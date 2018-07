Sadik Premtja: Si u shpëtova kurtheve të Enverit dhe Mehmetit

Dalip Greca

(Vijon nga numri i kaluar)

KURTHI, KU NUK RA SADIK PREMTJA

Sadiku u dërgua në Mallkastër-Vlorë si përgjegjës politik. Edhe për atë ishte hartuar plani i eliminimit. I vunë pas Mehmet Shehun dhe Hysni Kapon për ta futur në kurth e për ta vrarë.

Enveri e donte të vdekur “Xhepin”- Sadik Premten. E zbardh të vërtetën letra e Enver Hoxhës për Hysni Kapon dhe Liri Gegën. Urdhëri ishte i prerë:

”Xhepi dhe Pali të pushkatohen si tardhtarë, fraksionistë, armiq të betuem të Partisë e të popullit, pa asnjë gjyq. T’i shtypim si gjarpërinj, pa mëshirë!” Letra mban datën 3 prill 1943 dhe u dërgohej shokëve ”Muzhik” dhe “Besnik” që ishin pseudonimet e Liri Gegës dhe Hysni Kapos.

Por Sadiku kishte mbështetësit e tij dhe lëvizte me masa sigurie. Gjatë rrugëtimit të tij Sadiku takon mikun e vet, komisarin e Çetës së Mallkastrës në Ballsh, i cili i thotë të largohej urgjentisht nga Mallakastra drejt Vlorës se e kishte jetën në rrezik. Ishte hartuar plani i vrasjes së tij dhe do të akuzonin Ballin Kombëtar si autor të atentatit. Me një gur vrisnin dy zogj: Eliminonin Sadikun, madje do ta shpallnin dëshmor të lirisë dhe së dyti akuzonin Ballin si vrasës të komunistëve dhe shkaktar i luftës vëllavrasëse!

Komisari, që ishte i lidhur me Sadikun e udhëzoi që të shkonte e të ngrinte Vlorën në këmbë se ndryshe do t’i eliminonin shumë shpejt. Komisari për të cilin shkruan në kujtimet e tij Sadiku ishte Vllas Arapi.

Edhe Vllasi ishte në survejim nga që ishte në listën e të mosbesuarve të Enver Hoxhës. Rrugës për në Vithkuq, Vllasi së bashku me shoqëruesit e tij Haki Xhelo dhe Duro Kanina, u ndodhën përballë një të papriture; arrestohen në befasi. Hakiun dhe Duron, i torturojnë në mënyrë çnjerëzore…

Në fund i pushkatojnë, ndërsa Vllasin e izolojnë duke e mbajtur në survejim të rreptë. Ky e kuptoi se do ta vrisnin edhe atë ashtu siç kishin bërë me shoqërusit, dhe gjen momentin e arratiset duke u fshehur në Fier, Lushnjë, Kavajë ku edhe u vra pak kohë pas çlirimit të vendit.

Sadiku, shpresën e shpëtimit e kishte tek Vlora. Ia kishte thënë këtë edhe Anastasit pas Konferencës së Jashtëzakonshme, tek po shkonin në vendet e dënimit në terren:

– Nuk duhet të zbatojmë urdhrat e Enverit dhe të Miladinit se fundin do ta kemi të shpejtë, por më mirë shkojmë në Vlorë se atje është bastioni ynë. Duke patur Vlorën tonën do të kemi Shqipërinë me vete. Por Anastasi kishte gjykuar se ky ishte thjesht një keqkuptim shokësh dhe më mirë të shkonin atje ku i kishin dërguar, të zbatonin urdhërin se e vërteta do të zbardhej shpejt, ashtu siç vjen zbardhja e ditës pas ikjes së errësirës së natës…

Dhe ndodhi ajo që ndodhi.

I ASHTUQUAJTURI “FRAKSION I VLORËS”

Çfarë kishte ndodhur në Vlorë? Me arrestimin e Sinan Gjonit nga fashistët italianë, Sadiku kujton se kishte propozuar Hysni Kapon si sekretar politik të qarkorit, jo për merita, shkruan ai- se niveli kulturor i Hysniut ishte mediokër, por për shkak të rrethit të gjerë familjar e miqësor. Sinani i gjorë, u torturua pas çlirimit nga Enveri, e u pushkatua si “njeri i Sadik Premtes”. Hysniu, sqaron në kujtimet e tij Sadik Premtja, u emërua provizorisht, derisa të bëheshin zgjedhjet, që s’u bënë kurrë. Ai kujton se në praktikën e PKSH organet drejtuse nuk zgjidheshin por emëroheshin. Ndërkohë në Vlorë u dërguan shumë të deleguar, jo për zgjedhje, por për të identifikuar dhe eleminuar kundërshtarët; elementët më të mirë të grupit të të Rinjve. Ndër të deleguarit e besuar që u dërguan në Vlorë ishte edhe Liri Gega, që u kthye mbrapsht me mision të pakryer. Më vonë u dërgua Ali Demi, por ai mbeti i vrarë nga italianët në Kaninë të Vlorës. Së fundi ia mësyni Vlorës vetë Enver Hoxha, që sipas Sadikut, nuk la katua pa hyrë derisa arriti në Tragjas.

Duket se Sadikut i ka mbetur peng që nuk e dëgjoi Qazim Çakërrin, komisarin e Çetës Plakë të Vlorës, i cili i kërkoi të vrisnin Enverin.

Sadiku e kundërshtoi propozimin e Qazim Çakërrit, duke i thënë atij se ata nuk ishin terroristë.

Por çfarë ndodhi më vonë? Enveri i kërkoi takim Qazim Çakërrit, por ai e refuzoi. I kërkuan takim Pali Terovës, që ishte nënkryetar i Grupit të të Rinjve (Sadik Premtja ishte bërë kryetar i grupit pas vrasjes së Ansatasit). Në fshehtësi e kapin Pali Terovën, e arrestojnë dhe çojnë në një shpellë në malin e Tragjasit.

Tragjasi ishte mbështetës i Sadik Premtes masivisht. Si u zbulua arrestimi i Palit? Sqaron Sadiku: Duke zbritur nga mali, Jaup Xhezua, shok i Sadikut, i pa në brez Kastriot Muços, revolen e Pali Terovës, që ai e mbante të ekspozuar. E kuptoi se Pali ishte izoluar. Pa humbur kohë njofton Abaz Fejzon dhe Tanush Shytin, që të niseshin në Gjorm për të njoftuar Sadikun. Palin e detyrojnë me revolver në kokë t’i shkruajë letër Sadikut, ku e ftonte që të shkonte në Tragjas, ku gjoja kishin një mbledhje shumë të rëndësishme. Letrën ia japin Veiz Pipës dhe ia dërgojnë Sadikut. Ky pasi bindet se shkrimi ishte vërtetë i Palit, merr me vete dy shoqërues dhe niset drejt Tragjasit. Vonesa në një stan gjatë rrugëtimit e shpëtuan Sadikun nga prita, ku do t’i merrnin jetën. Rrugës Sadiku me shoqëruesit u takuan me Abaz Fejzon dhe Tanush Shytin, të cilët i treguan komplotin e përgatitur dhe pritat që ishin vënë në malin e Tragjasit. Sadiku me njerëzit e tij arrin që të ngrejë në këmbë Gjormin dhe Tragjasin dhe i detyruan që ta lironin Pali Terovën, që mbahej i arrestuar në shpellë.

Pali u largua nga Vlora dhe shkoi në Korçë. Ishte fillimi i vitit 1945 kur arrestohet në shtëpinë e tij në Terovë nga Naum Bezhani me forcat e ndjekjes dhe vritet e hidhet në një kanal në Qafën e Qarrit. Njoftojnë kryetarin e Këshllit ta groposin pa e marrë vesh fshati….

