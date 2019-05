Selenica në vite, qyteza e arit të zi…

Nga Agim Jazaj

Selenica, qyteza e njohur në hartën e Vlorës, të vendit dhe përtej vendit, buzë Vjosës, qendra e bashkisë së Selenicës, ku është vendosur në ish çerdhen- administrata, qysh nga viti 2015. Bashkia e Selenicës e përbërë nga: 47 fshatrat, si dhe qyteza e Selenicës…Selenica është e njohur si miniera e “Arit të Zi”, në shekuj, me pasuri të rrallë nëntokësore; bitumin, ose serën, e vetmja në Europë, ka shtruar shekuj më parë rrugët e Parisit, të botës dhe fatkeqësisht rrugët saj kanë mbetur rrugëve…

Premtimet e shumta të qeverive edhe nga e radhës, sërish mbeten udhëve. Çdo selenicar ruan fort në kujtesë: Minierën e Bitumit me; gati 1000 punonjës, të nëntokës e mbitokës… Sektorët e tjerë, të: pyjores, bujqësisë, skuadrën e futbollit, sektorin e tregtisë, aktivitetet e shumta e të larmishme të institucioneve të kulturës dhe artit, solidaritetin dhe kolektivitetin, dashurinë, harmoninë dhe dhembshurinë për njëri-tjetrin e kultivuar në vite dhe e mbjellë në breza…

Selenicarët e sotëm dhe jo vetëm, e thonë me plotë gojën sa dhe me krenari: “Ngritjen e stacionit të Pompimit dhe furnizimin me ujë nga kryebashkiaku: Përparim Shametaj, qysh në vitin e dytë të mandatit të tij, shtrimin e rrugës nga qendra e qytetit për në Kishë, të cilat janë të pavdekshme dhe do të ruhen fortë në kujtesën e brezave, por dhe rizgjimin e ëndrrave, ringritjen e skuadrës së futbollit dhe ringjitjen e ekipit, i sigurtë për në kategorinë e dytë!..Kjo ishte dhe ëndrra e gjatë e selenicarëve e kthyer pa mëdyshje në realitet…

Duke shkuar në Selenicë

Pas 25 km rrugë nga qyteti i Vlorës mund të shkosh në qytezën e Selenicës, qendra e bashkisë, qyteti që njihet për Bitumin, ose Ziftin, me një pasuri të hershme, të rrallë nëntokësore dhe me një varfëri të skajshme, aq të dhimbshme, mbitokësore…

Rrugën sikur e kanë “kafshuar qentë” – thonë njerëzit, i bën tërë maraz dhe i frikëson nga gropat, shmangia e tyre prej drejtuesve të mjeteve, duke bërë afrimin deri në fërkimin-përplasjen e mjeteve më njëri-tjetrin.

Këtë dhimbje e sheh kudo, më tutje tek cilido edhe në rrugët e qytezës së Selenicës, të cilat janë kaq të “robëruara”, të zbrazura dhe kaq të trishta tek njerëzit që takojmë, shkëmbejmë bisedat, kur pimë kafen me këta njerëz të rrallë, tek Spiroja apo Iliri, të cilët kanë një peshë në qytezën e kësaj miniere dhe të quajtur si “minierë” e kësaj shoqërie, në qytezën e minierës si me; MinellaMuçin, ish nëndrejtor i kësaj miniere, Ilirian Caushaj, ish drejtues në qytezën e Selenicës, me regjisorin Paskal Kota, Kozma Pula. Po edhe me më të rinjtë, bijë të Selenicës: Klevis Bedinaj, Klevis Beko, Shuljo Maraj, LorencKeqaj, Taulant Nazaj, mësuesit Tani Gargaj, JulianFakaj, Lelo Maraj, etj.

Reshjet e mëdha të shiut këto 2-3 vite nuk kanë mundur të përmbytin nga dalja e “Otimës” që ka tmerruar përgjatë dimrave selenicarët.

