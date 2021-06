SHËNIM: Gojëdhëna e peshkatarit dhe një marrëveshje kundër korrupsionit. A e ka Shqipëria potencialin për t’i ndalur hovin fenomenit frymë-marrës?

Nga Edona Llukaçaj

Botuar në DITA

Sipas një gojëdhëne, që tregohet shpesh për të motivuar nxënësit dhe studentët e rinj për të mësuar një profesion a t’ia dalin në jetë, një djalë i ri kalon një ditë pranë një peshkatari që po peshkonte në breg të një lumi. I uritur, i riu i lutet peshkatarit t’i japë një peshk. Por peshkatari refuzon kategorikisht. Në vend të saj i ofron të riut t’i mësojë zanatin e të kapte peshqit e vet.

Ishte kjo që më ra ndër mend kur, në datën që do të zhvillohej edhe provimi i fundit i maturës shtetërore, Ministria e Arsimit, Ministria e Drejtësisë dhe Ambasada e Italisë në Shqipëri nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi.

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje parashikohet përpilimi i një programi pilot përmes të cilit do trajnohen nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri, me qëllim sensibilizimin e tyre ndaj ligjshmërisë dhe luftës ndaj korrupsionit.

Për shumë, kjo nismë mund të ketë pamjen e një përçapjeje minimale dhe me impakt disi të limituar, sidomos kur bëhet fjalë për një shoqëri si e jona, ku fenomenin multi-dimensional e kemi lënë të lëshojë thellë rrënjë, dhe e kemi ushqyer e majmur ‘prej hallit’, frustrimit apo pamundësisë për të bërë ndryshe.

Sigurisht një projekt i tillë nuk pritet të bëjë mrekullira. Korrupsioni në Shqipëri apo vështirësitë për të zgjedhur të ligjshmen, të drejtën, të duhurën nuk do të tkurren përnjëherë. Por adresimi i një prej plagëve më të mëdha të vendit, fillimisht, shpreh shpresën. Tregon se Shqipëria e ka potencialin, një potencial i shqueshëm, për t’i ndalur hovin fenomenit frymë-marrës.

Është një nismë e vyer dhe e mirëmenduar që shpreh gatishmërinë dhe interesin e një shteti europian për ta mbështetur shoqërinë tonë konkretisht dhe nga afër, jo duke ofruar ‘lëmoshë’ sa një vakt bukë me peshk.

Ajo që inspiron në këtë marrëveshje, që uroj nuk harrohet zyrave administrative, është se më shumë të rinj mund të ndryshojnë perceptimin e rrugëve që duhen ndjekur për të arritur atë që dëshirojnë e kanë nevojë. Eshtë mundësia se një numër më i madh i tyre do të refuzojnë të bëhen palë e pjesë e fenomenit që i stërmundon, që i ha hakun, që i vjedh të ardhmen, dhe që i degradon vendin.

E ku i dihet, ndoshta si rrjedhojë, maturantët e vitit të ardhshëm do të refuzojnë të hynë në provim me celular, nuk do pranojnë të fotografojnë pyetjet e t’i postojnë ata rrjetesh sociale gjatë provimit, nuk do bëhen pjesë e nuk do lejojnë të gabuarën t’i joshë, do pranojnë të testohen si të barabartë mes të barabartëve.

Ku i dihet ndoshta kështu mësohet të zësh peshk dhe një ditë në rrjetë bien edhe “peshqit e mëdhenj”.