cunam. E mora me mend se kisha të bëja me një njeri ndryshe, ndaj e mblodha mendjen. Mbylla gazetën dhe ndeza cigaren e tretë…

– Dakord, i thashë, po edhe ju përdorët fjalën lezet në diskurin tuaj oksidental…

– Është e vërtetë, – tha mysafiri që hoqi kapelen republikë dhe e vuri mbi tryezë. Pastaj, ai në mënyrë të vetvetishme nxori nga xhepi një puro dhe pasi e ndezi, tha: Po, kini të drejtë, por janë disa fjalë që ne nuk i shmangim dot. Ne kemi dalë nga një pushtim i gjatë otoman dhe disa reminishenca janë të pashmangshme. Kjo fjala lezet është e bukur. Mbase duket më e bukur se fjala shqipe nur apo hijeshi. Nejse, le të hyjmë në temë. Me cilin kam nderin të bashkëbisedoj në këtë tavolinë modeste?

– Edhe kjo fjala ‘nejse; është turqisht… Pastaj, ju më kini kërkuar të më takoni dhe jo unë juve. Apo jo? Ju duhet ta dini fare mirë se me kë kini të bëni…

– Kini të drejtë. Qerrata i madh qenke. Pesëqind vjet pushtim osman kanë lënë gjurmë të rënda. Nuk të shpëtoka asgjë. Por do të njihemi e me sa shoh do kemi shumë punë bashkë…

Këtu unë bëra një nga ato të pabërat që bëj zakonisht.

– Zotëri i thashë, unë nuk jam i papunë, madje kam aq shumë punë sa kohën e kam shumë të rezervuar. Ju lutem, hyni në temë…

– Më lejoni të paraqitem ashtu si ma do nderi dhe tradita tha njeriu përballë meje: Unë jam Zylo Kamberi!

Ai drejtoi trupin, u krekos dhe në mënyrë të vetvetishme vuri republikën në kokë pa e hequr puron nga goja. Ndërsa unë gati sa s’klitha: Uau!

– Zylua i Dritëroit? – thashë unë në mënyrë instinktive dhe tepër i mallëngjyer njëkohësisht që po takoja një personazh ekzotik, thuajse mitik, por edhe mjaft popullor midis shqiptarëve të mi bashkëkohorë. Them mitik sepse kam bindjen që ky personazh do të jetojë si në legjendat greke. Ende pa iu tharë boja në librin e shkrimtarit të shquar që e portretizoi, ai u kthye në një hero popullor.

– Po kjo është një befasi vërtetë e këndshme. Është si të takohesh me një legjendë… – thashë unë me ca fjalë që mezi i shqiptoja, aq i hutuar isha nga kjo befasi që nuk e kisha menduar kurrë në jetën time. Të takohesh me një personazh si Zylua? Llogarite të dalë dikush dhe të thotë: “Unë jam Don Kishoti i Mançes”. Ose të vjen tjetri e të thotë: Unë jam Nikollaj Gogol, autori i romanit të famshëm “Shpirtëra të vdekura”. Ose të ngrihet Mark Tueini…

Mirëpo nga këto përfytyrime, më shkundi njeriu që kisha përballë. Me një modesti të admirueshme ai më çarmatosi, duke më thënë:

– Në fakt, ju po takoheni me një kopje të legjendës. Sepse unë jam Zylo Kamberi Junior…

– Domethënë ju nuk jeni Zylua i vërtetë?

– Jo, sepse Zylo Kamberi është një i vetëm dhe nuk mund të ribëhet. Nuk kopjohet. Por, ndërkaq, unë jam Zylo Kamberi më se i vërtetë. Jam i biri i tij biologjik dhe kam kënaqësinë dhe krenarinë të kem edhe emrin edhe mbiemrin e tij. Shtoji në fund një junior dhe je në rregull…

Pasi thithi me afsh puron, ai vazhdoi:

– Ju do pyesni pse kam ardhur pikërisht tani? Në fakt unë me mendje dhe zemër kam qenë gjithmonë këtu. Këtu ku bëhet historia e shqiptarëve. Pikërisht këtu, këtu ku pihet birrë dhe raki pa hesap. Këtu ku bëhen diskutime akademike, këtu ku flitet shqip. Zylua im ishte shumë popullor dhe ka mbetur legjendë pikërisht sepse ishte shumë i lidhur me popullin e tij që e deshi aq shumë dhe i kushtoi gjithë mençurinë e tij brilante… E meritonte ky popull përkushtimin maksimal të Zylos…

Njeriu që kisha përballë u mallëngjye sa iu mbushën sytë me lotë. Pastaj, pas një heshtje të shkurtër shtoi:

– A të them një sekret? Zylo Kamber nuk i vjen më truallit shqiptar!