Gjithkush e shënon fort dhe e krahason këtë vit me llohën më të madhe. Stacioni i ujit të pijshëm, i përmbytur në vitin 2015 dhe i ringritur e venë në punë në gjysmën e parë të vitit e 2017, as këto reshje të mëdha dhe dalja nga shtrati si asnjë vit tjetër i Vjosës, nuk i cenuan fije stacionit të pompimit.

Sepse projektimi nga bashkia e Selenicës u parashikua, projektua dhe u realizua nga kryetari i Bashkisë, duke paraparë rrezikun e reshjeve, daljen nga shtrati të lumit Vjosë, me reshjet më të mëdha.

Mendja dhe syri i këtyre drejtuesve sheh shumë larg…Pikërisht themelet (pista) e këtij ujësjellësi u ngritën aq lartë, saqë edhe uji që vërshoi sivjet, ishte gati 2 metra mbi këtë dalje të tërbuar.

Ja njerëzit që parashikojnë, shohin edhe “pas malit”, projektojnë dhe realizojnë projekte dhe vepra me jetëgjatësinë shekullore dhe u shërbejnë brezave të tërë, mendojnë dhe punojnë në behar dhe marrin masa për dimrin!

Selenica me arin e zi

Selenica me “arin e saj të zi”, shtrihet në jugun e kodrave të fshatit Treblovë dhe në veri deri në buzë lumin e Vjosës. Në jug dhe në perëndim Selenica kufizohet me kodra. Ndërsa në veri me lumin e Vjosës, i cili është njëkohësisht dhe kufiri midis Vlorës dhe Fierit. Ndërsa në jug qyteza e Bitumit kufizohet me fshatin e Treblovës, në lindje me fshatin Rromës dhe Resulaj, gjithashtu vendburimi i bitumi shtrihet edhe në këtë fshat. Gjithashtu në kufi, më në lindje, kufizohet me fshatin Karbunar, ndërsa në perëndim me fshatin Armen.

Qyteza e Selenicës sundohet gjithashtu nga lartësitë që shtrihen me qendër: Malet e Kudhësit dhe të Gribës. Në hartën e këtij territori shtrihet miniera e bitumit, por dhe e nënprodukteve: Rërat Bituminoze dhe Zhavori Bituminoz.

Miniera e Bitumit të Selenicës është shumë e vjetër, e përmendur përgjatë udhëtimeve të hershme prej historianëve të shquar të lashtësisë si: Aristoteli, Vitruvi, Straboni, Plutraku, po dhe nga disa prej historianëve të kohëve tona, si ata Francez, Italian që janë marrë dhe kanë pasur interesa të lidhura me vendin tonë.

Selenicën e përmend përgjatë udhëtimit të tij, rreth vitit 1670 edhe historiani turk Çelebi, i cili pasi vizitoi Gjirokastrën, Tepelenën, vijoi duke zbritur për në Vlorë, madje deri dhe në kalanë e Kaninës.

“Pas dy orësh kaluam me anije lumin e Gjirokastrës dhe katundin e Mekatit, hymë në territorin e Vlorës. Në këtë vend është një mal me zift. Këtu punojnë shumë punëtor, të cilët kanë hapur me qindra shpella, nga të cilat nxjerrin zift, në copa të mëdha si arka dhe këto ua shesin tregtarëve frëng të cilët vijnë dhe e blejnë me njëherë. Punëtorët e kësaj miniere, të cilët vinë këtu nga njëzetë katunde myslimanësh përreth, si shpërblim për punën e tyre janë përjashtuar nga gjithë taksat shtetërore. Përveç këtyre në këtë minierë punojnë duke qenë të lidhur me pranga edhe të gjithë kriminelët e dënuar me burgim të përjetshëm. Këto male janë çudia e të madhit Zot. Sipër ato janë të mbuluara me gjelbërim, ndërsa në brendësi të tyre janë mbuluar me sërë të zezë”.

