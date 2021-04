SHBA jep mesazhin e fortë pak para zgjedhjeve: Kemi investuar 1.5 mld euro në Shqipëri, ju mbështesim fuqimisht

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim shprehet se BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim) ka investuar në Shqipëri 1.5 miliardë euro, përfshirë 854 milionë euro në projekte aktuale.

Kim thekson se SHBA mbështesin fuqimisht përpjekjet për përmirësimin e qeverisjes dhe konkurrencës në Shqipëri.

“Diskutim i mirë sot me M.Colangeli, drejtori i ri për B.Perëndimor i BERZH. SHBA janë aksioneri më i madh i BERZH, themeluar në 15/4/91 për të ndihmuar ish vendet komuniste në rindërtim. Në Shqipëri BERZH ka investuar gjithsej 1.5 miliardë €, përfshirë 854 milionë€ në projekte aktuale.

SHBA mbështesin fuqimisht përpjekjet për përmirësimin e qeverisjes & konkurencës në Shqipëri; fuqizimin e zgjerimit të energjisë & nxitjen e integrimit rajonal të Ballkanit Perëndimor”, shkruan Kim.

