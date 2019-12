Salianji: Mafia e lluca s’më trembin, çështjen do e ndjek deri në Strasburg

Ish-deputeti i PD-së Ervin Salianji ka reaguar pas vendimit të gjykatës, e cila e dënoi atë me 1 vit burg për çështjen ‘Babalja’, pasi akuzohet për ‘Kallëzim të rremë’.

Në një deklaratë për mediat Salianji tha se ky vendim as nuk e tremb, por e bën më të fortë. Ai tha se gjyqi ishte i montuar nga gjykatës dhe prokurorë që sipas tij i kanë shërbyer bandës së Lushnjës.

“Siç ishte e pritshme, pasi e kemi deklaruar prek kohësh. Një pretencë e shkruar dhe vendimmarrje e shkruar, pa bazuar në prova dhe fakte e ligj. E bazuar në dëshirën politike të kryeministrit. As për sy e faqe nuk priti për të marrë kohën për provat që dorëzuam ne. U abuzua në prova dhe fakte. Në ambicien politike të gjyqtarit dhe anëtarëve të Bandës së Lushnjës, famëkeq në lidhje me vendimin që ka dhënë për lirimin e tyre dhe famëkeq për vendimin e sotëm që i shërben vetëm rrugës së tij politike për t’u futur në PS. Ka disa shkelje të qarta që e bënë këtë vendim të ishte në këtë konkluzion shumë kohë më parë. Po ky gjyqtar në një çështje timen me një përfaqësues të PS është tërhequr për faktin se ishte në konflikt interesi. Nuk ka mafie, llucë, as qelbësira që më ndalin dot dhe s’më izolojnë. Kanë tërhequr në një llum dhe llucë të vogël edhe disa prokurorë dhe disa gjyqtarë që i kanë të partisë së vetë për t’i shërbyer mafias. Kjo nuk më tremb, por më bën modestish, më të fortë, pasi jam unë që jam në nja 50 procese gjyqësore me përfaqësues të PS”, tha Salianji.

Ai shtoi se do ta apelojë çështjen, ndërsa nëse është nevoja, do ta dërgojë atë në Strasburg.

“Gjyqtari është i partisë së tyre. Kjo lloj drejtësie iu shërben mafies. Jam i privilegjuar që jam unë që po luftoj këtë mafia. Unë po denoncoj me emra anëtarët e këtij grupi kriminal. Mua s’më tremb aspak ky lloj dënimi. Ky nuk është kërcënim për burgosje. Këta janë përfshirë në një llum. Do ta apeloj dhe nëse vazhdohet me këtë situatë, do të shkojë çështja deri tek Gjykata e Strasburgut. Sot gjyqtari ishte me Xhafajt, ai ishte me bandën e Agron Xhafajt, pushoi hetimin për të për trafik droge dhe për vëllanë e tij Fatmir Xhafajn, që duhet të ishte dënuar për shpërdorim detyre”, tha Salianji.

o.j/dita