Sali Vranishti – mal më këmbë, jeta në luftë, jehona në këngë

Nga Muhamet TARTARI

Sa më shumë t’u largohesh maleve të lartë, aq më shumë shpaloset madhështia e tyre. Dhe një majë e lartë heroizmi dhe lavdie është edhe biri i Vranishtit, Kapedani i Labërisë, luftëtari i Shqipërisë, Sali Vranishti : “Mali i lartë e ti mbi male,/ Kur luftoje hidhje valle” …… Kështu e portretizon Kapedan Sali Vranishtin, poeti i shquar popullor, pilurioti Lefter Çipa.

Trimat lindin dhe kurrë nuk kanë vdekje. Ata jetojnë në zemrën e madhe të kombit, në kujtesën e mrekullueshme të popullit, në lartësinë e këngës, në altarin e lirisë, në lavdinë shqiptare: “Trim të kishte Labëria,/ Hero të ka Shqipëria,/ Nder e krenari e fshatit,/ Kapedan Sali Murati”…

Me fillimin e pranverës së vitit 1980, gëzohet familja atdhetare e Hasanajve me lindjen e djalit të Murat Mamanit dhe të Sara Jaho Shkurtit. Saliu lindi në vitet e zjarrta të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Ishte vetëm disa muajsh kur: “Kurvelesh e Gegëri,/ Ç’u mblodhën në Ergjëri”…

Sali Vranishti, lindi në luftë, u rrit mes luftës, jetoi një jetë luftarake, mbylli sytë me pushkën pranë, duke u ngritur mbi vdekjen, duke mbijetuar. Ky prijës popullor, ky hero i kombit, si tërë atdhetarët, është i pavdekshëm. Sali Vranishti nuk mendoi, nuk punoi e nuk luftoi kurrë për pasuri. Vdiq i varfër ekonomikisht, por shumë i pasur në nder e lavdi, duke mbetur i ri në këngë dhe histori: “Vitet ikin, koha s’ndalet,/ Trimat qëndrojnë si malet,/ Në shekuj do të ndrisë shpirti,/ Kapedan Sali Vranishti”…

Sali Murati, që në rininë e tij të hershme u shqua për guxim, trimëri e mprehtësi; burrë i fjalës dhe i besës, bujar dhe mikpritës; sa i qetë në mendime, aq i saktë në veprime; sa i dashur me shokët dhe bashkëluftëtarët, aq i sertë me armiqtë dhe tradhëtarët; sa i urtë e i mençur në Kuvende, aq i rreptë e i papërmbajtur në beteja: “Luftë më luftë për Shqipërinë,/ Nga Janina në Kaninë,/ Për Atdheun gjithmonë gati,/ Kapedan Sali Murati”…

Sali Murati mund të portretizohet si kapedani i kalave. Jeta dhe lufta e këtij heroi, janë të skalitura në këngën monumentale të popullit. Ato e shoqërojnë atë nga kalaja e Janinës, ku ishte i burgosur e u arratis prej saj: “Derën e kalasë e shqeve,/ Dhe nga turqit s’u mbërtheve”; te kalaja e Borshit, kur i zmbrapsi grekërit: “Kalanë e Borshit ç’e zure,/ Kapedan more Sali,/ Dhe nga vendi nuk u tunde,/ Kapedan more Sali…”; te kalaja e Kaninës, nga ku italianët përfunduan në det: “Fortesën e Kaninës,/ Sali Vranishti e qarkoi,/ Topi ynë i Shashicës,/ Shumë herë e bombardoi….” dhe deri te kalaja e Shkallës së Tujanit, ku i priti me pushkë rusët e bardhë: ”Atë që kish bërë nga herë,/ Bëri në Shkallë të Tujanit,/ Emri mbuluar me nderë,/ Sali Vranisht kapedani”….

