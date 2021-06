Saga tiranike e një përbindëshi (IV)/ Shpallja “non grata” nga SHBA për Berishën dhe familjen e tij është vetëm fillimi i ndëshkimit

Jorgo Mandili

(Vijon nga numri i kaluar)

22 MARS 1992- NË PUSHTET

Dhe PD e “fitoi”pushtetin. Me karizmin e tij prej karagjozi që ngazëllente ca turma të marrësh që e prisnin me ulërima në sheshe, si Hitlerin dikur. Për t’i shkaktuar gjëma të pafundme këtij vendi e këtij populli. Ky pushtet duhej mbajtur me çdo mënyrë e mjet. I inspiruar nga maksima “Tmerroji njerëzit që të të binden ty! … ” kërcënoi me bukën e gojës për t’i nënshtruar … përdori të njëjtën strategji dhe mjete për zbatimin e saj si “holodomori” ukrainas i Stalinit. Nxori ligjin 24/1për “persekutimin”e socialistëve, filloi heqjen nga puna të specialistëve të fushave të ndryshme dhe i zëvendësoi me militantë mediokër, drejtësinë e mbushi me “plepistë” duke e “pushtuar” përfundimisht edhe sistemin e drejtësisë. Mbylli fabrikat, uzinat, shkatërroi institucione që kishin vlera të atilla që me një menaxhim racional e konservim të tyre mund të ruheshin e të përdoreshin më vonë. Por synimi ishte që njerëzit në pamundësi punësimi të merrnin arratinë, siç edhe ndodhi nga “sytë këmbët”. Të gjitha këto u realizuan “tinëzisht”, gjithnjë nën psikologjinë e terrorit duke përhapur tmerr e pasiguri tek njerëzit nëpërmjet deklaratave e thirrjeve kërcënuese, mitingjeve të dhunshme, përdorimin e mjeteve të forta për përleshje deri tek kallashit e tritolët. Këto masa i tmerruan njerëzit dhe shumë socialistë e progresistë, ushtarakë dhe njerëz te arsimuar, specialistë të fushave të ndryshme, akademikë, profesorë, mjekë, inxhinierë me vlera në punën e tyre, të pushuar nga puna e të hedhur në mes të katër rrugëve morën arratinë. Ky ishte eksodi i parë i trurit i detyruar nga “pogromi” berishian .”Tokat e xanuna”, me kurse gjashtëmujore zëvendësuan vendet bosh në dikastere, institucione, zyra e pozicione që as në ëndërr nuk se mund t’u shkonte mendja se do vinte dita që këta militantë idiotë e mediokër do të drejtonin shtetin me ligjin e “deleve dhe të kecave”.

Sjellje,qëndrime e veprime të tilla që detyrimisht çuan në krijimin e një sistemi antivlerash e zemëruan popullin dhe duke parë marrëzinë e tyre, populli i tha ndal Saliut në zgjedhjet lokale 26 korrik 1992, ndal edhe në miratimin e Kushtetutës “mbretërore”, që ishte i sigurt se do e fitonte. Sali- Ui- së tashmë, zemërimi i kaloi në tërbim, madje në çmenduri duke ndjerë se do të humbte zgjedhjet e përgjithshme të 26 majit 1996, kishte organizuar manipulimin dhe vjedhjen e tyre më spektakolare, të cilën opozita socialiste e denoncoi dhe doli nga zgjedhjet.

28 MAJ 1996. TERROR NEOFASHIST

28 maji ishte pika me kulminante e organizimit të një terrori fashist kundër opozitës, forcave progresiste e popullit të thjeshtë. Amerikanët kanë zbardhur të fshehtat e majit 1996, muaj i cili do mbahet mend gjatë në historinë e Shqipërisë. Por ngjarjet më të rënda ndodhën dy ditë më pas, më 28 maj, ku anëtarë të Partisë Socialiste dhe forcave të tjera opozitare, u dhunuan barbarisht nga policia në sheshin Skënderbej. Në raportin për të drejtat e njeriut të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 1996, si dhe dy artikuj të “The Neë York Times” më 27 dhe 28 maj tregohet qartë irritimi amerikan me Berishën. “Katër vjet pas zgjedhjeve të para të lira në Shqipëri, vendi ende nuk ka vendosur një demokraci me respekt për të drejtat e njeriut. Gjyqet politike, fushatat mediatike dhe dhuna e policisë u përdorën kundër të gjithë anëtarëve të opozitës, si dhe kundër të gjithë të tjerëve që shprehnin mendime kundër atyre të pushtetit”, thuhet në raportin e DASH të 1996. Ky është konkluzioni përfundimtar për Berishën -Diktator!

