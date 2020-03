Një video e postuar në mediat sociale nga Lucy Rogers, gjykatëse britanike, është bërë viral në internet. Videoja është shpërndarë në shumë vende të botës, në një kohë ku koronavoirue është shpallur tashmë një pandemi e rrezikshme.

Rogers e postoi videon në internet dhe tregon se sa efektive mund të jetë sapuni dhe pse është e rëndësishme të lani duart. “Sapuni është kaq i zakonshëm, por mund të vrasë një virus”, thotë ajo mes të tjerash.

Soap is such an ordinary thing. Can it really kill a virus? (YES! Now wash your hands) pic.twitter.com/wEvYwOKme2

— Prof Lucy Rogers PhD Inventor With A Sense Of Fun (@DrLucyRogers) March 11, 2020