Populli i përjetëson trimat e tij, duke ua bërë vazhdimisht apelin në regjistrin e madh të thesarit të paçmuar, të krijimtarisë gojore të tij. Në këto këngë ngrihet madhështor heroizmi popullor, evidentohen figurat e luftëtarëve të shquar popullorë, e trimave të thjeshtë, e kapedanëve të sprovuar, ata që luftuan me popullin e për popullin. Dhe kur do të njihesh me jetën, veprën, bëmat e tyre, drejtoju këngëve, mozaikut shumëngjyrësh të gurrës popullore: “Salinë pse s’e dëgjojmë,/ Kapedanin me forrë”… Ja se me sa qartësi, artisti popull, nëpërmjet këtyre dy vargjeve, të parin pyetës dhe të dytin shprehës, përçon dhimbjen e mungesës fizike të tij për të vazhduar bukur mendimin: “Pse s’ngrihet të bëjë zakonë,/ Të marrë dyfekun në dorë,/ Të kaptojë malet me borë”…

Këngët popullore kushtuar Sali Vranishtit zënë një periudhë të gjatë kohore. Ato janë të panumurta dhe njëra më e bukur se tjetra. Ato zënë fill qysh me vrasjen e zaptijes turke në Janinë e më pas për luftën dhe për përpjekjet e tij në dhjetë-vjeçarin e parë të shëkullit XX: “M’u në mes të Janinës,/ Përdhe e shtrive zabitin,/ Në malet e Vetëtimës,/ Nise rrugën e komitit”… Dhe kur u pushka e tij u bashkua me komitë të tjerë, atij iu bashkangjit titulli kapedan: “Ç’janë ata komita malit,/ Që luftojnë për vatanin,/ I biri i Murat Mamanit,/ /Sali Vranisht kapedani”….

Është e pamundur për të përmendur të gjitha këngët, strofat, vargjet që i kushtohen figurës së heroit Sali Vranishti. Gjeografia poetike e tyre është e gjerë, se edhe lufta që zhvilloi ai është me përmasa të mëdha në hapsirë dhe kohë, është e plotfuqishme dhe e plotpushtetshme. Këngët e kanë ndjekur në gjurmë Sali Vranishtin dhe bashkëluftëtarët e tij, duke përshkruar betejat dhe kuvëndet, fitoret dhe lavdinë, armatimin e kundërshtarët, atmosferën e luftës, gjeografinë e terrenit, çdo gjë saktë e qartë: “Për lirinë e kësaj toke,/ Ku s’këndoi pushka jote”…

Historia e krijimit të çetës patriotike së Vranishtit regjistron një fakt, një moment shumë të rëndësishëm historik. Ajo lidhet me ardhjen në Vranisht të patriotit të madh Ismail Qemalit, në shtator të vitit 1908. Biseda me popullin e fshatit, mikpritja zemërbardhë e vranishnjotëve dhe e tërë fshatrave të krahinës kudo që shkoi, thirrja e tij kushtrim për të rrokur armët kundër pushtuesit osman, për një Shqipëri të lirë, të mosvarme dhe indipendente, u prit nga tërë vranishnjotët në mënyrë të menjëhershme me besëdhënie, kjo e shprehur në vargje: “Nëtëqind e tetë viti,/ Smail Qemali na ndriti,/ Gëzoi populli i Vranishtit,/ Dhe Sali Murat komiti,/ Bashkë me shokë e priti,/ I dha fjalën dhe e nisi”.

Sali Murati, djaloshi 28 vjeçar, do t’i printe çetës së fshatit e cila do të rritej nga dita në ditë dhe me trima të tjerë të krahinës. Gjatë viteve 1908-1911 kjo çetë do të kryente aksione kundër forcave turke që në krahinat e Vlorës, Sarandës, Tepelenës, Gjirokastrës e deri në Zagori, që me aq vërtetësi e ka regjistruar poeti popullor në “defterin e tij” të krijimtarisë gojore: “Të kaptosh malet me borë / Të marrç përpjetë Zagorë”…

Trimëria, guximi, zgjuarsia, mendjeprehtësia e komandatit të çetës Sali Murati ka rënë në sy dhe ka bërë bujë të madhe sidomos në gusht të vitit 1912, kur këta trima, pa përfillur asgjë, futen në qytetin e Vlorës të mbushur me ushtarë turq, hapën burgun dhe lirojnë të burgosurit politikë, luftëtarët e lirisë. Kënga regjistroi e na përcjell me madhështi atë ngjarje: “Hapsanat kush i hapi,/ Kapedan Sali Murati,/ Hapsanat kush i prishi,/ Kapedan Sali Vranishti”… Populli e pagëzoi këtë luftëtar me emrin e fshatit në saje të luftës, trimërisë, heroizmit të treguar prej tij në beteja, në përleshje, në luftra dhe fitore.

