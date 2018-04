Serbia “strategjike”; Tri pikat kundër Kosovës që nuk do të ndryshojnë

Serbia do të vazhdojë bashkëpunimin me NATO-n dhe me Organizatën për Siguri Kolektive, theksohet në projekt-propozimet e Beogradit. Si vend ushtarak neutral, do t’iu ofrojë përkrahje të plotë pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës.

Në projekt-propozimet theksohet se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por për interes të stabilitetit rajonal dhe për marrëdhënie sa më të mira serbo-shqiptare, do të vazhdojë dialogun me institucionet në Prishtinë falë ndërmjetësimit nga BE-ja.

Shtohet se Serbia përpiqet për zbatimin e përpiktë të marrëveshjeve të Brukselit, ndërsa do të angazhohet që ta pengojë anëtarësimin e Kosovës në organizata e KB-së, sidomos në OKB.

Theksohet se ka përpjekje nga Serbia edhe për moszvogëlim të pranisë së KFOR-it, kundërshtim për transformimin e FSK-së në Forcat e Armatosura të Kosovës, sepse, Serbia parashikon se vetëm kështu do të destabilizohej situata në Kosovë.

“Serbia është e përcaktuar për dialog e bashkëpunim me partnerët tradicionalë. Në kuadër të bashkëpunimit bilateral e multilateral me këto shtete, synimi do të jetë në vazhdimin e pozicionit të tyre për mosnjohje të pavarësisë së Kosovës”, theksohet ndër të tjera në projekt-propozimet e Beogradit.