Dëshmitë e hershme…

Rreth vitit 1700 datojnë dëshmitë e para për emrin e qytezës së bitumit të Selenicës, e cila deri më sot njihet me këtë emër. Historia dhe emri i Selenicës është i lidhur kryesisht me nxjerrjen, përpunimin, po dhe me eksportimin e këtij minerali të rrallë, i cili ka ndikuar në rritjen, zhvillimin e saj, po pa e marrë gjithë atë vlerë dhe vlerësim gjithashtu që i ka dhënë vendit përgjatë ekzistencës së saj, kontributit në ekonominë kombëtare.

Shfrytëzimi çnjerëzor i bërë mbi bitumin në minierën e Selenicës shënohen në fillim e shekullit të kaluar prej shoqërive të huaja shfrytëzuese.

Viti 1830 shënohet si viti i parë i minierës e organizuar prej një shoqërie angleze.

Shënohet në historikun dhe e pasuron historikun e kësaj miniere kontributi i shquar dhe i shënuar nga themeluesi i shtetit shqiptar IsmailQemali, kur ai bënte pjesë në administratën e Lartë të Perandorisë, i cili me peshën e tij ndërhyri në dhënien me koncesion të këtij vendburimi, të bitumit perandorisë Osmane!

Gjatë kohës së mbretit Zog, minierën e shfrytëzuan shoqëritë italiane.

Ndërsa shfrytëzimi në mënyrë të organizuar ka filluar rreth vitit 1870, kohë kur vendburimi i arit të zi iu dha me koncesion një shoqërie angleze. Ndërsa në vitin 1886 miniera i kaloi Bankës Osmane në Kostandinopojë. Në shtator të vitit 1891 i kaloi për shfrytëzim shoqërisë franceze të bitumit, me qendër në Paris. Ndërsa në vitet 1914- 1916, u ndërpre puna në këtë minierë, për shkak të luftës. Përgjatë periudhës 1916- 1920, miniera u shfrytëzua dhe kontrollohej nga ushtria italiane. Ndërsa, po në vitin 1920 ajo i kaloi me koncesion shoqërisë italiane S.I.M.S.A.

Dhe prej muajit qershor të vitit 1945, deri në tetor të vitit 1996, minierën e bitumit të Selenicës e shfrytëzoi dhe zhvilloi shteti shqiptar.

Pas Luftës së Dytë Botërore miniera e Bitumit mori një zhvillim të vrullshëm, ku u hapën shumë sektor të rinj pune, nga ku u punësuan shumë njerëz në këtë minierë të madhe, po dhe u zhvillua infrastruktura, arsimi, kultura, sistemi tregtar, etj.

Miniera e Bitumit Selenicë, ndër të rrallat në botë ka dhënë ndër vite kontribut të çmuar, madje mbi të tjerat miniera; për zhvillimin e industrisë minerare të vendit, si dhe për zhvillimin e ekonomisë. Gjithashtu kjo minierë ka edhe vlera sa të rralla historike si, në grevat dhe lëvizjet e punëtorisë dhe të shoqërisë…

Ndaj shfrytëzimit të minierës dhe shfrytëzimit të njerëzve, shënohen dhe njihen revoltat e punëtorëve të kësaj miniere në vitet 1937, 1940, 1941, 1942, dhe kulmojnë me revoltat e minatorëve të kësaj miniere…

Është për t’u shënuar se në qytezën e Selenicës, në minierën e Bitumit kishte një prurje të njerëzve nga gjithë trevat e krahinës së Labërisë, kryesisht të Vlorës, pothuaj nga gjithë fshatrat, nga Shkoza, Dushkaraku, Kuçi, Fterra, Gorishti, Bolena, Vranishti, Velça, po edhe nga gjithë rrethet e Tepelenës, Gjirokastrës, Mallakastrës, të cilët bashkë me çobenët, që janë pothuaj autoktonët, maxhorancë në këtë qytezë, kanë shkuar me një harmoni dhe krushqi të lakmueshme, të cilën e ruajnë edhe sot, kur i sheh në xhiro, në biseda, aktivitete, kafe, në të mira dhe në dhimbje pranë njëri- tjetrit…