Forcat turke u tmerruan dhe u hutuan nga guximi, trimëria dhe befasia e këtyre trimave, por nuk vonuan të marrin masa. Grumbullojnë forca të mëdha dhe nisen në drejtim të Qafës së Koçiut për të shpartalluar çetën dhe për të zënë të gjallë komandantin e saj: “Rrahën telat anë e mbanë / Në rrap e varën fermanë / Të ziri Sali Muranë / Jo të vdekur, por të gjallë”… Luftëtarët e paktë me kapedan Saliun në krye, jo vetëm që çanë rrethimin, por u dolën nga pas forcave turke duke i lënë ato me turp, kurse çeta u mbulua me lavdi: “E rrethosën në Qishëbardhë,/ Por s’i qaseshin dot pranë”….

Një këngë tjetër shpalos para nesh një akt tjetër heroik të Sali Muratit dhe çetës së tij, në tetorin e vitit 1912 kur: “Delvinjotë të kërkojnë,/ Të bësh luftë me Thimio Lolë”… Delvina dhe rrethinat e saj grabiteshin, masakroheshin dhe torturoheshin nga filogreku Thimio Loli. Popullsia e asaj zone jo më kot kërkoi ndihmën e Sali Vranishtit dhe çetës së tij, sepse ata kishin dëgjuar dhe mësuar për trimërinë e burrërinë e këtyre luftëtarëve të lirisë e drejtësisë shoqërore. Kënga sqaron bukur: “Japim 300 napolonë”… Përgjigjia është e prerë: “S’është Saliu për zorrë,/ Por Thimion të ma tregojnë”… duke portretizuar cilësinë e vyer të kapedanit, ndershmërinë e tij. Ai nuk luftoi asnjëherë për para, plaçkë, pasuri, por për lirinë e Atdheut, për drejtësi shoqërore.

Kapedan Saliu me çetë shkon në Delvinë dhe shpartallon bandën dhe kryebanditin: “Në Krane tek u përpoqnë,/ Foli Saliu me gojë,/ Dil pusht të shohim sho-shoqnë,/ Se trimat fshehur s’luftojnë”…Janë vargje që nuk kanë nevojë për koment: “Te kocomilli në brinjë,/ Ngule gjunë e shtrove synë,/ Godite Thimio Lolinë”… Kapedan Saliu dhe trimat e tij pas fitores kthehen nga Delvina në Vranisht, duke marrë me vete dashurinë e pakufishme dhe respektin e jashtëzakonshëm të popullit të kësaj krahine. Kjo ishte pasuria më e madhe me vlera të pallogartishme për këta luftëtarë, që kishin hedhur dyfekët supit dhe kishin ngjeshur gjerdanët mesit për të luftuar dhe sakrifikuar për nder dhe lavdi. Dhe nderi dhe lavdia peshojnë më shtrenjtë se floriri.

Në ditët historike të ngritjes së Flamurit, më 28 nëntor 1912, çeta e Vranishtit u ngarkua nga Ismail Qemali për mbrojtjen e Kuvendit të Vlorës: “O Sali Vranisht çepeja,/ Mbushe çetën edhe eja”...Për besnikërinë dhe guximin e treguar Kapedan Saliut do t’i besohej detyra e komandantit të Sigurimit Publik.

Në vitet 1912 –1915 çeta e Sali Vranishtit përkrah Çerçiz Topullit e Nase Benit me shokë luftoi me heroizëm e trimëri kundër forcave të andartëve grekë, të cilat të ushqyera me ndjenjat shoviniste, kërkonin aneksimin e Shqipërisë së Jugut: “Në Skërficë seç u ndez flakë,/ Luftojnë shqiptarët e ngratë,/ Me Çeçon e me Salinë,/ Për të mbrojtur Shqipërinë”…apo: “Çerçizi bashkë me Salinë,/ Shpejt në Kurvelesh mbrrinë,/ Atje thirrën njerëzinë,/ Të bëjnë luftë me Greqinë”…Edhe kur ndonjë himarjot i helmatisur nga platforma e Megali-idhesë, si Spiro Milo, kërkonte të bënte Himarën pjesë të Greqisë, përballja me Sali Vranishtin do ta detyronte të merrte arratinë drejt ishujve të Kurfuzit: “Primë o Spiro Milo, primë,/ Të shoç kapedan Salinë”….

