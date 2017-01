SHBA, gjykatësja e Supremes denigron Trumpin. Ky i kërkon dorëheqjen

Ajo është 83-vjeçare, gjykatëse nga më të vjetrat liberale e Gjykatës Supreme amerikane, por profesioni nuk e ka penguar të kritikojë kandidatin me të gjitha gjasat për president nga ana e republikanëve, Donald Trump. Dhe jo vetëm një herë, por në disa intervista radhazi.

Thirrja e tij erdhi pasi Ginsburg shkoi përtej sinqeritetit të saj të zakonshëm për të denigruar kandidatin Trump në një seri intervistash. Kritikët e saj thonë se gjykatësja liberale ka rrezikuar karrierën e saj dhe trashëgiminë me fyerjet e rënda ndaj Trumpit.

“Ai është një mashtrues – tha gjykatësja Ginsburg për CNN gjatë së hënës. – Ai nuk gëzon përputhshmëri me idetë e tij. Thotë gjithçka i vjen në mendje momentalisht dhe nuk mendohet dy herë. Ka një ego të paparë”.

Ndërkohë, në një intervistë të fundit në “New York Times”, gjykatësja Ginsburg ka thënë gjithashtu se një presidencë nën drejtimin e Trumpit do të ishte e paimagjinueshme.

“Nuk mund ta imagjinoj sesi do të jetë ky vend. Nuk mund ta imagjinoj se çfarë vendi do të jetë me Donald Trumpin si presidentin tonë”, është shprehur ajo. “Për vendin do të duhen vite të tëra rimëkëmbje, ndërsa për gjykatën… as nuk dua të ankohem për këtë gjë”.

Gjykatësja Ginsburg ka bërë madje edhe një deklaratë të frikshme, duke thënë se do të transferohej në Zelandën e Re, nëse Trump do të fitonte zgjedhjet dhe do të futej në Shtëpinë e Bardhë.

Të martën, Trump është kundërpërgjigjur, duke i thënë “New York Times” se është “tmerrësisht e papërshtatshme që një gjykatëse e Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara të përfshihej në një fushatë politike”.

Kandidati republikan shtoi më tej se deklaratat e saj ishin një “turp për gjykatën” dhe këmbënguli se ajo duhet të kërkojë falje.

Në këtë mes ka ndërhyrë edhe kreu i Dhomës së Përfaqësuesve, republikani Paul Ryan, i cili është shprehur se deklaratat e gjykatëses zbuluan “paragjykimet” që ka ajo, teksa foli për CNN gjatë së mërkurës.

Ginsburg është gjykatësja më e vjetër e Supremes amerikane dhe do të jetë një prej tre gjykatësve mbi të 78-at ditën e zgjedhjeve më 23 nëntor. Gjykatësi Anthony Kennedy do të mbushë 80 vjeç gjatë këtij muaji, ndërsa Stephen Breyer pritet të festojë 78-vjetorin në gusht.