TAKIMI I ENVERIT ME HYSNI LEPENICËN

Sipas kujtimeve të Sadik Premtes, Enver Hoxha largohet nga Tragjasi dhe fshihet në Shehaj të Sevasterit, tek dajot e Mehmet Shehut. Aty u bë një takim mes Enverit dhe disa krerëve nacionalistë të krahinës, ku ishte Tahir Hoxha dhe Hysni Lepenica. Në Librin e Kujtimeve “Kur themelohej Partia” sipas Enverit, Hysniu nuk tha asnjë fjalë të vetme gjatë takimit. Kjo shkruan Enveri më bëri mua që të mendoj se Hysniu anonte më shumë nga ne se nga Tahiri. Kur ramë për të fjetur, Hysni Lepenica më kërkoi një takim vetëm për vetëm. Unë e pranova me kënaqësi takimin duke pasur parasysh të kaluarën e tij. Të nesërmen u takuam në shtëpinë e Kadri Hazbiut në Hysoverdh. Enverin e shoqëronte Rrapo Dervishi. Hysni Lepenica ngriti dy çështje: E para, përse nuk na ftuat në mbledhjen themeluese. Dhe e dyta, ngriti çështjen e Sadik Premtes.

-Sadik Premtja, tha, është komunist i kulluar, është miku im, dhe po ta mbajti b….preke!…Kështu u ndava me këtë komandant arrogant, i mbyll kujtimet e tij Enver Hoxha tek libri”Kur lindi Partia”…

KURTHET KUNDËR FRAKSIONISTËVE

Sadik Premtja mbeti gjallë sa për fat aq edhe për shkak të vetëruajtjes si dhe miqësive që kishte në zonën ku popullariteti i tij ishte i madh. Ai vetë në kujtimet e veta sjell shumë raste, ku i ka marrë në kohë sinjalet e pritave dhe kurtheve që i ngrinte Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu.

Përmendim një nga rrëfimet e Sadikut:

– Ishte viti 1943. Duke dalë nga Vlora në Qishbardhë rastësisht takohem me Manush Myftiun. Unë kisha bërë punë të madhe me të për ta lidhë me luftën dhe ma dëgjonte fjalën. Pasi pimë ujë tek çezma e Qishbardhës, ai u shkëput nga shoqëruesit e tij dhe më pyeti se ku po shkoja me aq ngut. I tregova të drejtën:- I thashë se po shkoj në Gjorm se kam marrë një letër nga Mehmet Shehu, ku kërkon që t’i shkoj në ndihmë me Çetën Plakë të Vlorës në një aksion të përbashkët kundër Garnizonit Italian në Mallakastër.

Manushi më shikoi drejt në sy dhe më tha:

-Mos shko Sadik se është kurth. Po shkove do të vrasin.

Kaq tha dhe u largua.

Kur mbërrita në Gjorm dhe u takova me të njerëzit e mi ua tregova atë çfarë më tha Manushi dhe i këshillova të mos shkonim. Komandanti i Çetës, Vangjua, tha se nuk kanë çfarë të na bëjnë Mehmeti me të tijët se ne kemi çetën dhe u përgjigjemi flakë për flakë. Unë i paralajmërova. U thashë të mos shkojmë se do t’na vrasin, shkruan Sadiku dhe shton: Ata shkuan, unë jo. E ndjeja se diçka po kurdisej. Kurthit i ndjehej era që larg. Dhe ashtu ndodhi: Sapo Çeta Plakë e Vlorës mbërriti në vendtakim, ata i thirrën drejtuesit gjoja në një takim të jashtzakonshëm, duke veçuar komandantin dhe Komisarin. I dërguan në shtëpinë e Bilbil Klosit. I lidhin dhe të çarmatosur i nisin për në Çorrush të shoqëruar nga Idriz Seiti. Udhëtuan natën dhe zbardhja e dritës së mëngjesit i zuri në fshatin Kutë. Për të mos ndodhë ndonjë e papritur pasi Çetat e Vlorës dhe Mallakastrës ishin aty, Idriz Seiti i fut të arrestuarit në mullirin e fshatit. Mullixhiu, duke e njohur natyrën kriminale të Idriz Seitit, sapo sheh të arrestuarit, del nga mulliri dhe njofton çetën Plakë të Vlorës se komandanti dhe komisari ishin të arrestuar dhe po mbaheshin të izoluar në mulli. Çeta e Vlorës sulmoi mullirin. Idriz Seiti nxjerr revolverin dhe qëllon komisarin Xhemil Çakërri dhe duke u përleshur me komandantin e plagos atë. Në luftime mbeti i varë një nga trimat e çetës, njeriu besnik dhe mik i Sadik Premtes, Idajet Micolli. Komandantin e Çetës Plakë të Vlorës, Neki Imerin e dërgojnë në Çorrush në shtëpinë e Mehmet Shehut. Me kobure në kokë duke e kërcënuar me jetë, e detyrojnë që të shkruaj një Letër-autokritikë për vete, ndërkohë që e cilësoi Sadik Premten tradhtar.