Në galerinë e këngëve kushtuar Sali Vranishtit, një vend të rëndësishëm zënë ato të epopesë së lavdishme të Luftës së Vlorës më 1920. Në Kuvëndin e Barçallasë, nën drejtimin e patriotit të madh Osmën Haxhiu, janë edhe vranishnjotët Sali Vranishti, Azem Sulo, Daut Seferi, Xhemil Veliu etj bashkë me përfaqësuesit e tërë Labërisë: “Maji më njëzetë e nëntë,/ Barçalla në mal të shënjtë,/ Lidhën plan e bëjnë kuvënd,/ Të vdesim për dhenë e shtrënjtë”…

Nga Kuvëndi i Barçallasë, luftëtarët u mblodhën në Beun në pritje të përgjigjes për Ultimatumin e dërguar trupave pushtuese italiane. Aty shkon edhe Sali kapedani me 250 vranishnjotë të gatshëm për sulmin e madh. Çetës së Vranishtit i ngarkohet detyra të sulmojë garnizonin e Drashovicës. Rënia e garnizonit të Drashovicës, ishte hapja e shtegut për në Vlorë. Aty ishin përqëndruar forca të mëdha, mjete dhe taktikë luftarake, nga më të mirat e kohës. Në mëngjesin e 5 qershorit 1920 sulmi filloi i ashpër si kudo edhe në Drashovicë. Mbas një qëndrese të përgjakshme, forcat italiane detyrohen të dorëzohen. Vendi u mbulua nga tymi, u shkrumbua nga zjarri i armëve dhe bombardimeve të shumta nga toka dhe ajri:” Te ura Saliu thirri,/ Armë e municion të mblidhni,/ Dhe breshkaqenit t’i bini,/ Të shkojnë përpjetë mos i lini”…

Drashovica u bë qendër e Komisionit Kombëtar të Luftës së Vlorës, duke kryer detyrat e një qeverie provizore, ndërsa Sali Vranishti ishte në front, aty ku kërkohej guxim, tërmëri, zgjuarsi dhe vendosmëri.

Në gjysmën e dytë të korrikut 1920, kur disa anëtarë të Komisionit zvarrisnin sulmin e përgjithshëm mbi Vlorë, fjalën e prerë të Sali Vranishtit vargu popullor e ka përjetësuar: “Ollonar tetëmbëdhjetë,/ Vlorë u bë yxhymi tretë,/ Komisioni nuk deshë,/ Sali Murati bërtetë:/ Shpejtoni ndani fishekë,/ Se do të sulmojë vetë,/ S’kthenem i gjallë përpjetë,/ Do shëmbem me gjithë çetë”…

Në betejën për marrjen e Kalasë së Kaninës, shpaloset edhe njëherë me madhështi heroizmi popullor, aftësitë drejtuese dhe komanduese të Sali Muratit, shpirti liridashës i luftëtarëve. Lufta përjetësohet në këngë, heroizmi derdhet në strofa, trimëria skalitet në vargjet e poetit luftëtar Xhemil Veli Duka: “Çetë e Rrëzës u vërvinë,/ Komandant kishin Salinë,/ Bombat dhe gjylet e grinë,/ Tha në tel çorra kërcinë, / Të mos helmon shoqërinë”… I tillë ishte kapedan Sali Vranishti, luftëtari i shquar i fshatit që e lindi; trim i Labërisë, që e burrëroi; atdhetar i Shqipërisë, që e nderoi: “Sali Vranishti, mal në këmbë,/ Jeta në luftë, jehona në këngë”…

Kapedan Sali Vranishti, pas një viti nga Lufta e Vlorës do të merrte pjesë me çetë edhe në luftimet në Macukull të Matit kundër shovinistëve serbë. Çdo copë e Atdheut ishte e shenjtë për të: “Shkallë e Deshe vijë fronti,/ Edhe Macukulli i Matit,/ As këtej s’tu lag baroti,/ Kapedan Sali Murati”…

