SHBA-ja i ribashkohet marrëveshjes së Parisit për klimën

Shtetet e Bashkuara zyrtarisht i janë ribashkuar Marrëveshjes së Parisit për klimën, vetëm një muaj pasi presidenti amerikan, Joe Biden i tha Kombeve të Bashkuara në ditën e parë si president, se Uashingtoni dëshiron që sërish të jetë pjesë e kësaj marrëveshjeje.

Rikthimi në Marrëveshjen për klimën më 19 shkurt, u mirëprit nga liderët botërorë, duke theksuar se tani fokusi do të jetë në atë se cilat janë planet e SHBA-së për të zvogëluar nivelet e gazrave serrë, në përpjekje për të luftuar ngrohjen globale.

I dërguari i posaçëm i SHBA-së për klimën, John Kerry së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Gutterres do të marrin pjesë në hapjen e Samitit për angazhim global, për të shënuar edhe rikthimin e SHBA-së në këtë marrëveshje.

Guterres deklaroi më 8 shkurt se ripranimi i SHBA-së “në vetvete është shumë i rëndësishëm”, ndërkaq shefja e OKB-së për klimën, Christiana Figures tha se është humbur shumë kohë në trajtimin e ndryshimeve klimatike, pa pjesëmarrjen e ekonomisë më të madhe në botë në Marrëveshjen e Parisit.

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump më 2017 deklaroi se Uashingtoni do të largohej nga marrëveshja, duke argumentuar se pjesëmarrja në këtë marrëveshje do të sillte disavantazh ekonomik. Vendimi për tërheqjen e SHBA-së nga marrëveshja zyrtarisht hyri në fuqi më 4 nëntor, 2020, vetëm një ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, ku Biden mposhti Trumpin.

Që atëherë, SHBA-ja vazhdoi të punonte në zvogëlimin e emetimeve të dioksidit të karbonit, por pa përkrahjen e qeverisë federale. Vendimi për t’iu bashkuar marrëveshjes po shihet si mundësi për SHBA-në që të ketë një qasje më të unifikuar ndaj ndryshimeve klimatike.

Administrata Biden tha se do të njoftojë për synimet e saj për zvogëlimin e emetimeve në Ditën e Tokës në muajin prill. Mbi 120 shtete janë zotuar se deri në mesin e këtij shekulli do të kenë zero emetime të karbonit.

o.j/dita