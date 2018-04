Selami: Me këtë statut, PD-ja do të shkojë keq e më keq

Në Kuvendin Kombëtar të selisë blu, ish-kreu i PD-së, Eduard Selami tha se statuti i ri Partisë Demokratike është më i keqi që ka pasur kjo parti.

Teksa në sallë kishte brohorima, Selami tha se i drejtohej shumicës së shqiptarëve opozitarë, duke shtuar se statuti i ri i shërben vetëm kryetarit.

“U tha se ishin anëtarët e PD-së ata që do të votonin se kush do i përfaqësonte në Parlament. Nuk do të jetë kështu. Prapë kryetari do t’i zgjedhë. Në vitin 1995 keni kërkuar ikjen time dhe shkoi aty ku shkoi Shqipëria. Me këtë statut, Partia Demokratike do të shkojë më keq akoma”, theksoi Selami.

“Ky statut nuk është statut bashkimi, por përjashtimi. Është fyerje për mua që në dy nene përdoret disa herë fjala përjashtim”, shtoi Selami.

Ai iu drejtua edhe kryetarit Basha, duke i thënë se “lidershipi nuk është pushtet dhe pozitë, por vlera”.

a.s/dita