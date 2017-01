“Sali Berisha e Lulzim Basha janë vrasës si Xhaferr Deva”

Nga Erjon Braçe – Sot është 21 janar. Më shumë se dita e Ziverit, Hekuranit, Faikut dhe Aleksit, kjo është dita e vrasësve, Sali Berisha e Lulzim Basha. Deri ditën që do ketë drejtësi, do të jetë kështu, dita e tyre.

Pas asaj dite, do jenë dy keqbërës pas portës së një burgu, të zakonshëm si keqbërës, por tek lloji i atyre që nuk amnistohen.

Sali Berisha e Lulzim Basha do jen një, do jene një deri në fund. Nuk ndahen dot për shkak të krimit të konsumuar në pushtet.

Janë hajdutë po njësoj në Rrëshen-Kalimash. Janë vrases po njësoj në 21 janar; Janë tradhtarë po njësoj, atje poshtë, në jug të Shqipërisë, në gjiun e Sarandës.

Fati i tyre është i njëjtë!

Volla dje kur në një kronikë lajmesh, Lulzim Basha-vetëm pas Berishës, u harrua plotësisht se kush ishte;

Fati i tij u lidh me ardhjen në pushtet të një presidenti, një përgjegjësi për zyrën e tij, një përgjegjësi për protokollin, një senatori, një kongresmeni, një këshilltari, në fund me Vangjel Dulen dhe një kishe e rolin e saj. Ooooo sa gabim e keni!

Lulzim Basha, një herë do rikthehet në pushtet. Kështu është demokracia në një shtet pa drejtësi,

për shkak të saj pa moral dhe etikë!

Por edhe atë ditë, do jetë një hajdut, një tradhtar, një vrasës me pushtet!

Ky është dallimi dhe është dallim i madh!

Me cilindo! Në këtë qytet, si ai ka vrarë fashizmi dhe ndër shqiptarë Xhaferr Deva; pas tij, Sali Berisha e Lulzim Basha.

Ne nuk vrasim kënd, as kundërshtarë dhe, jemi në pushtet!

E di e di, do kërcejë shumëkush e do bërtasë: Aaaa edhe këtë të bënit ju!! Përse kështu krahasoheni ju me Berishën e Bashën? Si mund ta thuash këtë? Etj, etj.

Po,po , do vijoj ta them deri ditën që do ketë Drejtësi!

Por edhe për sa kohë një takëm ndër ju, politikanë, gazetarë, analistë, tregtarë e këngëtarë, do na shisni për zgjidhje, një hajdut, një vrasës, një tradhëtar, Lulzim Bashën, do vijoj ta them.

Dakord jam, ky nuk është standard krahasimi, por këtë standard po na shisni.

Thashë më lart se një ditë ky mund të rikthehet në pushtet. Por deri atë ditë, përpara ka një ditë tjetër, Dita e Drejtësisë. Nëse dielli nuk do ndrijë atë ditë, betejë do të ketë!