Akrepat e zhvillimit të minierës së “Arit të Zi”, Selenicë kanë ngecur në vitet e sistemit socialist. 8000 mijë banorë kishte të regjistruar në regjistrin themeltar kjo qytezë në fillimin e viteve 1990. Ndërsa në minierë ishin të punësuar rreth 860 punonjës, me gjithë punonjësit e administratës së saj. Një ndër ndërmarrjet më të mëdha të Vlorës, pse jo dhe të vendit…

Qyteza e Selenicës përveç fronit kryesor të punësimit, minierës, kishe edhe fermën bujqësore, si dhe sektorin pyjor, etj.

Në bankat e Shkollave uleshin 2000 nxënës!

Pellgu mineralmbajtës dhe dekovili

Pellgu mineralmbajtës i Selenicës ka qenë i njohur qysh në lashtësi. Përfituesit e parë të këtij produkti, të asfaltit kanë qenë osmanët, të cilët e sunduan për shumë shekuj vendin.

Më pas është një shoqëri franceze nga fundshekulli nëntëmbëdhjetë që e shfrytëzoi këtë minierë. Ekspedita italiane vijoi shfrytëzimin e saj përgjatë luftës së Parë Botërore, kohë kur vendi ynë u bë shesh luftimesh dhe ata ndërtuan edhe dekovilin e parë, me gati 30 km të gjatë, që lidhte minierën me Vlorën, deri në portin e saj, në Skelë. Gjithashtu në atë kohë u ngrit dhe një fabrikë në Vlorë, për përpunimin e asfaltit dhe nxjerrjen e vajrave minerale. Prodhim i asfaltit arriti deri në 15. 000 ton në vitin 1939, si dhe me prodhimin e vajrave lubrifikante. për të cilat industria italiane ishte e ndërvarur aso kohe nga tregu i huaj.

Aktiviteti i kësaj fabrike u ndërpre gjatë vitit 1943, kur vendi u pushtua nga nazizmi gjerman. Ndërsa dekovili, ose hekurudha më e vjetër dhe e para e vendit nga Selenica në Vlorë dhe anasjelltas, është shfrytëzuar deri në ditët e sistemit socialist. Dekovili qëndronte në qafën e Koçiut, në Alikokë, ku dhe bënte shkarkesën e bitumit në forma të rrumbullakëta, të zeza për të marrë rrugët e tregut të botës. Deri në vitin 1991 ky dekovil punoi përgjatë rrugës Selenicë-Vlorë dhe anasjelltas.

Gjithë ata që kanë punuar dhe drejtuar në këtë lokomotivë, dekovilin si një ndër ta; LiçoLiçaj e kujton me nostalgji, drejtimin e këtij dekovili, i cili njihet ndër të parët mashinist, ose “kapiten” i dekovilit…

Dekovili vinte gati dy herë në ditë me ngarkesa nga miniera për ne Port-Vlorën me bitumin e përpunuar në format, si të djathit dhe transportoheshin për në portin e Skelës, nga ku merrnin rrugët e tregut të botës!

Heronjtë dhe miniera…

Ata që kanë dhënë kontributin po dhe jetën e tyre në këtë minierë janë me dhjetëra dhe shënohen në faqet i historikut të kësaj miniere, të mbetur në kujtesën dhe dhimbjet e njerëzve, të brezave. Ata hynin me fytyrën e pastër dhe dilnin me fytyrat e nxira, ata që hynin të gjallë, por mendonin dhe putheshin me njerëzit e shtëpisë, futeshin qindra metra nën tokë, dhe ndesheshin edhe me gazin, që të mbyste, me zjarrin që shkaktohej në brendësi të galerive, a do të dilnin përsëri mbi tokë?…

Në vitin 1982, gjatë një shpërthimi të ndodhur në thellësitë e galerivë gjetën vdekjen 10 persona, minatorë dhe u plagosën 15 të tjerë, por kjo tragjedi u mbajt si sekret, pa e bërë publike nga sistemi i asaj kohe.