Origjinali i asaj letre, që mban datën 18 maj 1943, është e publikuar në libër. Letra është një autokritikë e Vangjos,(pseudonimi I Luftës i Neki Imer Hoxhës, komandant i çetës Plakë të Vlorës, i cili ishte një nga shokët besnik të Sadik Premtes, njëkohësisht burrë i motrës së Sadikut.

Poshtërimi nuk mbaroi me kaq por e bredhin fshat më fshat të Lumit të Vlorës, me automatikun në krahë, për të dhënë idenë se ishte i lirë, por ia kishin heqë mekanizmin e shkrepjes. E detyrojnë që të mbajë fjalime kundër Sadik Premtes, si tradhtar i Partisë Komuniste, fraksionist, përçarës. Në fund i kishin dhënë për detyrë finale vrasjen e Sadikut. Sapo futet në Gjorm, Sadiku merr njoftim nga miqtë e tij, të cilët e këshillojnë që të mos e takojë sepse ka marrë mision nga Mehmet Shehu. Sadiku nuk i dëgjon këshillat, shkon në kasollen ku ishte strehuar ai. Vangjua me ta parë iu hodh në qafë e përqafoi dhe në ngashërim, përmes lotësh ia tregoi gjithçka pati bërë e kishin detyruar me dhunë, me revole në kokë. Që të dy, Sadiku dhe Vangjua shkruan një letër për Mehmet Shehun dhe e akuzuan për tradhti.

Por kurthet nuk u sosën aty, vijuan edhe më vonë. Sadiku u ishte bërë pengesë dhe ata e dinin dhe e preknin popullaritetin që ai gëzonte në gjithë Lumin e Vlorës e më tej. Midis Gjormit dhe Lepencës u organizua një tjetër pritë për të vrarë Sadikun, por në kurth nuk ra Sadiku, por ra Komandanti i Çetës Plakë, Vangjua, që humbi jetën së bashku me Xhaferr Dalanin, ndërsa nga organizatorët e pritës humbi jetën Shyqyri Alimerko dhe Sadik Zotaj. Ndërsa Hodo Muhametaj u kap i gjallë. Atë e vranë vetë më vonë.

Aktet kundër të ashtuquajturve fraksionistë vazhduan. Objektivi ishte Sadiku, por dhe ata që e mbronin. Në prita dhe aksione terroriste ranë më shumë se 100 fraksionistë të Vlorës. Shumica u vranë pas shpine…

AFËR NACIONALISTËVE

Sadik Premtja e shihte veten afër nacionalistëve. Ai tregon në kujtimet e tij se me rekomandimin e Hysni Lepenicës kishte punuar me Qazim Koculin, për të cilin shkruan: ”Pavarësisht dritëhijeve të Qazim Koculit jam takuar me të. Ishte patriot që të imponohej. Kishte një të kaluar patriotike, ishte dënuar disa herë me vdekje nga Monarkia, ishte udhëheqësi kryesor i Luftës së Vlorës të 1920-ës.

Sadiku i cilëson humbje të mëdha kombëtare vrasjen e Qazim Koculit dhe të Hysni Lepenicës. Në gjykimin e Sadikut nëse në krye të luftës do të ishin njerëz si Qazim Koculi e Hysni Lepenica, fatet e Shqipërisë nuk do të ishin ato që jetuan shqiptarët. Sadiku ishte i bindur se Qazimi ishte i majtë në botëkuptim dhe se së bashku Halim Xhelon e Llazar Fundon kishin milituar edhe në PK Franceze.

