SHËNIM: Këpuca e grisur e kryeministrit dhe prirja e liderëve partiakë për të rindërtuar imazhin duke luajtur kartën e “një prej nesh i angazhuar për ne”

Nga Edona Llukaçaj

Tashmë kur beteja elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit duket se ka ditë që ka filluar, edhe liderët partiakë duken më të mobilizuar se kurrë për të riformatuar imazhin e tyre publik. Si personazhe të mirënjohura e të konsumuara që ia dimë arritjet dhe dështimet me detaje, por që na vetëserviren sërish si më e mira alternativë, ata duken më të prirur se kurrë për të rindërtuar figurën e vet, duke luajtur kartën e ‘të thjeshtit popullor’, ose ndryshe “një prej nesh i angazhuar për ne”.

Të frymëzuar ndoshta prej fotos së demokratit amerikan Bernie Sanders me doreza të ngrohta apo prej atyre jo të rralla të Kancelares Merkel duke blerë modestisht në market, ata po përpiqen të shfaqin një tjetër dimension të jetës së tyre, atë njerëzorin e përkushtuar. Krahas luftës fjalamane me njëri-tjetrin, në llogaritë e tyre në rrjete sociale (apo ato të të afërmëve) po i japin më shumë vend momenteve të përditshmërisë së simuluar.

Me siguri ata besojnë se kjo do ketë impakt pozitiv kryesisht mbi të rinjtë, jo vetëm se ata janë grupmosha që përdor më masivisht rrjetet sociale por edhe sepse një numër i konsiderueshëm syresh votojnë për herë të parë. Me fjalë të tjera, zhgënjimin nga kjo klasë politike e kanë të trashëguar.

Ndonëse imazhi personal që ata po mundohen të krijojnë, për ne të zhgënjyerit e kahershëm, ka atë shijen e bukës bajate që amvisat e ripërpunojnë në kuzhinë me moton “të mos hdhet”, kjo tendencë po përqafohet nga të gjitha kahet.

Një rast tipik është ai i kryetarit të opozitës që një mbrëmje dimri gjen kohë t’i lexojë së bijës librin e preferuar e ta bëjë këtë publike. Përtej respektit për çdo prind që përpiqet të bëjë rolin e vet më së miri, është e pamundur që mes rreshtash të mos lexosh mesazhin e përcjellë. Pra, një politikan me agjendë të zënë që gjen kohë për të gjithë pjesëtarët e familjes dhe me pergjegjësi përmbush çdo nevojë e dëshirë të tyren, të tillë sjellje do ketë edhe me popullin. Prandaj të harrohet gjithë çfarë dimë nga eksperienca me udhëheqjen e tyre se tani i lexojnë libra fëmijëve.

Në këtë dritë mund të shihet edhe një postimi i kësaj figure më 21 Janar. Ai viziton me bashkëshorten ekspozitën “Thyer” duke tërhequr vëmendjen në një plagë të madhe të shoqërisë, si është dhuna ndaj gruas. Përpjekja për të qenë personalisht pranë kësaj problematike është e vlerësueshme dhe pse evidentisht pjesë e rindërtimit të imazhit të të angazhuarit. Data, me siguri, duhet të jetë një gabim taktik. Një lider aspirant i kësaj kohe, në përvjetorin e 10-të të një ngjarje makabre e të turpshme, nuk mund të jetë duke nënkuptuar se, në sytë e tij, disa viktima kanë më vlerë se disa të tjera vrarë bulevardesh. Do ishte kundërthënëse me imazhin gjithëpërfshirës të vazhdonte t’i mëshonte ndarjes së varreve majtas e djathtas, apo jo?

Edhe pse postimet simbolike të kryetarit të qeverisë nuk kanë munguar kurrë, ai i këpucës së shqyer ishte vërtet i rrallë në llojin e vet. I servirur nën tisin e një ndodhie komike si për fundjave, fotoja e këpucës ‘që la në baltë’ shoqërohej me fjalët “Ai momenti kur pyet veten ça dreqin kanë këmbët që janë lagur”.

Është e vështirë të thuhet nëse kjo ishte thjesht një tentativë për t’i treguar ndjekësve të shumtë se edhe ai ishte një këpucë-grisur si ata, se iu bënë këpucët copë duke vrapuar për popullin, apo se ishte aq i preokupuar me hallet shqiptare sa nuk e vinte re në ç’gjendje i kishte këmbët.

Përtej mesazhit të përçuar rreth 80 ditë larg 25 prillit, uroj që kryeministri të mos i flakë tutje këpucët-simbol. Teksa kërkon të vazhdojë të na udhëheqë, t’i mbajë ata këpucë e të shkojë me ta në çdo fshat të parrugë. Të përshkojë me ta, krah fëmijëve, pellgjet e pamundur për në shkollë, jo bulevardin e ri. Me ata këpucë të ecë në fshatrat e nënShkodrës, se do e dinte mirë çdo të thotë “ça dreqin kanë këmbët që janë lagur”. Me ata këpucë të shkelë në çadrat e konteinerat e sa familjeve të parindërtuara.

Si alternativa më e prekshme me po ata këpucë të votojë. T’i lustrojë si pensionistët derisa të duken të reja. Pastaj, po deshi, t’i vejë në muzeun e kryeministrisë ngjitur me “Picasson.”

Por ta përshkojë rrugëtimin e shqiptarëve qoftë edhe simbolikisht, qoftë edhe për pak ditë. Për të rilindur imazhin e vet e për të justifikuar besimin tonë te ai.

