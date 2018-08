Samiti në Durrës, Hahn: Fokusi, bashkëpunimi mes vendeve

Është duke u mbajtur sot në Durrës takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Në takim është i pranishëm edhe Komisioneri për Zgjerimin Johanes Hahn.

Ai ka shpërndarë një mesazh në Twitter ku shkruan ky takim i shërben bashkëpunimit ekonomik dhe marrëdhënieve mes vendeve të rajonit.

“Takimi në Durrës pjesë e dinamikës pozitive. Rajoni do nxisë rritjen ekonomike”, shkruan Hahn.

Today’s leaders’ meeting in Durres adds to the positive dynamics we have witnessed over the recent months w/ regard to the #EUperspective of the #WesternBalkans. The #RegionalEconomicArea will boost economic growth, jobs & prosperity f. the region along the path to #EUmembership pic.twitter.com/MCZWMkxBZC