Sadiku shkruan se dy veta u shkëputën nga grupi i Zjarrit dhe u bashkuan me ne; Hysni Lepenica, që u vra në Gërhot, dhe Uan Filipi, të cilin Enver Hoxha e pushkatoi më 1945.

Sadiku gjykonte që nga Franca se Enveri e etiketoi Gjormin dhe Lepenicën të Ballit për të diskretuar atë, Sadikun. E vërteta , shkruan ai është se celula e parë në këto fshatra u krijua nga vetë ai, ashtu si në të gjithë fshatrat e Lumit të Vlorës.

Në arkivin e shtetit ndodhet dokumenti (në Dosjen Sadik Premtja) që ka listën me emrat e anëtarëve të celulës së fshatit Lepenicë: 1- Xhelal Hoxha 2-Sami Avduli 3-Veledin Hadëri 4-Safet Allushi(Vëllai i Hysni Lepenicës) 5-Tasim Xhezo 6- Hano Rexhepi.

Sadiku e akuzon Hysni Kapon për akte terroriste, plaçkitëse, vënie zjarri të shtëpive të komunistëve, vetëm pse ishin përkrahës të Sadikut.

Hysni Lepenica, shkruan ai, i urrente si Hysni Kapon ashtu edhe Mehmet Shehun. E vërtetojnë këtë edhe kujtimet Dr. Dishnicës: Në Mukje, shkruan Dr. Dishnica, u takova me Hysni Lepenicën dhe bisedova gjatë me të. Ai i urrente Mehmet Shehun dhe Hysni Kapon.

NJË KOMUNIST SI SADIK PREMTJA

Natyrisht Sadik Premtja ishte një komunist i vendosur në bindjet e tij, larg vizionit Stalinist të Enver Hoxhës. Ai i pat mundësitë që ta likuidonte Enverin, kur ky ndërmori udhëtimin në Vlorë për të shpartalluar Fraksionin e Sadik Premtes, por nuk e bëri nga që terrorizmi nuk ishte bindje e tij.

Pas shumë pritash për ta vrarë, pasi i vranë më shumë se 100 mbështetës (siç shprehet ai edhe në kujtimet e publikuara në Francë në revistën ”Le Drapeu du Socialisme”, Sadiku u ndje i mundur dhe mori vendimin e ikjes në Perëndim.”Në gusht 1943 bën edhe një tentativë tjetër për t’më vrarë gjatë një udhëtimi nëpër fshatra. Mëse 100 nga partizanët tanë ishin vrarë me këtë mënyrë.Për të shmangur shfraosjen tonë, mblodha kuadrot e fundit, për t’u folur mbi situatën.:- Nuk mund të vazhdojmë më. Do të na shfarosin të gjithëve. Ata që duan le ta vzhdojnë luftën me partinë.Unë po nisem për në perëndim për t’u shpjeguar në Internacionale.”…

Sadiku donte me çdo kusht të jetonte për të qenë dëshmitar i kësaj tragjedie mes komunistëve shqiptarë. Mundi të dilte dhe të shkonte në fillim në Barletta, në jug të Italisë. Takoi sekretarin PK për rajonin dhe i spjegoi të gjithë tragjedinë. Italiani e ndiqte si i shushatur rrëfimin e tij dhe nuk mund të kuptonte se si komunistët vrisnin njëri-tjetrin në prita pas shpine. I kërkoi që të përpilonte një raport për KQ të PK italiane. Pas dy muajësh e thirrën. KQ i PKI i tha se do t’i kërkonte spjegime të zgjeruara Tiranës komuniste. E kuptoi se asgjë nuk mund të zgjidhte. Iku që aty për t’u fshehur Torino. Pas shumë peripecish tremujore mbërrinë në Paris. U përpoq që nga Parisi të ndikonte në Shqipëri, por gjithçka binte në vesh të shurdhër. As zgjedhja e tij në Internacionalen e katërt komuniste nuk kishte se si ta frenonte Enver Hoxhën në krimet ku ishte zhytur në rrugëtimin e stalinizmit shqiptar. Atje në Paris u ngrys jeta e Sadik Premtes me bindje komuniste…