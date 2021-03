Sekretariati i Komunitetit të Transportit dhe Sekretariati i CEFTA-s u kanë kërkuan autoriteteve të Greqisë të përjashtojnë shoferët e kamionëve nga masat e reja ndaj COVID-19

Sekretariati i Komunitetit të Transportit dhe Sekretariati i CEFTA-s u kanë kërkuar autoriteteve të Greqisë të përjashtojnë shoferët e kamionëve të naftës nga masat e reja sanitare që kanë potencialin të shkaktojnë mungesë të produkteve thelbësore në Ballkanin Perëndimor.

Masat kundër COVID-19 të prezantuara nga Greqia në 26 Shkurt kanë rezultuar në kohë më të gjata se mesatarja e pritjes në kufijtë Evzoni/Bogorodica (Greqi/Maqedonia e Veriut) dhe Ktismata/Kakavia (Greqi /Shqipëri). Situata në Shqipëri është përkeqësuar më tej për faktin se Ktismata/Kakavia është e vetmja pikë e kalimit kufitar aktualisht e hapur me Greqinë, pasi dy pikat e tjera të kalimit kufitar ishin mbyllur që në periudhën e kaluar.

Duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për nevojën e autoriteteve për të marrë masat e duhura për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të lehtësuar presionin mbi sistemin e kujdesit shëndetësor, Komuniteti i Transportit dhe CEFTA propozuan një zgjidhje që do të siguronte rrjedhën e vazhdueshme dhe të pandërprerë të mallrave thelbësore, duke iu përmbajtur rregullave sanitare në Greqi.

“Ne propozojmë që shoferët e kamionëve me naftë, destinacioni i të cilëve është Porti i Selanikut, pasi të ngarkohen, të kthehen drejtpërdrejt në bazë, në Maqedoninë e Veriut pa u larguar nga kamionët e tyre ndërsa janë në territorin e Greqisë dhe duke respektuar plotësisht kërkesat sanitare. Meqë distanca midis pikës së kalimit kufitar në Evzoni dhe Portit të Selanikut është 81 km, ky propozim do të minimizojë çdo rrezik që virusi mund të shkaktojë në shëndetin publik. Nëse zgjidhja me produktet e karburantit rezulton e suksesshme, ajo mund të shtrihet në produkte të tjerë dhe në pikën kufitare me Shqipërinë.

Në Maqedoninë e Veriut, pamundësia për të importuar produkte të naftës nga Selaniku, shumë shpejt mund të çojë në mungesa të naftës, e cila mund të ketë një ndikim negativ në ekonominë e saj dhe një efekt domino në situatën e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i pandemisë së COVID-19, Bashkimi Evropian, Komuniteti i Transportit, CEFTA dhe partnerët e Ballkanit Perëndimor kanë punuar së bashku për të adresuar nevojat e menjëhershme shëndetësore dhe humanitare të pandemisë, ndërsa në të njëjtën kohë mbështesin rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike të rajonit, ”deklaruan Komuniteti i Transportit dhe CEFTA.

Informacion :

Komuniteti i Transportit është një organizatë ndërkombëtare në fushën e lëvizshmërisë dhe transportit, e përbërë nga 33 pjesëmarrës – BE dhe gjashtë partnerë rajonalë të Ballkanit Perëndimor. Organizata po punon në integrimin e tregjeve të transportit të Ballkanit Perëndimor në BE, duke ndihmuar gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor për të miratuar dhe zbatuar legjislacionin e BE-së në fushën e transportit dhe duke mbështetur projekte që lidhin partnerët rajonalë të Ballkanit Perëndimor midis tyre dhe me BE-në. Organizata u themelua nga Traktati për krijimin e Komunitetit të Transportit. Qëllimi i Traktatit është krijimi i një Komuniteti Transporti në fushën e rrugëve, hekurudhave, rrugëve ujore të brendshme dhe transportit detar si dhe zhvillimi i rrjetit të transportit midis Bashkimit Evropian dhe gjashtë Palëve të Ballkanit Perëndimor.

Si një marrëveshje e tregtisë së lirë midis ekonomive të Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë, CEFTA synon zgjerimin e tregtisë rajonale të mallrave dhe shërbimeve, krijimin e një mjedisi tërheqës për investime dhe kontribuimin në zhvillimin ekonomik dhe bashkëpunimin midis Palëve. CEFTA kërkon të arrijë përfitime të prekshme që ndihen në jetën e përditshme të njerëzve në rajonin e CEFTA-s. Që nga themelimi i saj në 2006, CEFTA ka thelluar fushat e bashkëpunimit bazuar në nevojat e bizneseve dhe forcimin e marrëdhënieve tregtare midis palëve. CEFTA ka siguruar marrëdhënie transparente tregtare midis Palëve për të mundësuar bizneset të përmirësojnë kapacitetet e tyre për tregje të ndryshme dhe të bëhen një aktor konkurues në tregun rajonal. Misioni i CEFTA-s është i lidhur ngushtë me procesin e pranimit në BE dhe në këtë kontekst krijimi dhe funksionimi i tij mbështetet dhe lehtësohet nga BE.

j.l./ dita