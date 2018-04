Doshi: Jemi shtetas australianë nuk na duhen vizat amerikane

Deputeti Tom Doshi ka reaguar për herë të parë pas vendimit të Departamentit të Shtetit për t’i ndaluar atij dhe familjes së tij hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në një lidhje telefonike për News24, Doshi theksoi se nuk ka frikë nga ky vendim i SHBA-ve, ndërsa thekson se ai është i pastër.

“Hala s’kam mbaruar drekën deri tani. Fëmijët e mi janë nënshtetas australianë s’kanë nevojë as për vizë amerikane, as kanë qenë asnjëherë në Amerikë, as gruaja ime as fëmijët e mi. E gjithë kjo punë është a e merr vizën apo se merr.

E dyta kam aplikuar në ambasadë në kohën që kam qenë në hetim, nuk më është thënë që të refuzohet. Merr një letër nga prokuroria më kanë thënë, dihej që isha në hetim. Nuk më është refuzuar me shkrim, apo me vulë.

Unë jam opozitar, s’kam firmosur ndonjëherë, 13 vjet që kam deputet skam qenë ndonjëherë në pushtet.

Me bo korrupsion duhesh me qenë ministër e kryeministër, s’jam marrë asnjëherë me tendera, jam taksapaguesi më i madh në Shqipëri me kompanitë që kam.

Kjo është puna e atyre që janë marrë me këtë çështje, unë shpirtërisht jam i pastër, kam pasur një shtet kundër, jam arrestuar në mënyrë të paligjshme, as e kam ndërmend të merrem me këtë punë, e ndiej veten të pastër, se ndiej veten si Llalla që merret me korrupsion, pasi të më bëhet zyrtare kam të drejtën time të kërkoj “pse”.

CNN akuzon Trumpin prej 2 vjetësh që ka blerë zgjedhjet e ai vazhdon të drejtojë si deputet. Pse e bëni kaq të madhe ju.

Pyetje nga gazetaret ne studio: Pse mendoni se ju refuzuan vetëm ju?

“Mos bëni pyetje budalliqe, jam njeriu më i votuar në Shqipëri. Unë s’kam bërë korrupsion, jam në rregull. Mos u shqetësoni për këtë punë. Por për Llallën ka ndonjë lajm? Është e vërtetë apo jo?”, e mbyll ai telefonatën duke përmendur me ironi ish-kryeprokurorin Llalla.