PIRAMIDAT 1997 – PRAG LUFTE CIVILE

Nuk mjaftoi 96-a që tregoi natyrën fashiste të një regjimi antipopullor që kish instaluar Sali-UI, por ngjarjet e vitit 97 treguan shkërmoqjen shtetit dhe institucioneve të tij, ushtrisë, policisë, drejtësisë etj . Me marrëzitë e tij dhe çekuilibrin mendor e çoi popullin në katastrofën më të madhe në ngjarjet e ’97. Sali-UI , i pandëshkuari i madh, po e çonte vendin drejt luftës civile, drejt ndarjes veri jugë me strategjinë terroriste të tij për të mbajtur pushtetin. Spartak Braho, ka denoncuar një listë me 600 persona se si janë armatosur me urdhër të Sali Berishës për të sulmuar jugun e vendit. Armatosja e militantëve të PD-së ka ndodhur në disa rrethe të vendit në atë kohë. Këta njerëz dhe të tjerë ka rrezik të vijnë të armatosur në protestat e vazhdueshme të opozitës dhe mendoni se çfarë rreziku potencial paraqesin. Dhe mendoni edhe një fakt tjetër të ’97- 3000 nëna u veshën me të zeza, destabilizim total, shteti u shkërmoq si kala rëre.

Autorët e atij krimi të përbindshëm nuk u ndëshkuan asnjëherë, as në atë kohë dhe as në vitet që erdhën më pas, për shkak të kompromiseve politike.

14 SHTATOR 1998- KRYENGRITJE E ARMATOSUR

Pas vitit 97, ku Saliu jo vetëm nuk u ndëshkua ,por edhe u ndalua të ikte në azil politik, për arsye të çuditshme, që mund t’i dinte Bashkim Fino, i cili në një intervistë ka deklaruar se “unë e ndalova Saliun të ikte jashtë Shqipërie”. Koha e vërtetoi se ky njeri ishte i domosdoshëm për destruktivitetin total të Shqipërisë. Dhe nuk vonoi. Pas fitores së zgjedhjeve nga socialistët në vitin 97, a mund të priste Saliu katër vjet sa të vinin zgjedhjet e radhës? Këtë radhë kurban u bë Azemi i thirrur urgjentisht nga Fieri në pritën e godinës së PD…

Në ditën e varrimit të A. Hajdarit do të shpërthente kryengritja e demokratikasve të ndihmuar dhe nga 300 kosovarë bukoshianë. Sulmuan Kryeministrinë, institucionet e tjera radio televizionin, njëlloj si sulmi në pallatin e dimrit… Ndërkombëtarët nuk mund të pranonin një marrje pushtetit me dhunë. Kjo teori ishte e papranueshme për ta, kurse tek Sali-UI kishte zënë rrënjë të forta. Komanda “nëpër vende” e detyroi këtë përbindësh të kthehej në gjendjn fillestare. Aty nga ishte nisur. Dhe të qëndronte në opozitë për shtatë vjet të tjera.

SALIU I DYTË – KORRUPSION E KRIM SHTETËROR

Riciklimi

Ujku qimen ndërron, zakonin nuk e harron… Duroi Saliu deri në 2005, kohë kjo e mjaftueshme për kthjellim e tij dhe riorganizimin e partisë së tij të shpartalluar, ku pjesa më e madhe e “shokëve të armëve” e kishin braktisur. Por ishte edhe kohë për të ndërtuar strategji të re për marrjen e pushtetit se me zgjedhje të lira e të ndershme nuk fitonte kurrë Sali-UI dhe as ka për të fituar ndonjëherë PD, nëse do t’i përmbahet strategjisë së “rrugaçërisë”, destruktivitetit dhe psikologjisë tribale. Këtë Saliu e dinte mirë se edhe zgjedhjet e 22 marsit të ’92 ishte “dëshira e detyruar” e popullit nga psikologjia e terrorit të tij, që të “fitonte”. Asnjë palë zgjedhje pas kësaj faze, PD dhe Sali-UI nuk ka fituar me ndershmëri. Duke e ditur këtë, po përpunonte strategjinë për zgjedhjet e 2005. Ujku qe veshur me lëkurë qengji. Dhe që donte të vinte në pushtet me “duar të pastra” për të luftuar korrupsionin e Nanos. Me një skuadër të re qeverisëse e ardhur nga Kosova e “trajnuar” nga Fazlliç, me emrin e goditur KOP, ku dallonte pasardhësi i tij “autsajderi mendor”, Lulzimi. Kjo është periudha më e zezë e krimit dhe korrupsionit shtetëror, ku familja dhe aleatët e tij përfituan nga aferat publike. U bë pasanik, për të jetuar si sheik”. Atë që synoi me riciklimin !

