“Shansi i dytë”, nisma që synon kthimin e fëmijëve në bankat e shkollës

Në Shqipëri autoritetit shtetërore kanë identifikuar rreth 2500 fëmijë të cilët lypin dhe shfrytëzohen në mënyra të ndryshme në rrugë. Ata kanë braktisur shkollën dhe janë përgjithësisht fëmijë të komunitetit rom. Statistikat reale mendohet të jenë disa herë më të larta. Adra Albania po bën përpjekje që përmes projektit “Shansi i Dytë” të kthejë fëmijët në shkollë dhe t’i largojë ata nga rruga. Organizata është e përqendruar më tepër në rrethin e Krujës, një zonë me probleme të ndjeshme social-ekonomike ku 300 të mitur braktisnin shkollën për të punuar. Altin Rexhepi, Drejtori i Adra Albania flet për situatën e abandonimit të shkollave dhe nevojën që ka vendi për strategji efikase për të eliminuar këtë fenomen.

Ku konsiston projekti Second Chance?

Projekti Shansi i dyte është një program alternative krahas kurrikulës zyrtare të aplikuar në shkollat tona. Qëllimi është përfundimi me sukses i arsimit tetëvjeçar të detyrueshëm i fëmijëve me vështirësi në të nxënë dhe fëmijëve që vijnë nga shtresa të varfra të margjinalizuara ose pjesë e minoriteteve ku mund te përmendim fëmijët nga komuniteti rom. Është një metodë inovatore ku përfishihen elemente social, edukativ dhe psikologjik. Është e rëndësishme të theksohet se ky program nuk zëvendëson kurrikulën zyrtare por e plotëson atë, me qëllimin e vetëm për të maksimizuar performancën e nxënësve.

Cila ishte situata në Shqipëri përpara se ju të nisnit zbatimin e këtij projekti?

Nuk do të ishte korrekte të jepja një përshkrim të situatës në Shqipëri, duke qënë se nuk e kam këtë informacion. Mund të them se ky program i dizenjuar nga strukturat shtetërore kompetente në shumë raste nuk është shoqëruar me një buxhet i cili do të bënte të mundur implementimin e saj. Adra Albania përmes një financimi nga ADC Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe Kooperimit, nëpërmjet ADRA Austrisë ka Implementuar projektin për një periudhë tre vjeçare në 5 shkolla të Krujës.

Është e vështirë të punohet dhe të arrihen rezultate konkrete që komuniteti rom të kthehet në bankat e shkollës?

Komuniteti rom është vetëm një nga target grupet e projektit. Është e vërtetë që ky komunitet kërkon impenjim më të madh, dhe ndonëse përmirësimet janë të ngadalta janë plotësisht të mundshme. Sa me sfiduese është puna me këtë komunitet aq më kënaqësi merr kur shikon histori suksesi. Suksesin më të madh unë e shoh te prindërit. Me parë stafi ynë e kishte shumë të vështirë të bisedonte me ta për të sjell fëmijët në shkollë. Kurse sot janë vetë prindërit rom që në shtator takojnë stafin e ADRËS të regjistrojnë fëmijët.

Largimi nga shkolla, ose fakti se fëmijët nuk janë aktivë edhe kur janë në banga, i bën ata të jenë më të rrezikuar për t’u përfshirë në vepra penale?

Statistikat na japin një lidhje të drejtë mes ndjekjes së shkollës dhe kriminalitetit. Unë do të veçoja nga eksperienca në terren lidhjen mes mirëqenies dhe shkollës. Dua të veçoj që një pjesë e programeve tona të shansi i dytë përmban informacione që u jepen fëmijëve në lidhje me mbrojtjen nga internet, dhunën në familje, higjienën personale, bullizmi ,respekti për tjetrin.

Ka modele të ngjashme si Second Chance?

Ka shumë modele që aplikohen. Ndoshta do të ishte mirë të bëhej një studim krahasues midis modeleve të aplikuara deri më sot për të parë se cfarë ka funksionuar dhe pse, dhe çfarë mund të përmirësohet.

Ju jeni në fund të projektit, ka progres dhe a ishin këto rezultatet që ju prisni?

Jemi të kënaqur që projekti ka arritur shumë nga pritshmëritë tona. Projekti na ka dhënë mbi të gjitha eksperiencën për të ndërhyrë më me efikasitet në projektet e ardhshme. Tashmë e dimë që nëse dëshirojmë te kesh sukses me fëmijët ne shkolla, duhet të gjesh mënyra të angazhosh prindërit.

A është kjo një përpjekje për të reduktuar analfabetizmin dhe për të kthyer fëmijët në shkollë?

Nga eksperienca jonë në terren mund të them që analfabetizmi është vërtetë një problem shqetësues që kërkon angazhimin e fort të të gjithë strukturave shtetërore dhe shoqerisë. Situata kërkon ndërhyrje emergjente dhe një strategji të mirëmenduar që të adresohet kjo situatë. Analfabetizmi dhe mosarsimimi është si ajo sëmundja që nuk mund të presësh për më vonë që të marrësh trajtim. Ajo akumulohet dhe nuk rikuperon dot më.