Në gjithë harkun e kësaj miniere janë shënuar edhe shumë humbje të jetëve njerëzore, si dhe të gjymtuar në gjithë proceset e punës, tejet të vështira si nën tokë e mbi tokë, duke punuar në kushtet e përqindjes së lartë të gazrave, po ashtu dhe në repartet e shkrirjes së bitumit, në një temperaturë të lartë për përgatitjen e formave të bitumit për eksport, etj.

Edhe në vitin 1998 janë shënuar humbja e jetëve të pesë minatorëve që punonin qindra metra në thellësitë e saj: RefatTozaj, MynyrGargaj, Enver Jaçaj, Bardhosh Hyseni e Bastri Imami, të cilët janë ndarë nga jeta në mënyrë tragjike, duke lënë pas dhimbjen tek njerëzit dhe të mbetur në kujtesën e tyre, të shënuar në historikun e kësaj miniere nga më të rrallat, të vjetrat jo vetëm në vend, por edhe në botë.

Në kujtesën njerëzore dhe stendat e minierës

Njerëzit që kanë punuar e drejtuar, në çdo sektor të kësaj minierë të madhe të arit të zi, kanë shënuar emrin e tyre të bardhë, të mbetur në përjetësi, të skalitur edhe në memorien efadromistit të njohur HysenKeqaj (dhe jo vetëm), i cili kujton me respektin e veçantë këtë armatë drejtuesish si ish drejtorët: Faro Xhankua, SihatMuçaj, GudarToto, OsmënBezhani, Nazmi Durua, Miti Xhako, Miti Bombaj, NestiRrapaj, LuftarKamberaj, etj

Në këtë amfiteatër, në stendat e kësaj miniere zënë vend edhe zonjat- zonja si: NasibeAliaj, Vera Selimi, AgafiLikaj, etj.

Duke vijuar me specialistët e zot, inxhinierët dhe teknikët më në zë, të cilët edhe nga ata (që janë larguar nga kjo jetë), jetojnë në qytezën e Selenicës si inxhinierët: NazmiDuraj, IsufBodo. RustemOsmanaj, Fatmir Belishova, Maliq Hoxhaj, MiloLati, Koçi Beko, NestiKerenxhi nën drejtor, etj.

Në minierën e Selenicës ka lënë gjurmë edhe “Heroi i Punës Socialiste”, ish deputeti i Kuvendit Popullor, po edhe njeriu popullor: Shefit Ramadani, si dhe drejtuesi dhe specialisti i njohur dhe mbetur i gjallë, kur është larguar nga bota e të gjallëve, heroi i shkrimeve të shtypit të kohës: QemalQazimi, ish shefi i Kazanit, një ndër sektorët me të vështirë të kësaj miniere.

Deputet të Kuvendit Popullor, të zgjedhur nga miniera e bitumit kanë qenë: LlambiBombaj, SinanHasani (Ramaj), Shefit Ramadani, QemalQazimi, Nasto Piperi, PetraqNasi, të cilët i ka skalitur në kujtesë dhe i ruan me respekt të veçantë, me përulësi edhe ish inxhinieri asaj miniere, miku ynë i hershëm IsufBodo.

Në këtë memorie dhe në historikun e saj mbeten edhe drejtuesit, e shquar në sektor të rëndësishëm si: Lame Shaho,ThomaBombaj, Thoma Ziu, ThomaLeçi, po dhe specialistët e novatorët e shquar, Gaçe Imamaj, Skënder Xhaferi, TodiLlambi, etj

Gjithashtu, në memorien e selenicarëve dhe stendat e muzeut të kohës, janë gdhendur edhe internimet dhe izolimet nga sistemi i familjeve të: Beqir Ballukut, HitoÇakos, NestiKerenxhi, Dashnor Mamaqi, Vera Ngjela, Fatmir Belishova. etj.