GËRDECI – KRIM SHTETËROR

Gërdeci me 26 të vrarë e qindra të plagosur e dhjetëra shtëpi e biznese të shkatërruara e tokë të minuar, vetëm e vetëm që Familja të fitonte disa miliona dollarë më tepër e inspiruar nga vetë Saliu dhe e zbatuar nga Fatmir Gërdeci dhe larot e tij, të shpëtuar nga drejtësia, tregoi shkallën e korrupsionit të kësaj qeverisje demokratike. As i jati , as i biri përsëri mbetën të pandëshkuar. Çelësi ishte Fatmir Mehdihoxha… të cilit ju mbyll goja dhe vazhdon ende sot e kësaj dite të “jap edhe mend”…

Gërdeci ishte konfirmimi më i qartë e i pakontestueshëm i krimit e korrupsionit shtetëror, ku Familja dhe aleatët e Berishës ,po menaxhonin tenderat pronat e pasuritë publike ,nën kontrollin e plotë të agjencisë ” Argita&Co” ku ishin aktivizuar njerzit më të afërt të familjes si dhe aleatët më besnikë të Familjes .Një organizim mafioz i kësaj kompanie familjare që dollarët e eurot i merrte me thasë nga çdo “këshillim licencë, tender, pronë, minierë, qendër tregtare, naftë ,armë, fishekë etj Koha që i bëri pasanikë

21 janari 2011 – KRIM SHTETËROR

4 baballarë të vrarë në mes të ditës dhe në mes të bulevardit dhe qindra të plagosur të tjerë, tregoi përsëri mendësinë anakroniste leniniste se pushteti mbahet me dhunë .Edhe kjo ngjarje e pandëshkuar ..i njëjti personazh, i njëjti kriminel, i njëjti Arturo Ui… Dhe endet i pandëshkuar, pa zënë në gojë dhjetëra vrasje e zhdukje njerëzish, kundërshtarë apo dëshmitarë të veprimeve të tij.

Kjo është periudha më e zezë e krimit dhe korrupsionit thelbësor të tij, familjes dhe e aleatëve të tij. E sot e gjithë kjo klikë politike e bandë kusarësh, me fëmijtë, gratë nipërit e mbesat e tyre,lundron në luksokracinë e krijuar me gjakun e eshtrat e mijëra të vrarëve nga abuzimi me pronat, nga piramidat, drama më e madhe e shqiptarëve, me murosjen e fëmijëve të Gërdecit nga lakmia për para dhe pushtet. Mjeti më efektiv në këtë luftë është konfiskimi i parave dhe pasurive të paligjshme të tyre.

***

“Për sa kohë tirani merr frymë, liria e ka lakun në grykë”. Kështu ka thënë Viktor Hygoi. Sepse “barku që e ka pjellë këtë monstër nuk është shterpëzuar”.Kështu mbyllet drama e famshme e Bertolt Brehtit ‘Arturo Ui’, që personifikon Hitlerin dhe krimet e tij në Luftën e Dytë Botërore.

Por nuk kanë munguar edhe shfaqjet direkte të Sali- Ui- së. Vetëm një i paprekshëm si ky, pa pasur asnjë lloj imuniteti, të deklarojë se ja ka dalë të frymëzojë edhe sot pasardhësit e tij. Ai po kërkon të rikthehet, natyrisht për t’i shkaktuar gjëma të reja këtij vendi me dhunë edhe urrejtje.

NUK KA FALJE PËR TIRANIN …

Dhe arrij në përfundimin ,si çdo shqiptar tjetër me arsye dhe aspirata demokratike, se ky tiran nuk duhet të falet .Me atë gjëmë biblike që i ka bërë Shqipërisë, më shumë se një gjenocid, është për në gjyqin e Hagës. Falja e kriminelëve është atentati më i madh kundër demokracisë.

