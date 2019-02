Samiti II i Diasporës, Rama zbulon pamjet nga Shtëpia e Mikpritjes

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka zbuluar pamjet nga ambientet ku do të priten shqiptarët e diasporës ditën e nesërme, të cilën ai vetë e ka cilësuar: “Në shtëpinë e mikpritjes së Samitit”.

Në Shtëpinë e Mikpritjes së Samitit, Kryeministri Rama inspektoi të gjitha ambientet ku në panele do të mbajnë diskutime të ndryshme në fusha si ekonomia, turizmi, arsimi e kultura. Sipas shifrave të bëra publike nga ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko, janë 1300 të regjistruar online dhe 600 të ftuar.

“1300 kanë vajtur prenotimet online, 600 ftesa zyrtare”, – tha Majko. Një hapësirë e veçantë do të jetë edhe për agroturizmin dhe mjedisin, ku do të ketë edhe një ekspoze për “100 fshatrat”.

Duke marrë parasysh se në këtë Samit pjesëmarrja mund të prekë shifrën e 1500 personave, organizatorët kanë marrë të gjitha masat që askush të mos humbasë momente nga diskutimet e rëndësishme që do të zhvillohen në këtë Samit.

Organizimi është mjaft i detajuar duke filluar që nga vendosja e paneleve, ndriçimi, sistemi audio për pjesëmarrësit, garderoba etj. Po kështu, do të ketë një ambient të krijuar enkas për pjesën e hapjes së Samitit dhe konkluzioneve që do të mbahen.

“Ky është ambient që është krijuar për pjesën e hapjes dhe për pjesën e konkluzioneve. Simbolikisht e kemi quajtur Parlament. Po kështu, do të ketë foltore me logon e samitit ku do të jetë sesioni hapës me fjalime, rreth 9 fjalime, më pas do të jetë edhe sesioni me konkluzione”, u shpreh koordinatorja.

Ky Samit do të mundësojë një hapësirë diskutimi për çështje të ndryshme të politikëbërjes së shtetit shqiptar, përfshirë qasjen e re të bashkëpunimit me Diasporën dhe njëkohësisht këndvështrimin e Diasporës mbi impaktin e këtyre politikave, duke evidentuar sukseset e arritura dhe vështirësitë e hasura gjatë këtij bashkëpunimi.

Ky është Samiti i Dytë i Diasporës që do të zhvillohet nga data 28 shkurt deri më 2 mars.

