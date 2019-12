Shefi i FA: Mësuam nga tërmeti, do fokusohemi te një shkollë për qentë ose kontraktorë

Gjenerali Bardhyl Kollçaku, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura i ftuar në një emison televiziv u shpreh se nga tërmeti mësuan shumë gjëra që kërkojnë rishikim dhe përgatitje më të mirë.

Ai theksoi se do të shikohet mundësia për një shkollë për trajnimin e qenve, por mund të jenë edhe me kontraktorë sepse kushtojnë shtrenjtë.

“Kryesore ne kemi si vend, forcat luftarake. Tërmeti, përmbytjet apo zjarret kanë sjellë domosdoshmërinë herë pas here për të rishikuar kapacitetet. Do të rishikohet projekti. Mos të mendojmë sic ishte vendi atëherë nën rrethim dhe tani që vendi ynë do t’i ketë të gjitha kapacitetet. Prandaj është mekanizmi amerikan i NATO-s ‘Një për të gjithë dhe të gjithë për një’.

Prandaj është edhe solidariteti, jo vetëm human por edhe ligjor. Ne urojmë që t’u gjendemi edhe ne. Vendeve të rajonit u kemi ofruar edhe ne ndihmë. Ky është mekanizimi. Dhe nuk do të kemi asnjëherë 600 forca të specializuara për kërkim shpëtim apo 50 qen. Ministria e Brendshme dhe Policia ka pasur një shkollë për trajnimin e qenve, në atë kohë qen kufiri. Do të rishikohet dhe do të jetë në kuadrin e përqasjes dhe kapaciteteve kombëtare se ku do jenë dhe si do jenë.

Mund të jetë ideja edhe me kontraktor, që ndodh situata dhe mund të jenë aty…sepse janë gjëra që nuk janë të lira, por janë shumë të shtrenjta. Stërvitja që bëmë pas tërmetit që ra në shtator, ishte planifikuar, por ishte një koicidencë, por ne kemi humbur zero sekonda për reagimin. Kudo që kanë ardhur të huajt kanë qenë të shoqëruar dhe kanë shkuar direkt në pikat e nxehta, të ndara në mënyrë precize. FA-ja nuk ka në organikë mjekë. Nuk është e thënë që Shqipëria mund të ketë, mund të ketë një kapacitet që mund ta ketë një vend tjetër dhe mund të vijë kjo ndihmë. Kjo i takon fazës së mësimeve të nxjerra. Ne do të shikojmë për modernizimin e strukturave dhe kapaciteteve. Ne kemi një projekt prej 1.5 mln dollarë për pajisje për emergjencat. Analiza më e thelluar dhe çfarë ka nevojë për t’u bërë po bëhet në FA”, tha ai.