Selenica ishte një thesar i nëntokës, por dhe një tmerr i veçantë, i mbitokës, vend i internimit për njerëzit që shquheshin dhe çmoheshin, si kundërshtar të regjimit.

Edhe për këta njerëz kujtesa e njerëzve të këtushëm, ka vendin e saj…

Ndryshimi dhe rrënimi

Gjatë periudhës së ndryshimit- rrënimit të sistemit, miniera kaloi sërish në disa duar, në shoqëri private vendase dhe të huaja.

Në tetorin e vitit 1996, miniera, pjesa kryesore, gati 70% e saj kaloi në pronësi të shoqërisë aksionere “VEFA” sh.p.k. Gjithashtu kjo minierë ka qenë edhe në pronësi të firmës, e pagëzuar aso kohe “rentiere”- “SILVA sh.p.k.

Në shkurt të vitit 2001, po kjo pasuri kombëtare, i kalon shoqërisë; “Bitumi” sh.a, e cila u privatizua tërësisht nga shoqëria Franceze K.L.P, dhe themeloi shoqërinë: “SELENICË BITUMI”.

Qyteti edhe mbi këtë pasuri të rrallë, duket shumë i vuajtur. Rrugët e veta janë në ditët e hallit.

Për të shkuar në Selenicë jo vetëm rruga është shumë e ngushtë, por edhe me një surrogato asfalt, të kohës së “baba qemos” . Asfalt i thënçin, kur maunetsupertonëshe kalojnë çdo minutë me bitumin e Selenicës.

Pra, me ketë pasuri kombëtare të rrallë, shtrohen rrugët e botës dhe nuk shtrohet rruga e Selenicës ku fatkeqësisht është qyteti që i ka rrugët më të shkreta.

Një riparim, hedhja e një dore asfalti ju bë kësaj rruge, në kohën kur ishte ministër i transporteve Sokol Olladashi- thonë banorët e kësaj qyteze.

Njerëzit e këtyre anëve e lidhnin aksionin e ish ministrit Olldashit njëherazi me ndjeshmërinë e tij me qytetin e Selenicës, me vitet e familjes së tij gjatë internimit në këtë qytet, sa të përligjur me të drejtën parësorë të asfaltimit dhe të modelit të rrugëve, vendi që nxjerr bitum, shtron dhe asfalton botën dhe ka të pa asfaltuar rrugën e vet…

Trupa artistike dhe zbrazja e qytezës

Njerëzit e artit dhe të pendës, të të gjithë gjinive kanë qenë e dhënë kontributin e tyre edhe në qytezën e Selenicës. Aty ka qenë Kinoklubi “Minatori”, biblioteka e qytetit ishte nga më të pasurat me fondin e saj, Selenica kishte Skuadrën e futbollit, funksiononte trupa artistike, dhe trupa teatrore, grupet artistike të këngëve dhe valleve- “Bashkia e Selenicës, nën kujdesin e kryetarit të bashkisë z. P. Shametaj, po e zgjon këtë pasuri materiale dhe shpirtërore nga harresa e viteve”- u ngrit pas 22 viteve ekipi i futbollit “Minatori”- thotëPaskal Kota.

Selenica ashtu siç kishte pasuri të rrallë nëntokësore, një mineral që nuk i gjendet shoqe në Europë, përveç këtu, kishte dhe talentet në gjithë fushat.

Aty janë dalluar dhe shënuar emra krijuesish, të publicistikës dhe letërsisë si: Kujtim Qalliu, LutfiMemaj, BaxhulMerkaj, NovruzAbilekaj, Josif Prifti, Boro Nazaj, FarukMyrtajetj, në këtë qytet të minatorëve!

Tashmë qyteti i minatorëve rrudhet përditë.

Njerëzit largohen nga ky thesar dhe kërkojë rrugët e mbijetesës nëpër botë…

Shqipëria ka pasuri të rralla nëntokë e mbi tokë, por varfërinë e ka në kokë- e thonë me dhimbje e pikëllim edhe selenicarët.