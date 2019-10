SHBA dënime për 3 ministra turq, Trump: Gati të shkatërroj ekonominë turke

Presidenti turk nuk ndalet. Rexhep Tajip Erdogan ka konfirmuar se sulmet do të vazhdojnë, pavarësisht dërgimit të trupave të Bashar al-Asadit pranë kufirit me Turqinë.

Ndërsa Europa po rrit presionin kundër ofensivës duke rënë dakord të kufizojë eksportet e armëve në Turqi, Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar sanksione për operacionin në veri të Sirisë.

“Unë jam plotësisht i gatshëm ta shkatërroj shpejt ekonominë turke nëse Turqia do vazhdojë këtë rrugë të rrezikshme dhe shkatërruese”, tha Trump

“Nëse Turqia vazhdon ofensivën e saj, ajo do të përkeqësojë krizën humanitare, me pasoja potenciale shkatërrimtare. Për të shmangur sanksione të mëtejshme, Ankaraja duhet menjëherë të ndalojë ofensivën e saj të njëanshme në veri-lindje të Sirisë dhe të kthehet në dialog me Shtetet e Bashkuara për sigurinë e rajonit”, theksoi sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo.

Mike Pence do të shkojë në Turqi për të kërkuar “armëpushimin”

Sekretari i Shtetit Mike Pence, njoftoi gjatë mbrëmjes se së shpejti do të udhëtojë për në Turqi me kërkesën e Donald Trump për të diskutuar për ofensivën e Ankarasë në veri të Sirisë. Pence sqaroi se presidenti amerikan i ka telefonuar kolegut të tij turk, për t’i kërkuar që “t’i jepte fund pushtimit” dhe të deklaronte “armëpushimin e menjëhershëm”.

SHBA vendosi dënime për 3 ministra turq

Presidenti amerikan Trump ka nënshkruar dekretin që jep dritën e gjelbër ndaj sanksioneve amerikane kundër Turqisë. Në veçanti, sanksione u vendosën për tre ministri të qeverisë turke të përfshira në ofensivën në veri-lindje të Sirisë, të cilat për Uashingtonin rrezikojnë jetën e civilëve të pafajshëm dhe destabilizojnë rajonin, përkatësisht sanksione u vendosën për Ministrin e Mbrojtjes, Hulusi Akar, Ministrin e Brendshëm, Suleyman Soylu, dhe atë të Energjisë, Fatih Donmez.

“Trupat amerikanë të tërhequr nga Siria do të vendosen diku tjetër dhe do të qëndrojnë në rajon për të monitoruar situatën dhe për të parandaluar përsëritjen e asaj që ndodhi në vitin 2014, kur kërcënimi i lënë pas dore i ISIS u përhap në të gjithë Sirinë dhe Irakun. Një numër i vogël i forcave amerikane do të mbetet në bazën Al Tanf në jug të Sirisë për të vazhduar të eliminojë atë që mbetet nga ISIS”, tha presidenti amerikan Trump.

Erdogan ndërkohë në një telefonatë i ka shpjeguar homologut të tij francez Emmanuel Macron, objektivat e operacionit në veri-lindje të Sirisë. “Operacioni, tha ai, do të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin rajonal dhe global”.

j.l./ dita