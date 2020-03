SHËNIM: Edhe sot, si dje po na thuhet se do jetojmë… nesër

Nga Edona Llukaçaj

Edhe sot, si dje na thuhet se do jetojmë nesër, se e ardhmja që ata premtojnë do jetë e ndritur e se po nuk e pranuam të bindur, Zoti mos e dhëntë, do na e mohojnë praninë e tyre të vyer. E ndërsa mes vetes bëjnë lojën e karrigeve, ne urojmë heshtur që të tre të mbesin në këmbë. “I miri, i keqi dhe i shëmtuari” të mëson boll si film, s’ka pse të jetë dhe realiteti jonë.

Filmi i famshëm Western i Sergio Leone “The Good, the Bad and the Ugly” (I miri, i keqi dhe i shëmtuari), i fundit i Triologjisë së Dollarëve, megjithëse u pat kritikuar ashpër kur u shfaq për herë të parë në fundin e viteve ‘60, arriti të bëhet i kërkuar nga publiku i gjerë dhe të renditej në mesin e 100 filmave më të mirë të kohërave nga agjensi të shumta, edhe për paralelizmin simbolik të pushtetit e parasë së fituar në forma të dyshimta dhe denigrimit njerëzor.

Subjekti i filmit me tepri skenash të përgjakura, e episode të përsëritura vdekjesh makabre, nën tingujt e muzikës, tashmë të mirënjohur të Ennio Morricone-s tregon përpjekjet e tre personazheve me profesion shpërblim-gjurmues për të shtënë në dorë një thesar e pushtetin e tij në Perëndimin e Largët.

Ashtu si pararendësit e tij, “A fistful of Dollars” (Për një grusht dollarë) dhe “For a Few Dollars More” (Për disa dollarë më shumë), kjo triologji nuk është aspak e panjohur as për shikuesin shqiptar. Në fakt, të shfaqur gjerësisht, sidomos në fillimet e viteve ‘90 kur publiku shqiptar ishte i etur për çdo gjë që vinte përtej kufijve, këto prodhime duket se kane qenë burim inspirimi edhe për krimet e rrëfyera të viteve të çmendura të këtij vendi, ku disa “tipa të fortë” bënin të dobëtit të vraponin nga plumbat apo i gjuanin kapelet (ose nuk gjuanin në shenjë) thjesht për “sport”.

Mbi të gjitha, Trilogjia e Dollarëve, ashtu si simbolika e titujve të këtyre filmave, në mënyrë të habitshme, hedh dritë në maskaradën politike të gati tre dekadave në vendin tone. Për një grusht me para sa për një shtëpi përrallore mund të bëhet gjithçka, paçka se faturën e paguan një popull i tërë. Për pak para më shumë mund të jepet me PPP mbarë vendi e gjithë mundësitë e tij pa kriter, teksa përdoren 36 shkronjat e alfabetit për operacione të shpikura me syze të blinduara, kinse për të ndaluar dorën zhvatëse të krimit.

Por “I miri, i keqi dhe i shëmtuari” me aleancat e ndërtuara dhe të prishura mes tre shpërblim-gjurmueve, me fjalë të dhëna e të përdhosura aty për aty, me marrëveshjet e fshehta dhe gjysmë të vërtetat e shfaqura, dhe me gënjeshtrat që merren me mend duket se i rri shumë përshtat trekëndëshit të lidershipit shqiptar. Sigurisht që nuk po mundohem të etiketoj askënd si të tillë apo të atillë, pasi e mira, e keqja dhe shëmtia në film janë të lidhura ngushtë dhe përkufizimi i tyre, si në jetën reale, mund të jetë relativ. Po ashtu edhe në parodinë vendase ku shëmbëlltyrat zëvëndësuese të njëra tjetrës bëjnë shfaqjen e rradhës në bulevard me optimistë të pandreqshëm a të tjerë thellësisht të zhgënjyer, si për t’i kujtuar shoku-shokut rregullin e vetëm të kodit të të fortëve: në luftën për pushtet nuk ka rregulla.

Gjithçka e shenjtë e shtrenjtë për njeriun e për shqiptarin manipulohet pameshirshëm. Fraza nga Bibla e Kurani, thënie të mendimtarëve e filozofëve të të gjitha kohrave përdoren si batuta kundër rivalëve. Teksa rreziku dhe deliri i tjetrit theksohet, simbolet patriotike e, mbi të gjitha, aspiratat e shqiptarëve për integrim, për drejtësi, për përfaqësi të denjë kthehen në shprehje të zbrazëta propagandistike e në histori pritjeje tërkuzë të gjatë.

Edhe sot, si dje na thuhet se do jetojmë nesër, se e ardhmja që ata premtojnë do jetë e ndritur e se po nuk e pranuam të bindur, Zoti mos e dhëntë, do na e mohojnë praninë e tyre të vyer.

E ndërsa mes vetes bëjnë lojën e karrigeve, ne urojmë heshtur që të tre të mbesin në këmbë. “I miri, i keqi dhe i shëmtuari” të mëson boll si film, s’ka pse të jetë dhe realiteti jonë.

****

Botuar në Dita. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë