SHËNIM: Dy faksimile që tregojnë pse nuk do ketë koalicione në këto zgjedhje. Dhe disa pyetje që mbetën pa përgjigje me apo pa Venecian

Është diçka që nuk e thonë partitë e mëdha, sepse nuk u intereson. Në Kushtetutën e re pas ndryshimeve të korrikut, nuk ekziston më fare fjala KOALICION. E kanë hequr.

Djalli fshihet në detaje. Nuk do ketë koalicione në këto zgjedhje. Do ta shikojmë më vonë që nuk do ketë regjistrim koalicione partish nga KQZ në këto zgjedhje. Ndryshe zgjedhjet do jenë antikushtetuese, ose të atakueshme në një Gjykatë të mëvonshme Kushtetuese.

Më poshtë dy tekstet: Versioni i vjetër kushtetues me të cilin janë bërë zgjedhjet e mëparshme dhe poshtë tij versioni i miratuar nga Kuvendi në Korrik me të cilin do votohet në 25 prill:

Pse-ja e heqjes së koalicioneve nga Kushtetuta fsheh fuqizimin e mekanizmave ligjorë, por të fshehur, për të përfituar dhe ndarë partitë “e mëdha” edhe votën refuzuese të qytetarëve ndaj tyre.

Ndërkohë që të gjithë rrekemi të kuptojmë hileqarët 30 vjeçarë të Tiranës apo gjuhëdrunjtë e Venecias e të emrave të tjerë që ende shtangin dhe hutojnë për fat të keq opinionin publik, pyetje thelbësore mbeten pa përgjigje:

A ka ndryshuar gjë në thelb me gjithë këtë zhurmë e me gjithë këto marifete? A ka më shumë vlerë se zgjedhjet e shkuara vota e qytetarit? A zgjedh qytetari apo zgjedh prapë Kryetari? A ka shans me këto ndryshime të shpëtojmë nga të stërdështuarit e këtyre 30 viteve? Nëse dua të votoj kundër sistemit, kundër gjithë klasës politike, a mundem? A më është dhënë kjo fuqi që ma njeh në teori demokracia?

