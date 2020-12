Secili me një kod unik, si do të merren pa pagesë barnat kundër koronavirusit

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ishte sot në Qendrën Shëndetësore nr.2 në Tiranë duke shpjeguar se si do të funksionojë rimbursimi i barnave për të prekurit nga koronavirusi.

Gjatë komunikimit me mjekët, Manastirliu shpjegoi bashkë me ta se si do të operohet në rastet kur një i prekur nga koronavirusi paraqitet tek mjeku i familjes.

Sipas ministres, një i prekur nga koronavirusi fillimisht duhet të komunikojë me mjekun e familjes. Pas kësaj, mjeku i jep atij recetën bashkë me një kod unik, me të cilin pacienti paraqitet në farmaci.

Pasi sheh kodin unik, farmacia i siguron pacientëve barnat për koronavirusin të rimbursuara me të cilat mund të trajtohet në shtëpi.

E gjithë procedura vlen për të sëmurët me simptoma të lehta apo të mesme, ndërsa nëse situata rëndohet është mjeku i familjes që e vlerëson dhe më pas ai mund të trajtohet në spital.

o.j/dita