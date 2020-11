SHËNIM: Acidi krahinor në politikë, Berisha ka versionin e vet për BKH-në: “Janë skualifikuar gjithë kandidatët nga Veriu, reforma në drejtësi po na sjell përçarje kombëtare”

“Skualifikohen per BKH te gjithe kandidatet nga veriu! Kandidati ishte renditur ne vendin e 39-te skualifikohet per shkak te origjines! Reforma ne drejtesi si pyke per perçarje kombetare!” – shkruan sot Sali Berisha në Facebook.

U bë një kohë që në ligjërimin politik, nuk po kishte provokime krahinore. Janë kacafytyr e po kacafyten boll, për gjëra me sens e pa asnjë lloj sensi bashkë, por ‘krahinizmi’, i potencuar apo i aluduar, ka munguar e është fashitur.

Ka qenë po Berisha që ka luajtur më parë me këtë “kartë”. E ka bërë disa herë, megjithëse e ka parë qartë që përveç se në ndonjë zonë rurale apo tek ndonjë mercenar mediash, kjo kartë bajate nuk ngjit në publikun shqiptar; nuk ngjiti as në zjarrvënien e ’97-s.

Më herët ka qenë ndonjë si Topalli që ka hedhur acidin krahinor në politikë duke folur kryesisht për investimet në infrastrukturë, që e nxirrnin veriun, sipas saj, të persekutuar.

Por a ka ndodhur kështu vërtet?

Fjala vjen, Rruga e Kombit vërtet u ndërtua nga Berisha, por atë e ideoi e majta. Fondet e saj, të mbledhura nga qytetarët shqiptarë në formë të një takse në doganë, fluturuan gjetiu, e kjo mbetet një njollë jo e vogël për të majtët.

Aludohet se qëllimisht Berisha e zvarriti ndërtimin e aksit të jugut, “për të mos çuar autostradën në fshatin e Gramoz Rrucit”, siç është shprehur një ‘ish’ afër tij, por aksi Tepelenë – Gjirokastër apo ai Fier – Vlorë, në qeverisjen e tij u ndërtua.

Përveç rrugëve, nuk ka tjetër “fushëbetejë” për të gjetur hilera politike me efekte të ndërsjellta jug-veri. Si gjatë qeverisjes së majtë e si në atë të djathtën, nuk janë parë kurrë të lulëzojnë qytete bastion, të njërës apo tjetrës kahje politike, përveç rastit ku në qeverisjen e tyre lokale, kanë ardhur njerëz të zotë, pavarsisht logos politike.

Mjaft të thuhet se sa qeverisi Berisha, nuk lulëzoi as Tropoja e tij e lindjes e as Kavaja e deputetllëkut, që në të kundërt do ishte krejt e justifikueshme; pra, në rast se ato vërtet do përfitonin nga një avantazh i tillë.

E ngjashëm, nuk ka parë hajër asnjë lloj qyteti shqiptar, për faktin se prej tij, mund të kishte ardhur iks kryetar qeverie apo ypsilon ministër.

Makar të ishte kështu. Se të paktën, gjysma e Shqipërisë diç do ishte; shumë më e mirë se ç`është!

n.s. / dita