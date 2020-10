SHËNIM: Loni me 96.5 miliardë lekë në llogari që po bëhej gati t’i futej politikës! A do arrijë të zhvendoset në një nga vendet ku ka depozituar para?

Në një akt të paprecedentë dhe të pazakontë në historinë tregtare, kompania Bankers ka denoncuar publikisht ish-drejtorin e saj në Shqipëri, Leonidha Çobo.

Në letrën e botuar në vetëm pak media, ka rreshta që të shokojnë.

Një prej tyre është shifra që hetimi i brendshëm i Bankers ka gjetur në një prej llogarive bankare të Çobos.

“Bazuar ne fakte, ne vitin 2015 llogaria bankare e Z. Cobo rregjistronte nje balance prej 9,675,147,952 leke” – thuhet në letër ndër të tjera.

“9,675,147,952” me siguri është një shifër që shumë shqiptarë nuk munden jo ta kuptojnë, por as ta lexojnë.

Bëhet fjalë për 9.6 miliardë lekë të reja, ose 96 miliardë të vjetra.

Me kursin e atij viti, drejtor Çoboja ose Loni sic e thërrasin miqtë, ka patur vetëm në këtë llogari, afro 100 milionë dollarë!

E pabesueshme?

Për ata që kanë sy në ballë dhe nuk janë lolo oborresh politike nuk ka pse të jetë.

E pabesueshme ndoshta është vetëm për ata që presin prova të tjera për të kuptuar se Shqipëria nuk është e varfër, por e vjedhur; që nuk e kuptojnë ose hiqen sikur nuk e kuptojnë se çfarë pasurish ka ky vend dhe ku po shkon gjithë kjo pasuri; për ata që nuk kuptojnë pse punëtorët e naftës dergjen në grevë urie për pagat e padhëna të bukës së gojës, kurse lonët e huaj dhe vendas fryhen me kësi shifrash; për ata që nuk kuptojnë që prej 30 vitesh ne nuk kemi burra shteti, por bushtra shteti; për ata që ende mbështesin pas gjithë këtij shkatërrimi moral dhe ekonomik, teatrin e sotëm grotesk të lonëve politikë.

Për të gjithë këta, aty është letra, aty është Bankers, aty është dhe Loni.

Por nëse nga ana tjetër, drejtësia e re e këtij vendi, e ngritur me kaq shumë kosto, nuk reagon as pas kësaj letre, as mos shpresoni se në këtë vend do dënohen ndonjëherë politikanët dhe miqtë e tyre miliarderë.

Loni ndërkohë mund të largohet jashtë të gëzojë milionat prej sheiku, ose t’i futet politikës, – thotë letra.

“Keshtu qe cdo tentim i z.Cobo per tu zhvendosur ne nje nga vendet ku ai ka depozituar para duhet te konsiderohet nga organet ligjzbatuese, si nje tentative per të mos u perballur me drejtesine ne Shqiperi dhe per te humbur gjurmet. Z.Leonidha Cobo eshte ne perpjekje e siper per t’u bere pjese e jetes politike ne Shqiperi, per te perfituar imunitet politik….”

