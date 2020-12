Sëmundjet profesionale dhe aksidentet në punë, kushti kur përfitohet e ardhura për invaliditet të përhershëm

Pranvera Kola

Çdo person i siguruar që humbet aftësinë për punë për shkak të ndonjë sëmundjeje profesionale, apo aksidenti në punë, trajtohet me të ardhura nga skema e sigurimeve shoqërore. Këto të ardhura varen nga shkalla e humbjes së aftësisë për punë, çka do të thotë se pagesat mund të jenë për paaftësi të përkohshme, për invaliditet të pjesshëm apo të përhershëm, si dhe të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël.

Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e ndryshuar të sigurimeve shoqërore, të ardhurat për invaliditet të përhershëm sigurohen kur sëmundja profesionale, apo aksidenti në punë ka shkaktuar të paktën humbjen e 67 për qind të aftësisë për punë të përfituesit të kësaj pagese. Ky vlerësim duhet të jetë i vërtetuar nga një Komision Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).

Sa i takon kësaj pagese, sqarohet se masa e saj është e barabartë me 80 për qind të bazës së vlerësuar mesatare neto, të vitit të fundit para lindjes së të drejtës për ta përfituar atë. Në asnjë rast kjo e ardhur nuk mund të jetë më pak se sa 80 për qind e pagës minimale neto në shkallë vendi. Përfituesit e kësaj pagese sigurojnë edhe të ardhura shtesë në rastet kur kanë nevojë për përkujdesje, ose kur kanë fëmijë në ngarkim.

“Personit që përfiton këtë lloj të ardhurash, dhe që ka nevojë për një kujdesje të vazhdueshme nga një person tjetër, sipas Vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë gjithashtu i jepet edhe një pagesë shtesë prej 15 për qind të bazës së vlerësuar neto të vitit të fundit, para lindjes së të drejtës. Në rastet kur përfituesi i këtyre të ardhura ka në ngarkim fëmijë deri në moshën 18 vjeç, ose kur këta studiojnë apo janë të paaftë për punë deri në moshën 25 vjeç, përfiton një të ardhur shtesë familjare për çdo fëmijë në masën 5 për qind të pensionit, por jo më shumë se 30 për qind”, detajohet në ligjin e ndryshuar të sigurimeve shoqërore.

Për rastet kur shkalla e humbjes së aftësisë për punë është më e ulët, mund të sigurohen të ardhura të pjesëshme. Kështu, e ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm në punë, që ka shkaktuar të paktën humbjen e 33 për qind të aftësisë për punë, e vërtetuar nga KMCAP-ja, është e barabartë me një pjesë të 80 përqindëshit të bazës mesatare të vlerësuar neto të vitit të fundit para lindjes së të drejtës, në varësi nga shkalla e humbjes së aftësisë për punë, por jo më pak se 50 për qind dhe që përcaktohet në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Gjithashtu, nëpërmjet skemës së sigurimeve shoqërore si pasojë e aksidentit në punë dhe sëmundjes profesionale mund të sigurohet edhe e ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël në më pak se 33 përqind, por më shumë se 10 përqind, e vërtetuar nga një KMCAP, është një shumë të hollash që jepet menjëherë dhe caktohet në përputhje me Rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Ndërsa e ardhura për paaftësi të përkohëshme, si pasojë e një aksidenti në punë ose sëmundjeje profesionale, e provuar nga një komision mjekësh ekspertë kompetentë (KML), do të jetë e barabartë me 100 për qind të mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të gjashtë muajve të fundit, nga data e lindjes së të drejtës, paguar për një periudhë përfitimi deri në 12 muaj.

Aksidenti në punë ose për shkak të punës përcaktohet me Vendim të Këshillit të Ministrave, ndwrsa sëmundjet profesionale përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë.