Samanta Bullock, modelja me aftësi të kufizuara lançon linjën gjithëpërfshirëse

Samanta Bullock, e lindur në vitin 1978, modele anglo-brazilian ka mbetur me aftësi të kufizuara, që nga mosha 14-vjeçare. Gjithçka ndodhi nga një goditje me armë nga babai i saj, gjë që e detyroi atë ta kalojë jetën në karrocë. Pavarësisht pengesave, Bullock i bëri ballë jetës duke vendosur sipërmarrjen e një linje të veçantë veshjesh, përshtatur për nevojat e grave që kanë të njëjtat probleme. Samanta ishte në gjendje të rindërtojë karrierën e saj duke u përfshirë në botën e tenisit në Brazil (medaliste argjendi në 2007 në Pan An Games) dhe tani është e angazhuar me modë. Aktualisht Samanta lançon markën e saj të re , e cila do të jetë në shitje në faqen e saj në internet nga 15 qershori. Linja praktike, të përshtatshme, të qëndrueshme, por mbi të gjitha përfshirëse. Ky është prioritet i modelit duke përjetuar problemin nga vetë personi, Bullock, e cila donte t’ia kushtonte vëmendjen e saj lehtësirave të modës për ata si ajo, të cilët janë të detyruar të qëndrojnë ulur për shumë orë.

“Nëse ka modele me aftësi të kufizuara në pasarelë- pat deklaruar një vit më parë Samanta – është gjithashtu e rëndësishme për stilistët që të mendojnë për jetën e njerëzve me vështirësi në lëvizje“. “Një grua për të qenë e sigurtë – thotë modelja, – duhet të jetë në gjendje të ndjehet komode dhe e bukur në rrobat e saj dhe në jetën e përditshme, pavarësisht se është e ulur në një karrocë me rrota“.

Çdo veshje e markës së saj u krijua në fakt për të qenë “komode, të dobishme dhe joshëse” edhe për njerëzit e detyruar të qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë, gjatë ditës.

Disa stilistë të rinj e kanë mbështetur Samantën në projektin e saj: Rua Luja, London Organic, Bekoffee, Caroline, Gunda Hafner, Peter Twiss, Contessina London dhe Amaelia.

Një pjesë e të ardhurave të shitjeve do të dhurohen te Motivation, një organizatë bamirëse që ofron karrige me rrota për njerëzit në nevojë në mbarë botën.

burimi ansa.it

Përgatiti: L.Veizi / DITA