Edhe kur populli u rrebelua pas vrasjes së Avni Rustemit, patrioti Sali Murati ishte hallkë e hekurt e Revolucionin Demokratik të udhëhequr nga Fan Noli. Është shumë domethënës akti i Sali Muratit në kalimin e urës së Shkumbinit. Oficeri me ushtarët që mbronin urën bëhen gati të hapin zjarr. Kapedan Saliu i drejtohet oficerit me fjalët: “Unë do të kaloj, ju qëlloni mbi mua. Unë do jem dëshmor i Atdheut, ndërsa ju tradhëtarë të tij” dhe pa u trembur shkon drejt tytave të pushkëve. Oficeri u jep urdhër ushtarëve të ulin armët e të bashkohen me forcat kryengritëse duke iu drejtuar Tiranës të gjithë së bashku: “Dhe ashtu siç qe majë kalit,/ Drejt urës përpara shkoi,/ Ata që ja njihnin namin,/ Ky akt nuk i befasoi”.

Vihet në shërbim të Qeverisë Demokratike. Rreziku për rrëzimin e saj ishte eminent. Dhe kur erdhi ky moment, përsëri Sali Murati vuri gjoksin si instikam në Shkallë të Tujanit në Dhjetor 1924: “Dhe në këto gërxhe malësie,/ Kundër Ahmet Zog satrapit,/ Prapë la gjurmë trimërie,/ Kapedan Sali Murat”…

Mbas rënies së qeverisë demokratike, Kapedan Saliu kthehet në Vranisht. I sëmurë nga plagët e shumta të marra nëpër beteja, e mbyll jetën në janarin e vitit 1926, ende pa i mbushur 46 vjetët.

Emri, vepra dhe lufta e Sali Vranishtit është kurdoherë shembull për brezat, se si jetohet, se si luftohet, se si flijohesh për Atdheun. Sali Vranishti rron në mendjen dhe zemrat e vranishtjotëve: “Ti në bronz qëndron i derdhur,/ Bisedon këndon me ne,/ O Hero Sali Vranishti,/ Ballë i Kapedanëve,/ Stolisur trupi me armë,/ Përdorur betejave,/ Delvinë, Vlorë, Kaninë,/ Më njëzetën Epope,/ Je mes nesh në punë e këngë,/ Ku ndërtojmë jetën e re,/ O Hero Sali Vranishti,/ Ballë i Kapedanëve”.

Sali Vranishti la pas bashkëshorten, me dy fëmijë të vegjël. Do t’i rriste nënë Fatua fëmijët e saj e do t’i edukonte me ato cilësi të vyera të të Atit. Është shumë shprehës fakti historik që Vranishti në luftën kundër nazifashizmit, ngriti çetën partizane të fshatit më 5 gusht 1943, pasardhëse e çetës së 1908-ës, dhe emrin kjo çetë e mori “Sali Murati”, dhe komandant i saj u zgjodh biri i tij, Maman Saliu: “Pesë gusht dyzetë e tresë, / Rrugën e luftës nis çeta,/ Mbi armikun e pabesë, / Me njëzetë e katër veta,/ Emrin e trimit mori,/ Doli i përcolli fshati, / Ashtu siç e kish zakoni,/ Në flamur Sali Murati”…

Historia ecën, tradita vazhdon: “Ku ka rrjedhur do pikojë / Do vejë soji më sojë”… Ka të drejtë të krenohet çdo vranishnjot me të parët tanë. Ata ishin trima, ishin të mençur, ishin bujarë, ishin mikpritës, ishin të besës, ata donin të përkushtoheshin për fshatin, për krahinën, për Atdheun. Thirrja e tyre, fjala e tyre, kushtrimi i tyre ka qenë vazhdimisht: “Punoni, luftoni e jetoni për të nderuar Vranishtin, Labërinë e Shqipërinë”. Edhe ne, brezat pasardhës, këtë porosi të madhe duhet ta vëmë në jetë. Partitë e qeveritë shkojnë e vijnë, kombi mbetet. Brezat shkojnë e vijnë, fshati mbetet. Shqipëria është e pavdekshme, atdhëtarët janë të pavdekshëm, heronjtë e martirët janë të përjetshëm: “Kush luftoi për Shqipërinë,/ Kush e nderon Labërinë,/ Në Vranisht e në krahinë, / Mbi krye kanë lavdinë”… Kapedan Sali Vranishti jetoi pak fizikisht, por la pas një jetë e një vepër që i kalon shekujt: “Sali Vranishti me emër,/ S’ka pushuar ajo zemër,/ Nëpër breza është ndarë,/ Nëpër trima atdhetarë”.