Shpallja “non grata” për të dhe familjen e tij është vetëm fillimi i ndëshkimit.

Duhet të çmitizohet jo vetëm përmes burgimit, por përmes zhvlerësimit të personalitetit, sekuestrimit të pasurive, nxjerrjes në pah të karakterit të tij si qenie njerëzore, që ligësia e tij nuk buron nga egoja e tij si qenie njerëzore, por nga urrejtja ndaj jetëve njerëzore, pos vetes dhe familjes së tij.

SENEKA DO TA STIGMATIZONTE…

Nëse Seneka do ishte gjallë dhe do të përjetonte ato që kemi përjetuar ne shqiptarët gjatë këtij tranzicioni nga ky “Polifem”, nuk do të zgjatej kaq shumë sa unë por me pak vargje do ta portretizonte atë duke iu drejtuar publikisht me gishtin tregues:

“Ty, që shpirti të është bërë i pashërueshëm dhe jeta një varg krimesh.,

Ty, që nuk kërkon arsyet që nuk i mungojnë njeriut të keq,

Ty, që e keqja ta përligj çdo të keqe që bën,

Ty qe ke gëlltitur aq shumë padrejtësi, sa ato kanë hedhur rrënjë në zorrët e barkut tënd dhe nuk mund të shkulen prej andej përpos bashkë me to,

Ty, pra, që vuan prej kohësh nga kjo çmenduri që është fatkeqësia jote dhe e të tjerëve, njëkohësisht.

Ti, që po na çmend të gjithëve: Kur do të ndjesh pendesë? Ah, more fatkeq!

Ah, more fatkeq! Ky je i vërteti, ky je ti i çmitizuar. Një mallkim për shqiptarët. U godit miti dhe u lehtësuan shpirtërat e shumicës së shqiptarëve të ndershëm, që duan të jetojnë në paqe e me dashuri, pa terrorin psikologjik berishian, pa histerizmat e tij në parlament apo si qytetar digital. Por… ende nuk është rrëzuar…

EPILOG

Kjo është e vërteta e historike e gjëmës biblike që i ka bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve ky përbindësh!

Por, zoti Senator Lee Michael Zeldin, kongresmeni republikan i Nju Jorkut, ndoshta nuk e di këtë të vërtetë ose bën sikur nuk e di. Ose ndoshta bën retorikë .

Ju kërkoni prova nga z. Blinken, duke venë në dyshim edhe ligjshmërinë departamentit të shtetit tuaj. Nëse doni të bindeni shkoni lexoni dosjen. Kush ju ndalon juve si kongresmen?

Po destruktiviteti dhe nekrofilia e këtij “mikut” tuaj, që u ka ngrirë buzëqeshjen shqiptarëve për 30 vjet, që ka vrarë, vjedhur, nëpërkëmbur, tmerruar, madje edhe deri ditën e sotme kur ju po i dilni në mbrojtje, çfarë është? Mos vallë është nga dashuria e madhe që ka për popullin e vet?

Nuk mund ta mbrojë Berishën askush nga denoncimet e të afërmve të viktimave të Gërdecit,21 janarit, piramidave, vetëgjyqësitë për pronat dhe padrejtësitë e gjyqtarëve dhe prokurorëve plepistë.

Nuk mund ta mbrojë askush dot nga mallkimi i nënave të veshura me të zeza, i fëmijëve jetimë, i Haklajve, djalit të Remzi Hoxhës që kërkon një shenjë të të jatit që të ketë një varr ku t’i vejë një lule, ish bodigardit të tij I.Haxhia, i ish shpronësuarve nga falangistët e tij me kallashë e i qindra mijëra të tjerëve …

Por kjo shpresojmë se nuk ka për të ndodhur. Shpresa nuk duhet humbur. Sepse siç deklaroi edhe zonja ambasadore Yuri Kim: “Shqipëria është një aleate dhe një mike e SHBA-ve, dhe se Shteti ligjor duhet të mbizotërojë. Duhet të jetë një vend i pastër dhe një vend i pasur. Për të arritur aty, askush, nuk mund të jetë mbi ligjin. Ditëve të pandëshkueshmërisë duhet t’ju vijë fundi”…

FUND