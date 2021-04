“Serbia duhet të normalizojë veten fillimisht”, Kurti në PE: Kosova në dialog me Beogradin duhet të ulet si e barabartë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë vizitës së tij në Bruksel ka mbajtur një takim në Parlamentin Europian ku dhe ka sqaruar objektivat e Kosovës për dialogun me Serbinë.

Gazeta Ekspress shkruan se Kurti gjatë fjalës së tij, u ka thënë eurodeputetëve se dialogu me Serbinë nuk do të neglizhohet.

“Ne kemi fituar me sloganin punë dhe drejtësi, në mes të pandemisë COVID-19, do të thotë këto janë prioritetet kyçe, nuk neglizhojmë dialogun me Serbinë. Duam normalizim me Serbinë por normalizimi nuk mund të jetë në dëm të normalizimit të interesave tona. Serbia ka nevojë për normalizimin e vet. Ne duhet të bëjmë normalizim të marrëdhënieve dhe normalizim të vendeve tona. Shqipëria e Madhe ka ekzistuar për ca vjet në luftën e dytë botërore, Serbia po na akuzon neve për Shqipërinë e Madhe duke tentuar ta bëjë Serbinë e Madhe. Po ta shihni shpërbërjen e Jugosllavisë dhe atë të Bashkimit Sovjetik janë të ngjashme pasi dyjat pas shpërbërjes janë shpërndarë sikur oktapodët me tentakula, Serbia me Republikën Serbe në Bosnje, partitë pro serbe në Mal të Zi, strukturat paralele në Kosovë dhe Kishën Ortodokse në Maqedoninë e Veriut.

Detyrimi im që të mbrojë pavarësinë e Kosovës, ne jemi për dialog por për një dialog të mirë përgatitur dhe me parime. Së pari është pranimi i realitetit, pavarësia e Kosovës në bazë të Pakos së Ahtisaarit ka qenë kompromis, hapja e kësaj pakoje do të thoshte hapje e listës së dëshirave e shtytjeve që do të qonin në pasoja të padëshirueshme. Parimi i dytë është që Serbia duhet të pranojë të vërtetën dhe krimet dhe gjenocidin që ka kryer për të cilin NATO është dashur ta bombardojë regjimin e Beogradit, edhe pas luftës në Kosovë, qeveria e re në Serbi nuk është distancuar nga Millosheviqi. Parimi tretë është barazia e përfaqësuesve, në çdo tryezë ulemi të barabartë, Kosova nuk është çështje por palë në dialog kjo duhet të kuptohet para çdo takimi. Çështja e parë që duhet të zgjidhim është fati i të pagjeturve, nëse nuk bëjmë përparim në këtë temë vështirë që mund të bëjmë përparim në fusha tjera”, ka thënë Kurti.

j.l./ dita