Në këtë moment unë ndërhyra dhe i thashë:

– Zoti Kamberi! Për shkrimtarin e madh që e përjetësoi Zylon tënd u bë një ceremoni e madhështore përcjelljeje. U mbajtën gjithë ato fjalime vlerësuese… Nuk ke si ta kundërshtosh?

– Po unë për këtë kam ardhur, që të nderoj shkrimtarin e madh. Mirënjohje atij talenti që ngriti në piedestal Zylon tim!

Në këtë moment Zylo Kamber Jr bëri një pauzë dhe tha një ese:

“Personazhet e mëdhenj i bëjnë autorët të pavdekshëm!”

-Më falni, e ndërpreva, po Zylua u bë i famshëm nga Dritëroi. Nëse nuk do ta shkruante Dritëroi, Zyloja yt do të kishte mbetur anonim… Bota nuk do të kishte Don Kishotin pa Servantesin.

Pashë që njeriu përballë meje u murrëtye. U ngrys dhe u bë tejet serioz. Pastaj, m’u kthye me ca argumente që më çarmatosën:

– Je i indoktrinuar, -më tha. – Përfiton nga fakti që unë kam konflikt interesi në këtë rast dhe abuzon me të drejtën time për të shprehur një mendim lirshëm…

– Më fal, po ku qëndron konflikti i interesit në këtë mes? Pse e bën lëmsh muhabetin?

– E para, mos përdor terma turqisht. Naimi ynë i madh ishte në zemrën e Perandorisë Osmane dhe nuk përdori asnjë fjalë turqisht në veprat e tij. Pse i përdorni këto terma edhe pas 100 e ca vjetësh që ne kemi shpallur pavarësinë nga Perandoria Osmane? Kjo është e pafalshme…

– Ke të drejtë, – i thashë, për ta zbutur bisedën. – E kishim fjalën … te konflikti i interesit. Çfarë konflikti ka këtu? Këtë më shpjego…

-Po. Ke të drejtë. Ti mbron Dritëroin, unë Zylon. Ti thua se po të mos ishte Dritëroi nuk do të kishim Zylo. Jo Zotëri. Do të kishte dalë medoemos ndonjë Dritëro tjetër e do ta kishte përjetuar Zylon. Te ki të drejtë në faktin që këtë vepër e bëri Dritëroi dhe unë nuk të kundërshtoj dot në këtë pikë. Nuk të kundërshtoj se ke fakte.

Në këtë moment Zylo Kamberit Junior iu mbushën sytë me lotë. Mori një shami të vogël nga xhepi i majtë i xhaketës dhe fshiu sytë…

Në fakt unë kam marrë huqet e Zylos dhe gjithnjë jam skeptik. Dyshoj, pra edhe jam, thotë një filozof i madh. Zylua im e kishte emblemë këtë shprehje. E, Zylua im jam i sigurt se ka ngelur i pakënaqur me ceremoninë e përcjelljes së Dritëroit. Pse? Po fare thjesht? Ku ishte Zylo Kamberi në atë ceremoni? Nuk u përmend Zylua, por ai ishte në krye të vendit. Ishte i pranishëm. Ishin sozitë e Zylos. Ende nuk e ke kuptuar se më shumë se gjysma e parlamentit dhe dy të tretat e nëpunësve qeveritarë janë shokë të Zylos tim? Janë kipca të tij. Nuk po flas për Akademinë e Shkencave ku të gjithë akademikët tanë të nderuar janë shokë të Zylos tim. Kjo është shumë domethënëse. Iku Zylo Kamberi bashkëkohës i Dritëroit, por rron Juniori. Dhe ai më ka nxjerrë nga hundët. Unë ndihem krenar nga ky fakt. E kush nuk do të ishte krenar me një prind si Zylo Kamberi?

Duke u larguar ai në stilin e tij të komunikimit, tha padashje një ese:

Sa të ketë Zylo Kamberë, Shqipëria s’ka qeder!

Ky vend është i bekuar nga zoti. Sepse pjell Zylo Kamberë!

***

Të nesërmen në mëngjes, pasi solla ndërmend gjithë ngjarjen e djeshme, shkunda kokën dhe thashë: Ishte e vërtetë apo një ëndërr që pashë? Mirëpo u binda që ishte plotësisht e vërtetë, pasi në xhepin e xhaketës gjeta disa shënime që i mbaj duke pirë kafe me miqtë dhe shokët. E në ato shënime kisha shkruar:

“Nga takimi me Zylo Kamberin Jr:

Replikë pas një shekulli me Faik Konicën

Faiku bëri një gabim të pafalshëm që nuk ka për t’iu shlyer gjithë jetën. Ai tha në një moment dëshpërimi “Shqipëri të kam dhjerë, s’të kuptova asnjëherë…”. Aaa. Jo kështu. Një njeri i mençur si Faiku nuk duhej ta thoshte këtë. Ka bërë një gabim të madh. Ja, kanë kaluar 100 vjet dhe ia kujtojnë. Kjo shprehje mban era mut, si me thënë. Do, s’do, edhe emri i Faikut mban erë të pëgërë…

– Mirë, o Zylo, po si duhej të thoshte Faiku në ato momente dëshpërimi kur e ka thënë këtë shprehje që ju sapo e përfolët?

– Shiko, – më tha Zyloja junior duke më hedhur një vështrim triumfalist: – Burrat e mençur dallohen nga vetëpërmbajtja, nga urtësia, nga largpamësia…

– E çfarë duhej të thoshte Faiku, për shembull?

– Po ja, mund të thoshte: Shqipëri më jep nderë, ti lind Zylo Kamberë!

– Po Zylua nuk kishte lindur në kohën që jetonte Faiku. Si mund ta thoshte ai këtë?

– Eeh! Po këtu dallohen gjenitë, o miku im. Nuk kishte lindur Zylo Kamberi, por një ditë do të lindte si një domosdoshmëri, ashtu sikurse lindi dhe bëri epokë. Njerëzit e mëdhenj i parashikojnë fenomene të tilla. Faiku, që ju e mbani për gjeni, nëse ishte i tillë duhej ta kishte parashikuar fenomenin “Zylo” në historinë e Shqipërisë.

Shënime të tjera:

Një i dehur doli nga pijetorja, duke kënduar:

Kemi ngelur pa para!

Kemi ngelur pa dashnore!

Pse s’na bie një damlla!

Humbëm gjërat kryesore!

E ka një hall ky njeri. Ose shpreh në mënyrë poetike thelbin e shqetësimeve të një shoqërie të tërë në tranzicion. (Tezë për shqyrtim më të hollësishëm. Mund të propozohet për master).

***

Duke u ndarë, njëri nga bashkëbiseduesit, i tha tjetrit, ndërsa u përqafuan me shumë dashuri:

– Besoj se u morëm vesh për ato që nuk u muarrëm vesh!

Duket se kishin pasur mospërputhje mendimesh me njëri-tjetrin këta njerëz. Duhet shqyrtuar me vëmendje edhe kjo çështje. Pse nuk u morën vesh këta dy njerëz që kishin respekt për njëri-tjetrin?

***

Një botë e mbushur vetëm me shenjtorë do të ishte e mërzitshme. Shyqyr që kjo botë ka edhe djaj, edhe maskarenj! Kjo është një botë e larmishme, ndaj dhe është interesante!

***

Replika e profesorit:

Erdhën tek unë si cjapi te kasapi. Po unë jam kasapi. (Tezë e papërfunduar. Duhet shqyrtuar se kush është cjapi dhe pse kasapi gëzon që cjepët i shkojnë vetë në thertore. Shënim: Shumësi i fjalës cjap në shqip bën cjepë)

***

I thanë mushkës:

– Na thuaj emrin e babait!

– Jam mbesë e kalit!, – u përgjigj mushka.

(Tezë në shqyrtim dhe pa paramendim. Doktoraturë? Mbase dhe tezë për mastar në Universitetin Planetar “Dielli”, i vetmi universitet i verifikuar që nuk jep diploma false. Mund të qëndrojë në sirtar edhe njëqind vjet dhe nuk i humbet aktualiteti).

***

Deputeti N.N. tha:

Zgjedhjet i fiton ai që siguron më shumë vota!

(Thënie e mençur. Mbase meriton një doktoraturë)

Ngjala e ka bishtin prapa.

Dita e fundit e javës qëllon gjithnjë të jetë e diel!

***

Përsëri deputeti N.N.

Uji i nxehtë është më i nxehtë se uji i ftohtë!

Është një shprehje lapidare që duhet shkruar më germa të mëdha në ndonjë shesh. Një klub është i pamjaftueshëm për një shprehje kaq të mençur.

Ese:

Lajthia është një arrë e dështuar. Prandaj dhe sukseset quhen arritje dhe dështime quhen lajthitje.