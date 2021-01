Seanca në Kuvend nis me debate, dy deputetët refuzojnë votimin e akt-normativeve të marrëveshjeve me “Pfizer”: Ç’është gjithë ky sekret, nuk talleni dot me ne!

Në seancën e sotme, kryetari i Kuvendit ka paralajmëruar se do të votohen tre akte normative në Parlament të propozuara nga Qeveria, nga këto marrëveshja me vendin që ka sjellë për vaksinat dhe tjetra për dhënie e autorizimit Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrin e shtetit për rindërtim me prodhuesit e vaksinave që janë certifikuar nga SHBA dhe BE.

Por në një reagim, deputeti Ralf Gjoni ka kërkuar transparencë për këto akte.

“Ky ekzekutiv nuk mund të tallet me qytetarët e Shqipërisë, nuk po gjej dot tekstin e akteve. Nuk mund të votojmë thjesht bazuar në titujt e lexuara nga kryetari i Kuvendit. Kemi kaluar në disa vaksina klandestina gjoja të ardhura nga një vend mik. Në media dëgjojmë dhe marrëveshje sekrete. Ju lutem zoti kryetar mund të kemi pak më shumë transparencë. Jam dakort që të vaksinojmë shqiptarët, procedurat duhet të jenë transparente. Po e kthejmë shtetin në një çerdhe ku kemi vetëm një edukatore. Duhet të bëhen të ditura tekstet e akteve normave, nuk kemi asnjë tekst të dërguar nga administrata e Kuvendit. Njëra për një vaksinë klandestine që po shpërndahet aktualisht. Marrëveshje sekrete që duhet të miratohen nga ky Kuvend për shkak se na qenka kërkuar nga kompania Pfizer. Unë jam dakord që të vaksinojmë shqiptarët por procedurat duhet të bëhen në mënyrë transparente”, tha Gjoni.

Ndërkohë që Ruçi u përgjigj menjëherë se kjo nuk është e vërtetë.

“Deputetët janë të lutur të njihen me to, nuk ka asgjë këtu as poër transparencën dhe aq që nuk janë zyrtare. Kjo nuk është një kërkesë vetëm për ne por për të gjitha Parlamentet”, tha Ruçi

Me të njëjtin qëndrim si Gjoni ishte edhe deputetja Rudina Hajdari.

“Nuk jam informuar lidhur me këtë takim si kryetar të grupeve parlamentare dhe mund të them që nuk jam dakord me këtë mënyrë procedimi, sepse kjo është një çështje shumë sensitive, duhet të jemi sa më transparent dhe aktet normative nuk kanë pse të kalojnë sot, të njihen deputetët dhe qytetarët me këto akte normative. Nuk kemi pse sillemi sikur ka një sekret të madh ne duhet të jemi transparent, si merren, si do sillen, si bëhen marrëveshje dhe këto të njihen edhe qytetarët. Jemi lodhur me këtë histori”, tha ajo.

