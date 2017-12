Schwarzkopfët shqiptarë

I nderuar Kryeredaktor

Nuk bëhet fjalë për kompaninë e famshme gjermane, të kujdesit për flokët, Schwarzkopf.

Bëhet fjalë për Norman Schwarzkopf – një lider të jashtëzakonshëm ushtarak, diplomat dhe burrë shteti amerikan. Me një karrierë të shkëlqyer, i cili edhe kur përfundoi shërbimin ushtarak, nuk tregoi interes për ofertat e partive politike, por i shërbeu shtetit dhe punoi e jetoi me moton detyra, nderi, atdheu.

Është në kulturën e vendeve perëndimore që personalitete të tillë me integritet dhe kapacitet t’i shfrytëzojnë, për të kontribuar në insitucione shtetërore, në të mirë të shtetit dhe të vendit.

Shembuj të tillë, për fat të mirë, ka shumë sot në Shqipëri.

Janë nga ata që e nisën jetën ushtarake qysh 14 vjeç, të veshur me kapotë më të gjatë se vetja, të qethur për ibret, në kohën kur moshatarët e tyre leshgjatë vishnin pantallona kauboj dhe imitonin Bitëllsat. Djelmosha nga familje të thjeshta dhe papërkrahje, që ushqeheshin çdo mëngjez me fasule të hedhura nëpër sahanë alumini me stampën CCCP.

Koha e solli që ata të mund të studionin edhe në shkollat e akademitë më të mira të vendeve të qytetëruara. Megjithëse nuk është e lehtë një sfidë e tillë, ata ia dolën dhe u renditën si të barabartë mes kolegëve të tyre perëndimorë.

Janë ata që nuk ngrohen në prehrin e ndonjë partie politike, me shpresë se do të bëhen deputetë, drejtorë të mëdhënj, apo drejtorka të veckël dhe më për tepër akoma që nuk kalojnë gardhin nga njëra parti tek tjetra, një herë në katër vjet, sa herë që ndrrojnë pushtetet.

Janë ata që nuk kanë mësuar vetëm, ashtu siç thuhet rëndom, pse jo dhe me ironi, të dijnë si lufton ushtari, si mbrohet kompania apo si sulmon bataloni, por që kanë studiuar dhe dijnë të drejtojnë e menaxhojnë, veçanërisht në situata jo të zakonshme.

Sot Forcat e Armatosura, për fat të keq, për shkak të problematikave në marrëdhëniet civilo-ushtarake, të politikave të personelit brenda tyre, të motivimit, apo edhe të buxhetit i cili përkthehet edhe në aftësi e kapacitete operacionale, nuk janë plotësisht në lartësinë e misionit. Universiteti ynë ushtarak sot ende nuk është në krye të universiteteve publike dhe private të vendit, ashtu si West Point-i i famshëm amerikan, i cili ngahera renditet në top listën e universiteteve më të mira amerikane. Por ama, ka shumë individë nga rradhët e Forcave të Armatosura, të cilët meritojnë plotësisht të cilësohen si personalitete, të aftë dhe dinjitozë të shërbejnë kudo ku mund të vendosen, duke i bërë nder vendit.

Kjo kategori ushtarakësh nuk ka asgjë të përbashkët me atë zabitin e dikurshëm, që fshihte injorancën pas çizmeve e qillotave. Jo, ata më tepër se çdo gjë dallohen për urtësi, kulturë e integritet.

Janë ata që mund kryejnë me sukses detyrën e presidentit, të diplomatit të karrierës, të këshilltarit për sigurinë, prefektit etj etj.

Jeta e tyre, nisur edhe nga emri i profesionit të tyre me origjinë latine, që do të thotë zyrtar, ka qenë dhe është e lidhur me shtetin. Si të tillë ata nuk mund të të lenë çelsat në dorë dhe të thonë, hajt shnet se do shkoj te klinika, studioja apo biznesi im privat. Dhe këtë nuk mund ta bëjnë veçanërisht në situata të vështira. Ata ndihen vetvetja pikërisht në situata të vështira.

Mirënjohje për investimet e vendeve mike në edukimin e lartë të këtyre ushtarakëve. Mirënjohje për ata drejtues shqiptarë që ua dinë aftësitë, integritetin dhe vlerat. Mirënjohje për këtë kategori ushtarakësh që ia kanë ndryshuar imazhin ushtrisë sonë dhe që i bëjnë nder vendit, kudo ku mund të jenë dhe shërbejnë.

Robert Kodra